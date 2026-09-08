Golpe en el LIV Golf: la liga de Joaquín Niemann se declara en quiebra y prepara un cambio radical de propiedad.

El LIV Golf se declara en quiebra. La liga donde compite Joaquín Niemann inició un proceso de reestructuración “supervisado por un tribunal en virtud del capítulo 11 del título 11 del Código de los Estados Unidos en el Tribunal de Quiebras de los Estados Unidos para el Distrito de Nueva Jersey”.

El anuncio se da en el marco de un acuerdo alcanzado con BC Partners Advisors LP, que contempla una propuesta de recapitalización de la compañía, que quedaría bajo propiedad mayoritaria de los jugadores.

La operación, eso sí, todavía debe ser aprobada por el Tribunal de Quiebras y por las partes interesadas. Según el calendario establecido para el procedimiento, el LIV Golf espera completar el proceso antes de la temporada 2027.

Como parte del proceso de reestructuración, el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita (PIF) acordó proporcionar US$ 49,6 millones en financiamiento para deudores en posesión (DIP), también sujeto a la aprobación del tribunal. Este mecanismo permite financiar las operaciones de una empresa mientras se encuentra bajo protección judicial durante un proceso de reorganización.

Niemann en el LIV Golf. Foto: LIV Golf

Según comunicó la propia empresa, una vez que LIV Golf deje atrás el proceso de quiebra, se espera que BC Partners Credit y otros eventuales inversionistas minoritarios proporcionen financiamiento de salida y actúen como patrocinadores del plan destinado a capitalizar la reorganización. “La compañía también busca el reconocimiento en Inglaterra y Gales del procedimiento de quiebra amparado por el Capítulo 11 de los Estados Unidos para preservar el valor de sus activos y operaciones internacionales”, detallan.

“La gente del LIV Golf, liderada por los jugadores, ha demostrado una resiliencia, un compromiso y una convicción increíbles en lo que estamos construyendo. Gracias a su incansable trabajo, LIV Golf ha creado una base sólida para entretener e inspirar a la próxima generación de aficionados al golf en todo el mundo”, declaró Scott O’Neil, director ejecutivo del LIV.

“Este proceso nos brinda la estructura y el tiempo necesarios para concretar una transacción histórica y comenzar el siguiente capítulo de LIV Golf: uno centrado en los aficionados, con un modelo de propiedad innovador que prioriza al jugador y que forma parte del ecosistema global del golf. Estamos entusiasmados con lo que nos depara el futuro, aunque aún queda mucho por lograr en los próximos meses. Creemos firmemente en el futuro de LIV Golf, en la oportunidad que tenemos ante nosotros y en las personas que nos ayudarán a alcanzarla”, complementó.

“Agradecemos a nuestros jugadores, al increíble equipo de LIV Golf, a nuestra Junta Directiva, a BC Partners y a nuestros socios en todo el mundo que nos apoyan incondicionalmente, y les damos las gracias por su confianza en este nuevo capítulo. Un agradecimiento especial a Ducera Partners, quienes impulsaron este proceso de inversión. No descansaremos hasta alcanzar el máximo potencial de LIV Golf”, enfatizó.

Gene Davis, presidente del comité especial del directorio apela a que los golfistas tomen las riendas de la propiedad. “Los jugadores, empleados y socios comerciales de LIV Golf han sido fundamentales para su crecimiento desde su fundación. En tan solo unos años, han construido una plataforma global y expandido el golf a nivel mundial”, dijo.

“La prioridad de la junta directiva es proteger lo que han construido. Trabajando en estrecha colaboración con Scott, la gerencia y asesores expertos, revisamos todas las opciones disponibles y creemos que las medidas adoptadas hoy reflejan el camino más responsable para la liga y sus partes interesadas”, añadió.