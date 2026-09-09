La ONU espera que los esfuerzos de Estados Unidos lleven a “un reinicio de las conversaciones” entre Rusia y Ucrania

Naciones Unidas ha expresado su deseo de que los esfuerzos de mediación de Estados Unidos lleven “a un reinicio de las conversaciones” entre Rusia y Ucrania y se ha mostrado “alentada” por los últimos movimientos diplomáticos, en referencia a la visita de una delegación estadounidense a Moscú y Kiev para intentar desatascar el proceso de diálogo.

El portavoz de la Secretaría General de la ONU, Stéphane Dujarric, ha afirmado que el jefe del organismo, António Guterres, “espera que las últimas iniciativas conduzcan a la reanudación de las conversaciones entre Ucrania y Rusia, allanando el camino para un alto el fuego inmediato, total e incondicional que derive en una paz justa, integral y duradera”.

Así, ha insistido en que esta paz “debe ser conforme al Derecho Internacional, incluida la Carta de Naciones Unidas y las resoluciones pertinentes de la ONU”, al tiempo que ha reiterado que el organismo “está dispuesto a apoyar todos los esfuerzos significativos encaminados a ese fin”.

Por otra parte, ha ahondado en que Guterres “sigue profundamente preocupado por los continuados ataques contra civiles e infraestructura civil en Ucrania y en Rusia”, motivo por el que ha pedido que terminen “de forma inmediata”. “Pide a las partes que garanticen unas condiciones adecuadas para la continuación de los esfuerzos diplomáticos”, ha zanjado.

Steve Witkoff, enviado especial del presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró el lunes que se habían logrado “progresos sustanciales” durante las visitas realizadas a Moscú y Kiev, con vistas puestas en la reanudación de las negociaciones para poner fin a la guerra, si bien los cruces de ataques han continuado y por ahoa no hay reuniones trilaterales en agenda.