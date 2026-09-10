Carabinero abatió a un hombre que lo habría amenazado con un arma en medio de fiscalización en Lo Prado

La madrugada de este jueves un hombre fue abatido por un carabinero en la comuna de Lo Prado, luego que el sujeto amenazara con un arma de fuego al uniformado, en medio de una fiscalización.

El hecho ocurrió cerca de las 4.30 de la madrugada, cuando personal de Carabineros que realizaba controles preventivos en ese sector de la comuna, notó que había un grupo de personas alrededor de una fogata en una plaza.

El coronel Cristian Acevedo Yáñez, prefecto de la Prefectura Santiago Occidente, explicó que los uniformados se acercaron al grupo para efectuar controles, sin embargo, “estos individuos emprenden la huida”.

Los sujetos fueron seguidos por los carabineros, y en medio de la persecución, un individuo habría extraído un arma de fuego desde sus vestimentas. En consecuencia, el hombre fue “ abatido por personal de Carabineros en el lugar”.

El fallecido aún no ha sido identificado, pero según precisaron desde Carabineros, de acuerdo al registro del cadáver se trataría de una persona adulta.

Dentro de sus pertenencias se encontró un banano, el que tenía una sustancia blanca en su interior, la que será analizada por equipos especializados para definir si se trata de droga.

En paralelo, dos sujetos mayores de edad fueron detenidos mientras huían. Además, en este procedimiento Carabineros recuperó dos armas de fuego y una a fogueo.

“Estamos hablando de pistolas semiautomáticas con munición, una de ellas incluso con una munición en su recámara, con calibre punto 45 una de ellas, y la otra un arma con un cargador extendido de 9 milímetros”, detalló el coronel.

Las armas de grueso calibre contaban “con gran cantidad de munición”, y una de ellas tenía encargo por robo del año 2015.

Una de las armas de fuego fue sustraída del fallecido, la otra fue encontrada una vez efectuada la operación de chequeo en el sector. Mientras que el arma a fogueo fue hallada en una vivienda, “hay imágenes de eso, donde uno de los individuos la lanza para evitar ser detenido con esta especie en sus vestimentas”, indicó la autoridad policial.

En la plaza donde estaban los sujetos se encontró también una motocicleta, que si bien no portaba placa patente, los trabajos policiales pudieron establecer que mantenía registro por robo.

Los antecedentes del caso fueron puestos a disposición de la Fiscalía, desde donde se instruyó el trabajo investigativo de la Brigada de Homicidios, “que va a efectuar las diligencias en cuanto al occiso, mientras que el resto del procedimiento, tanto los detenidos, incautación de las armas y de la droga, lo va a trabajar Carabineros”, indicó el coronel.

De momento, la autoridad policial adelantó que hay entre cuatro y cinco personas que están identificadas como participantes de este grupo.