Boca Juniors, de los chilenos Palacios y Alarcón, derrota a Sao Paulo en la ida de los cuartos de la Copa Sudamericana

Tras ser eliminado por Universidad Católica, en la Copa Libertadores, Boca Juniors se metió en la Copa Sudamericana y dejó atrás a O’Higgins. Tras ello, pasó sin problemas los octavos de final, goleando a Deportivo Recoleta de Paraguay y en cuartos lo esperaba Sao Paulo de Brasil.

Y el apretón lo sintió el equipo argentino. Los paulistas se pararon mejor en la cancha de la Bombonera y dominaron hasta bien entrada la primera etapa. De hecho, tuvieron dos ocasiones de gol clarísimas. La primera fue un cabezazo de Luciano que el portero Álvaro Montero sacó con un manotazo (17′) y la segunda fue un disparo de Jonathan Calleri que salió desviado, cuando ya todos cantaban el gol de la visita (33′).

Sin embargo, el descanso le vino bien a la oncena transandina. Lograron el dominio del juego y comenzaron a inquietar al portero Rafael. Y eso se vio reflejado a los cinco minutos del reinicio: Lautaro Di Lollo puso un cabezazo que se fue besando el horizontal tricolor.

Pero el grito de gol que se ahogó en dicha chance, se liberó 120 segundos después, cuando Miguel Merentiel disparó, le quedó la pelota rebotando en el área y le pegó con el alma para abrir la cuenta.

Eran los mejores minutos de Boca. Y sólo un arranque del defensa Domingos Duarte, que llegó por la banda izquierda y tiró rasante, inquietó los tres palos del anfitrión (62′). Lo demás fue todo para los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena y Alan Velasco le sacó pintura al vertical de sus rivales con un cañonazo a los 73′.

De hecho, los xeneizes pudieron quedar con un hombre más, cuando el árbitro chileno Piero Maza expulsó a Duarte tras chocar con Leandro Paredes. Pero el VAR llamó al juez nacional y luego de cerciorarse que el brasileño primero tocó la pelota y luego derribó al mundialista, revocó su decisión.

Y aunque la tentación era defender los tres puntos, para llegar con cierta ventaja al Morumbi, Boca Juniors buscó el segundo y nunca vio tambalear su triunfo. Lamentablemente, ni Carlos Palacios ni Williams Alarcón salieron de la banca de suplentes, pero aún queda copa.

La revancha se jugará en Brasil, el próximo martes 15 de septiembre y el ganador de la llave se meterá entre los cuatro mejores del segundo torneo más importante, a nivel de clubes, en este continente.

Mira el gol del triunfo de Boca: