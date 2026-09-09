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    Quiebre entre los controladores de Pullman Bus: Rocío Farías se querella en contra de su hermano por administración desleal

    En la acción judicial, acusa de un perjuicio patrimonial de $173 mil millones, además de mantener "paralizado el funcionamiento regular de juntas de accionistas y directorios".

    Maximiliano VillenaPor 
    Maximiliano Villena
    TRANSPORTE TERRESTRE - TRANSPORTE INTERURBANO - BUSES - PULLMAN BUS - ALCOTEST POSITIVO - PUBLICADA - 20140624 - BUSES DE LA EMPRESA PULLMAN BUS TERMINAL VIA DEL MAR. FOTO: ESTEBAN ZUIGA - VALPARAISO

    Una querella por administración desleal presentó Rocío Farías en contra de su hermano Luis Pedro, acusándolo de un perjuicio patrimonial de $173.000 millones en la gestión de las sociedades de que conforman el Grupo Pullman.

    La acción, presentada en julio ante el 6° Juzgado de Garantía de Santiago por la abogada Rebeca Zamora, señala que “tras el fallecimiento del fundador del Grupo Pullman, en agosto de 2021, Luis Pedro Farías asumió de manera unilateral y fáctica el control absoluto de la gestión, la administración y las decisiones estratégicas de la organización, paralizando de forma sistemática el funcionamiento regular de las juntas de accionistas y los directorios”.

    La querella sostiene que Farías, en su calidad de director, gerente general de varias sociedades y “administrador de hecho del Grupo Pullman Bus, ejecutó una administración abusiva y contraria al interés social de manera reiterada y dolosa, irrogando a las sociedades del Grupo un perjuicio patrimonial de, a lo menos, $173.000.000.000″.

    Si bien “en razón de sus cargos y de la administración efectiva que ejercía sobre el Grupo, Luis Pedro Farías tenía la gestión y resguardo de patrimonios sociales ajenos”, su hermana asegura que, tras el fallecimiento de su padre, “concentró la administración del Grupo, manteniendo paralizado el funcionamiento regular de juntas de accionistas y directorios, impidiendo la renovación o integración de los órganos sociales, y excluyendo a Rocío Farías Quevedo de la gestión, fiscalización y toma de decisiones de las sociedades”.

    Ejemplo de dicho deterioro, explica el documento, son las contingencias laborales y previsionales de las sociedades operativas “y en la demanda ejecutiva deducida por BancoEstado contra Inmobiliaria Nova SpA, en su calidad de deudora principal, por $4.314.831.690, más intereses y costas”.

    Al respecto, el escrito precisa que “se ha denunciado la existencia de una deuda previsional significativa asociada a trabajadores de dichas sociedades, lo que ha dado origen a acciones judiciales y a una investigación penal por apropiación indebida de cotizaciones previsionales”.

    “En la misma línea, el Sindicato Interempresa de Trabajadores de Empresas de Transporte de Pasajeros, Carga, Servicios y Actividades Conexas dedujo demanda en contra de sociedades del Grupo, reclamando, entre otras materias, la existencia de una unidad económica y el pago de deudas previsionales de gran magnitud”, explica.

    La acción judicial, además, detalla que el 20 de agosto del pasado ejercicio se publicó en el Diario Oficial la constitución de Sociedad de Transportes Arzola Group Limitada, también denominada ABM Limitada, “cuyo objeto social comprende actividades sustancialmente equivalentes al giro de las sociedades operativas del Grupo. En dicha sociedad participa Pablo Ariel Mellado Huerta, gerente de operaciones de Pullman Bus y parte del círculo cercano de Luis Pedro Farías”.

    “Atendidas sus funciones dentro del Grupo, su acceso a información operacional y estratégica, el giro competitivo de la nueva sociedad y su cercanía con el querellado, esta estructura aparece como una sociedad paralela y competidora de las sociedades del Grupo, destinada a disputar el mismo giro, aprovechar oportunidades de negocio, información operacional y relaciones comerciales, y favorecer a terceros vinculados al querellado en perjuicio del patrimonio social”, señala.

    Según el documento, Luis Pedro Farías “no ha promovido ni permitido la citación y celebración regular de las juntas ordinarias de accionistas, instancia esencial para conocer la marcha de los negocios sociales, revisar y aprobar la memoria, balance, estados financieros e inventario, y adoptar las decisiones propias de su competencia”.

    “Esta omisión tuvo un efecto especialmente relevante en la estructura de administración de las sociedades operativas. Tras el fallecimiento de don Pedro Farías Soto, se generaron vacantes en los directorios de las sociedades respectivas. Sin embargo, al no celebrarse las juntas de accionistas correspondientes, no se procedió a la designación o renovación regular de los directores necesarios para recomponer dichos órganos”, explicó.

    Más sobre:TribunalesPulmanPullman BusRocío FariasLuis Pedro Farías

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