Tras sorpresivo IPC de 0,6% en agosto, expectativas de inflación a diciembre suben y llegan hasta 4,7%

Las malas noticias para la economía no paran. Al bajo crecimiento, el alto desempleo se sumó ahora una mayor inflación. Es que el dato de agosto de 0,6% no estaba en los cálculos de ninguna proyección de los expertos. La inflación subyacente fue de 0,1%.

Según detalló el INE, con este registro en el año se acumuló un alza de 3,6% en el año y 4,1% a doce meses. Así, la UF aumentaría llegando a $41.130,8 el 9 de octubre de 2026.

En el octavo mes del año, nueve de las 13 divisiones que conforman la canasta del IPC aportaron incidencias positivas en la variación mensual del IPC tres presentaron incidencias negativas y una registró nula incidencia.

Entre las divisiones con aumentos en sus precios, destacaron alimentos y bebidas no alcohólicas (1,4%) con 0,317puntos porcentuales (pp.). En el desglose, el INE menciona que anotó aumentos mensuales en nueve de sus 15 clases. La más importante fue carnes (2,7%) que incidió 0,139pp., mientras que hortalizas, legumbres y tubérculos (5,5%) contribuyó con 0,125pp.

De los 81 productos que componen la división, 48 presentaron alzas en sus precios, destacando carne de vacuno (3,9%), con una incidencia de 0,089pp., y papas (17,8%), con 0,047pp. Los restantes productos con incidencias positivas acumularon 0,287pp.

IPC de abril se dispara 1,3% tras histórica alza de combustibles. Diego Martin/Aton Chile DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Transporte fue la segunda con una incidencia de 0,201 pp que consignó alzas mensuales en cinco de sus once clases. La más importante fue transporte aéreo de pasajeros (24,6%) que aportó 0,186pp., seguida de combustibles para vehículos personales (0,9%), con 0,036pp.

Por productos, el que más subió fue Transporte aéreo internacional el cual presentó un aumento mensual de 32,6%, aportando 0,167pp. a la variación del indicador general.

Le siguió carne de vacuno que tuvo un incremento mensual de 3,9%, con una incidencia de 0,089pp., y una variación acumulada de 7,3% en el año. Las papas registraron un alza mensual de 17,8%, con 0,047pp., acumulando 49,2% durante el año y la gasolina consignó un crecimiento de 0,9%, con 0,031pp., acumulando 17,6% en el año.

¿Qué fue lo que sorprendió? Desde Santander señalan que la principal sorpresa provino de los componentes volátiles, que se incrementaron 1,5% en el mes y explicaron prácticamente la totalidad del avance mensual del IPC, con una incidencia cercana a 0,6 pp. Dentro de esta agrupación destacó la fuerte alza de los pasajes aéreos internacionales, que podría reflejar el traspaso de los mayores precios internacionales de los combustibles. En nuestra visión debería tener un carácter algo más permanente hasta que las presiones de combustibles vayan cediendo.

Asimismo, en el análisis se destacó el aumento del precio de la carne de vacuno, con una incidencia cercana a 0,1 pp, posiblemente asociado a las disrupciones de oferta provocadas por el prolongado cierre del principal paso fronterizo con Argentina.

Adicionalmente, aunque ya estaba incorporado en las proyecciones, se menciona el efecto de las lluvias especialmente en el precio de las hortalizas, que registraron incrementos por sobre sus patrones estacionales. Este movimiento sería transitorio, corrigiéndose en los próximos meses.

El equipo económico del gobierno abordó el alto IPC de agosto DIEGO MARTIN/ATON CHILE

La respuesta del gobierno

Conocidas estas cifras, el gobierno salió a analizar las cifras.

El primero en abordarlo fue el ministro de Economía, Daniel Mas, quien dijo que “el IPC de un 0,6% en agosto responde a alzas en los precios de los combustibles, producto del conflicto internacional en Medio Oriente, y el frente de mal tiempo que afectó a distintas regiones del país, dentro de otros componentes”.

La autoridad afirmó que se trata de factores que “no dependen directamente de nuestra política económica”, aunque reconoció el impacto que tiene en las familias.

Por su parte, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, detalló que “subieron hortalizas principalmente papas, zanahorias, lechugas, que era esperable dado los temporales que hubo. Y subieron también la carne, porque recordemos que la mitad de la carne en Chile aproximadamente es importada y tuvimos el paso de libertadores cerrado por 35 días”.

En esa misma línea, Jorge Quiroz dijo que la expectativa es que los precios vayan disminuyendo en los próximos meses conforme la situación climática y la reposición de los stocks se vaya de a poco normalizando.

Expectativas al alza

Si hasta antes de conocer este registro, las proyecciones se ubicaban entre 4% y 4,2% para el año, ahora con este nuevo panorama, los economistas comenzaron a elevar sus proyecciones para el año en su conjunto y ahora van desde 4,1% hasta 4,7%. Para septiembre, las expectativas se ubican entre 0,3% y 0,6%.

En la parte alta de las previsiones se ubica, Felipe Alarcón, economista de Euroamerica, quien espera un 4,7% incidido principalmente por los efectos de las bencinas y los alimentos.

Desde Scotiabank prevén un 4,5% para el año. No obstante, la consideran conservadora, por lo que incluyeron un sesgo al alza. “Nuestro diagnóstico de que la inflación vendría empujada por ítems volátiles en la segunda parte del año comienza a observarse en los datos. De hecho, el IPC de agosto entrega fuerza a nuestro escenario de inflación por sobre lo proyectado por el mercado para diciembre, la que levantamos tempranamente este año tras el shock de precios internacionales de combustibles”, puntualizan en su análisis.

En Fynsa prevén un 4,3%, que “sería asumir completamente la sorpresa inflacionaria”.

Valentina Apablaza, economista del OCEC-UDP, mencionó que con esto “estimamos una inflación en torno a 4,1% anual para diciembre de 2026, con una inflación promedio de 3,7% anual para el año 2026”.

Y Pablo Müller, académico de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad Autónoma, indicó que “la inflación cerraría en 2026 en torno a 4,0%. El dato de agosto cambia el escenario, ya que la inflación acumuló 3,6% en los primeros ocho meses y alcanzó 4,1% en doce meses. Aunque parte importante de las presiones proviene de componentes más volátiles, el shock de costos se ha prolongado y hará más lenta la convergencia hacia la meta de 3%”.