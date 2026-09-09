25 personas lesionadas deja accidente vehicular entre un minibús y un camión en Teno

Un saldo de 25 personas lesionadas dejó un accidente vehicular entre un minibús y un camión ocurrido durante la tarde del miércoles en la comuna de Teno en la provincia de Curicó.

Los hechos se registraron alrededor de las 19:00 horas del martes, en la Ruta 5 Sur, a la altura del kilómetro 168, cuando el vehículo de pasajeros fue impactado en su parte posterior por el camión.

De acuerdo a lo que detalló Jorge canteros, director del Hospital de Curicó, “a nuestro hospital han ingresado ocho pacientes, de ellos al menos cuatro graves. Dos de esos pacientes ya se encuentran en pabellón para resolver lesiones traumáticas de fracturas, básicamente”.

Asimismo, apuntó que “tenemos otro paciente en espera de cirugía, una vez que terminen con la cirugía anterior, que está más estable (...) los otros son pacientes que están en observación por lesiones de mediana cuantía”.

Entre los heridos además se encuentra una menor de 14 años, al cual sufrió una fractura de fémur.

Además agregó que “sabemos que en el hospital de Teno hay ocho pacientes, también de baja complejidad, que estamos en contacto con el equipo de salud de urgencia del hospital de Teno para estar atentos a la evolución que ellos puedan tener”.