Juan Carlos Spencer, de la Bolsa Electrónica, por reforma al mercado de capitales: “Esta es una oportunidad, y no creo que haya otras”

“Realmente estoy muy, muy positivo”, señala Juan Carlos Spencer, gerente general de la Bolsa Electrónica, tras conocer los detalles de la reforma al mercado de capitales que este miércoles ingresó el Ejecutivo.

A su juicio, uno de los temas a valorar de la iniciativa son las medidas que apuntan a la vivienda y la reactivación del sector a través de la creación del Fonavi, pues crea “la posibilidad de que la gente tenga su casa propia, en plazos más largos, con menores montos de inversión. Creo que Chile está en un círculo vicioso, esperemos que esta sea la partida del virtuoso”.

¿Cuál es tu impresión del detalle de la reforma?

-Es una reforma muy profunda al mercado de capitales, va de aspectos macro a aspectos micro; se ha preocupado de que las materias se implementen bien como, por ejemplo, el impuesto a la ganancia capital, que deja de depender de la presencia bursátil. Como siempre dijimos, era un pésimo parámetro, dado que premiaba a las acciones más líquidas.

Como bolsa, desde que se reimplantó el impuesto a la ganancia capital, hemos dicho que es nefasto. Qué bueno que se tomó en consideración y se amplió el número de instrumentos, incluyendo a todas las cuotas de fondo y las acciones extranjeras, lo que encontramos extraordinario porque apunta a Chile como un exportador de servicios financieros.

¿Qué otros aspectos pueden impulsar a la industria?

-Se eliminó el IVA a la exportación de servicios financieros y no se exigirá RUT a los inversionistas extranjeros, además de modificaciones a la ley de sociedades anónimas, todas medidas que apuntan a inyectar liquidez.

La exención al impuesto a la ganancia de capital ahora se produce por un 15% de free float. ¿Es adecuado ese parámetro?

-El estándar internacional para que una acción ingrese a los índices es el free float, y es importante porque se aumenta el número de empresas que tienen el beneficio tributario.

¿Cuánto se puede aumentar la liquidez del mercado?

-Cuando en los años 2000 se eliminó el impuesto a las ganancias capitales, el mercado aumentó exponencialmente sus volúmenes. A eso estamos apuntando.

¿Esta es la reforma del mercado capitales más importante desde el MK1 de Ricardo Lagos?

-Es una de las más completas. En la primera reforma al mercado se rompieron paradigmas, y creo que esta apunta a lo mismo.

El proyecto elimina los requisitos en varios aspectos contemplados hoy en la Ley de Sociedades Anónimas. ¿Esto impulsará a los controladores a vender grandes paquetes de acciones? ¿Qué pasa con la protección a los minoritarios?

-La apuesta es que ya no tienen que mantener dos tercios de la compañía sino 50%+1. Eso puede liberar muchas acciones que los controladores pueden vender. Sobre los minoritarios, quedan protegidos con la mayoría simple, pero además el escenario ha cambiado, hoy el mercado tiene una ley de delitos económicos, de elusión y otras herramientas.

¿Cuál es la posibilidad real de que con estas medidas Chile se convierta en exportador de servicios financieros?

-Esta es una oportunidad, y no creo que haya otras. Cuando se elimina el IVA a la exportación de servicios financieros, facilidad de ingresos sin RUT, cuando se permite a las acciones de emisores transar sin impuesto la ganancia capital, estamos apuntando a eso y son medidas de fondo.

¿Hay alguna medida que le habría gustado que estuviera y no está?

-En el tema de la Tasa Máxima Convencional (que no está) había una oportunidad de apuntar a una mayor inclusión financiera, de atraer segmentos que salieron del sistema formal y se fueron al informal, con un perjuicio gigantesco en la calidad de vida de las personas.