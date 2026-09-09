El precio del petróleo finalmente rompe los US$ 100 ad portas de nueva alza de combustibles en Chile

Los precios del petróleo suben con fuerza este miércoles y el Brent, la referencia internacional, supera los US$ 100 por barril por primera vez desde julio, en medio de la escalada de tensiones entre Estados Unidos e Irán y de los temores a nuevas interrupciones en el suministro energético de Medio Oriente.

Los futuros del Brent, de referencia para Chile, operan con un avance de 2,72%, a US$ 100,62 el barril, mientras que el WTI que se transa en Nueva York con entrega en noviembre, saltan 2,33%, hasta US$ 95,20 el barril.

El movimiento se produce después de que el Ejército de Estados Unidos destruyera el martes cinco petroleros iraníes, en represalia por los intentos de ataque contra un buque de guerra estadounidense. De acuerdo con un comunicado del Comando Central (Centcom), la nave logró evadir el ataque iraní y no hubo personal estadounidense herido.

El recrudecimiento del conflicto entre Washington y Teherán, que ya cumple siete meses, eleva el riesgo de que el precio del crudo se dispare por sobre los US$ 120 el barril a medida que se intensifican los ataques al transporte marítimo, según Daan Struyven, codirector de investigación global de materias primas de Goldman Sachs.

“Es definitivamente plausible”, respondió Struyven en el programa Squawk Box Asia, de CNBC, al ser consultado sobre si el petróleo puede llegar a US$ 120 el barril.

La acción militar entre Estados Unidos e Irán había estado en pausa durante cerca de un mes, período en el que Washington giró hacia la presión económica sobre Teherán, hasta que los ataques se reanudaron a fines del mes pasado.

El alza se produce ad portas de un nuevo incremento en el precio local de los combustibles. En la tarde de este miércoles, la ENAP reportará los nuevos precios de referencia, para los que se espera un alza en torno a $ 30 para las bencinas y $ 100 para el diésel.

Cabe destacar que Chile importa más del 95% del petróleo que consume.

Desde julio, el crudo ha registrado un alza aproximada del 40%, impulsada principalmente por la reanudación de ataques contra infraestructura energética y por la creciente preocupación respecto de eventuales interrupciones en los flujos provenientes de Medio Oriente.

“Este escenario ha elevado las expectativas de una mayor presión inflacionaria a nivel global, considerando el impacto que un petróleo más caro puede tener sobre los costos de transporte, producción y energía, al mismo tiempo que aumenta la prima de riesgo incorporada por los inversionistas en los precios de las materias primas”, dijo Ignacio Mieres, de XTB.

Se espera un nuevo aumento de las gasolinas en Chile Andres Perez

Corrección al alza en los precios

En ese contexto, Bank of America revisó al alza su proyección base para el Brent a US$83 por barril en el segundo semestre de 2026 y US$75 para 2027, asumiendo que los flujos por Ormuz se normalizan gradualmente y se evita un conflicto prolongado.

El escenario central contempla riesgos relevantes al alza. Si las escaramuzas que restringen los flujos de crudo se extienden hacia fin de año, el Brent podría transar en un rango de US$ 95 a US$ 120 por barril, y un conflicto mayor con daño a infraestructura energética podría llevar los precios hasta US$ 150.

El mayor impacto del conflicto se ha dado en los productos refinados más que en el crudo. Una combinación de cortes en refinerías rusas, menor actividad de refinación y una fuerte caída de inventarios ha dejado los mercados de diésel y gasolina extremadamente ajustados, con precios cerca de máximos récord.

El petróleo finalmente llega a US$ 100. Goldman Sachs y Bank of America elevan proyección para el precio. Angus Mordant

De persistir las tensiones, un nuevo salto en los precios del diésel podría llegar hacia fines de octubre, empujando el gasoil ICE hacia el rango de US$1.600 a US$1.800 por tonelada, equivalente a hasta US$240 por barril.

Goldman Sachs elevó el lunes en US$ 5 sus proyecciones para el Brent y el WTI, hasta US$ 85 y US$ 80 por barril, respectivamente, para diciembre de 2026, y hasta US$ 80 y US$ 75 por barril, respectivamente, para 2027.

El banco proyecta que las disrupciones al transporte marítimo en Medio Oriente se extenderán hasta 2027, con una recuperación gradual de la producción durante la segunda mitad de ese año.

“Los mercados están incorporando cada vez más un conflicto prolongado en Medio Oriente”, señaló Goldman Sachs, que agregó que las tarifas de los petroleros que transportan crudo desde el Golfo Pérsico hacia China para el segundo trimestre de 2027 ya reflejan disrupciones que se extenderían hasta ese período.