SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Boca Juniors, de los chilenos Palacios y Alarcón, derrota a Sao Paulo en la ida de los cuartos de la Copa Sudamericana

    El conjunto xeneize lo ganó por la mínima en la Bombonera y va con ventaja a la revancha que se jugará en Brasil en la semana venidera.

    Por 
    Jorge Sánchez Leiva
    Boca enfrentó a Sao Paulo por la Sudamericana. Foto: Conmebol.

    Tras ser eliminado por Universidad Católica, en la Copa Libertadores, Boca Juniors se metió en la Copa Sudamericana y dejó atrás a O’Higgins. Tras ello, pasó sin problemas los octavos de final, goleando a Deportivo Recoleta de Paraguay y en cuartos lo esperaba Sao Paulo de Brasil.

    Y el apretón lo sintió el equipo argentino. Los paulistas se pararon mejor en la cancha de la Bombonera y dominaron hasta bien entrada la primera etapa. De hecho, tuvieron dos ocasiones de gol clarísimas. La primera fue un cabezazo de Luciano que el portero Álvaro Montero sacó con un manotazo (17′) y la segunda fue un disparo de Jonathan Calleri que salió desviado, cuando ya todos cantaban el gol de la visita (33′).

    Sin embargo, el descanso le vino bien a la oncena transandina. Lograron el dominio del juego y comenzaron a inquietar al portero Rafael. Y eso se vio reflejado a los cinco minutos del reinicio: Lautaro Di Lollo puso un cabezazo que se fue besando el horizontal tricolor.

    Pero el grito de gol que se ahogó en dicha chance, se liberó 120 segundos después, cuando Miguel Merentiel disparó, le quedó la pelota rebotando en el área y le pegó con el alma para abrir la cuenta.

    Eran los mejores minutos de Boca. Y sólo un arranque del defensa Domingos Duarte, que llegó por la banda izquierda y tiró rasante, inquietó los tres palos del anfitrión (62′). Lo demás fue todo para los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena y Alan Velasco le sacó pintura al vertical de sus rivales con un cañonazo a los 73′.

    De hecho, los xeneizes pudieron quedar con un hombre más, cuando el árbitro chileno Piero Maza expulsó a Duarte tras chocar con Leandro Paredes. Pero el VAR llamó al juez nacional y luego de cerciorarse que el brasileño primero tocó la pelota y luego derribó al mundialista, revocó su decisión.

    Y aunque la tentación era defender los tres puntos, para llegar con cierta ventaja al Morumbi, Boca Juniors buscó el segundo y nunca vio tambalear su triunfo. Lamentablemente, ni Carlos Palacios ni Williams Alarcón salieron de la banca de suplentes, pero aún queda copa.

    La revancha se jugará en Brasil, el próximo martes 15 de septiembre y el ganador de la llave se meterá entre los cuatro mejores del segundo torneo más importante, a nivel de clubes, en este continente.

    Mira el gol del triunfo de Boca:

    Más sobre:Copa SudamericanaBoca JuniorsSao PauloBoca Jrs. vs. Sao PauloCuartos de FinalMerentiel

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Arrau critica que criminal colombiano vuelva a centro de detención juvenil de donde escapó: “¿Qué garantiza que esta vez sea distinto?"

    Yeomans acusa “irresponsabilidad tremenda” de embajador Judd por dichos sobre el estallido: “Está mintiendo”

    Juan Carlos Spencer, de la Bolsa Electrónica, por reforma al mercado de capitales: “Esta es una oportunidad, y no creo que haya otras”

    Lautaro Carmona y primer 11-S de Kast en La Moneda: “Vamos a demostrar nuestro nivel de organización, nuestra capacidad de movilizarnos”

    María José Hoffmann y competencia por presidencia UDI: “Me gustaría que fuera Constanza Hube, ella está disponible”

    Matías Acevedo y nuevo fondo para financiar viviendas: “Uno debería pensar que esto sea una medida transitoria, puede ser dos o tres años”

    Lo más leído

    1.
    Alexis Sánchez completa 90′ luego de seis meses, pero no evita una nueva derrota de Montreal

    Alexis Sánchez completa 90′ luego de seis meses, pero no evita una nueva derrota de Montreal

    2.
    La emoción de Vozinha tras ser nominado al Balón de Oro como mejor arquero: “Hay momentos que parecen demasiado grandes”

    La emoción de Vozinha tras ser nominado al Balón de Oro como mejor arquero: “Hay momentos que parecen demasiado grandes”

    3.
    De cara a los amistosos ante Canadá, Estados Unidos y México: Córdova suma tres “extranjeros” a la convocatoria de la Roja

    De cara a los amistosos ante Canadá, Estados Unidos y México: Córdova suma tres “extranjeros” a la convocatoria de la Roja

    4.
    El DT lo pidió y el club se negó: la historia de un grande de Inglaterra que perdió a Darío Osorio y generó un problema

    El DT lo pidió y el club se negó: la historia de un grande de Inglaterra que perdió a Darío Osorio y generó un problema

    5.
    Una millonaria deuda y un futuro incierto: el escenario de Joaquín Niemann tras la quiebra del LIV Golf

    Una millonaria deuda y un futuro incierto: el escenario de Joaquín Niemann tras la quiebra del LIV Golf

    6.
    El complejo momento de Ezequiel Lavezzi, figura de la selección argentina que perdió la Copa América de 2015 ante Chile

    El complejo momento de Ezequiel Lavezzi, figura de la selección argentina que perdió la Copa América de 2015 ante Chile

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Investigador de Anthropic renuncia y lanza una inquietante advertencia sobre el futuro de la inteligencia artificial

    Investigador de Anthropic renuncia y lanza una inquietante advertencia sobre el futuro de la inteligencia artificial

    iPhone Duo: el primer plegable de Apple costará desde $2.499.990 y llegará en octubre

    iPhone Duo: el primer plegable de Apple costará desde $2.499.990 y llegará en octubre

    Anuncian lluvia y tormentas eléctricas en Santiago y la zona central por tres días continuos

    Anuncian lluvia y tormentas eléctricas en Santiago y la zona central por tres días continuos

    Apple presenta los iPhone 18 Pro y Pro Max: cámara con apertura variable, más batería y nueva Siri con IA

    Apple presenta los iPhone 18 Pro y Pro Max: cámara con apertura variable, más batería y nueva Siri con IA

    Servicios

    Sube la bencina: revisa los valores de los combustibles para los próximos días

    Sube la bencina: revisa los valores de los combustibles para los próximos días

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Rating del martes 8 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 8 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Arrau critica que criminal colombiano vuelva a centro de detención juvenil de donde escapó: “¿Qué garantiza que esta vez sea distinto?"
    Chile

    Arrau critica que criminal colombiano vuelva a centro de detención juvenil de donde escapó: “¿Qué garantiza que esta vez sea distinto?"

    Yeomans acusa “irresponsabilidad tremenda” de embajador Judd por dichos sobre el estallido: “Está mintiendo”

    Lautaro Carmona y primer 11-S de Kast en La Moneda: “Vamos a demostrar nuestro nivel de organización, nuestra capacidad de movilizarnos”

    Juan Carlos Spencer, de la Bolsa Electrónica, por reforma al mercado de capitales: “Esta es una oportunidad, y no creo que haya otras”
    Negocios

    Juan Carlos Spencer, de la Bolsa Electrónica, por reforma al mercado de capitales: “Esta es una oportunidad, y no creo que haya otras”

    Matías Acevedo y nuevo fondo para financiar viviendas: “Uno debería pensar que esto sea una medida transitoria, puede ser dos o tres años”

    La historia se repite en Wom: Chris Bannister se despide y nuevamente lo reemplaza un ejecutivo argentino

    Lluvia y tormentas eléctricas en Valparaíso y Rancagua: cuándo y cuáles serán los sectores más afectados
    Tendencias

    Lluvia y tormentas eléctricas en Valparaíso y Rancagua: cuándo y cuáles serán los sectores más afectados

    Anuncian lluvia y tormentas eléctricas en Santiago y la zona central por tres días continuos

    Estas son las regiones que tendrían lluvia en Fiestas Patrias, según la última actualización del pronóstico

    Alexis Sánchez completa 90′ luego de seis meses, pero no evita una nueva derrota de Montreal
    El Deportivo

    Alexis Sánchez completa 90′ luego de seis meses, pero no evita una nueva derrota de Montreal

    Repasa la derrota del Montreal de Alexis Sánchez ante Charlotte en la MLS

    El Liverpool le remonta al Atlético de Madrid y triunfa en la primera fecha de la Champions League

    iPhone Duo: el primer plegable de Apple costará desde $2.499.990 y llegará en octubre
    Tecnología

    iPhone Duo: el primer plegable de Apple costará desde $2.499.990 y llegará en octubre

    Apple Watch Ultra 4: más batería, nuevos sensores y una función que indica cuándo entrenar o descansar

    Apple presenta los iPhone 18 Pro y Pro Max: cámara con apertura variable, más batería y nueva Siri con IA

    Movimiento Original son galardonados como Embajadores Culturales de la Municipalidad de Pudahuel
    Cultura y entretención

    Movimiento Original son galardonados como Embajadores Culturales de la Municipalidad de Pudahuel

    La Batalla de Chile llega a Mubi: la huella del histórico documental que registró la utopía y la caída de la UP

    “Casi me arranca la cara”: cómo fue la dura pelea entre Noel y Liam Gallagher que separó a Oasis

    Canciller de Israel afirma que su país no planea expulsar por la fuerza a los habitantes de Gaza
    Mundo

    Canciller de Israel afirma que su país no planea expulsar por la fuerza a los habitantes de Gaza

    Canciller alemán acusa a AfD de buscar una “limpieza étnica” y partido de extrema derecha se perfila para dos nuevas elecciones regionales

    Registros públicos de EE.UU. revelan que Trump entregó regalos en efectivo por US$45.000 a su asistente Natalie Harp y otras asesoras

    Datos Paula: tres experiencias para vivir un 29 de ñoquis
    Paula

    Datos Paula: tres experiencias para vivir un 29 de ñoquis

    Hablemos de amor: elegí la paz después del dolor

    Psicosis posparto: madres que pierden el juicio