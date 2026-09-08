Tenía razones para soñar el Betis. Después de 21 años, la escuadra española volvía a disputar un partido por la fase de grupos de la Champions League, todo un logro para una entidad que, desde que Manuel Pellegrini está en la banca, se acostumbró a ser protagonista en las competencias en las que interviene. En teoría, ante un rival accesible, como el equipo que dirige Davide Ancelotti. Aunque el Lille figura en el cuarto puesto en la incipiente temporada de la Ligue 1 francesa, era dable pensar en una diferencia en favor del equipo del Ingeniero, que venía de ganarle al Real Madrid.

Por largos pasajes, de hecho, esa distancia se produjo. Al menos desde el contenido futbolístico. El problema estuvo en que los andaluces no fueron capaces de graficar en el arco de Berke Ozer la superioridad que mostraban, al menos en el inicio. Y por el contrario, sufrieron en el propio. En los 12′, cuando dominaban el partido a su antojo, recibieron un duro mazazo. Una acción colectiva por el sector derecho derivó en un centro de Ethan Mbappé, el hermano de Kylian, la figura del Real Madrid y la selección francesa. En el segundo palo, mientras Héctor Bellerín no advertía su presencia, el japonés Ayase Ueda definió con un cabezazo que Álvaro Valles no tuvo opción alguna de detener.

Manuel Pellegrini vuelve a lo grande a la Champions League: el Betis debuta con un épico triunfo de visita ante el Lille

El Betis reaccionó, aunque se demoró un tanto. En rigor, pasó media hora para que la escuadra del chileno acertara con el arco rival. Fue un golazo. Pablo Fornals sacó un centro desde la derecha y Marc Bartra arremetió con convicción para anotar la igualdad transitorio. Parecía que la escuadra del Ingeniero encontraba el camino para enrielar el partido. Pero no pasó.

Por el contrario, el equipo del chileno volvió a sufrir. Un córner ejecutado desde el sector derecho del ataque local terminó en un cabezazo que volvió a dejar sin opciones a Valles. Esta vez, en los 36′, fue Alexsandro Ribeiro quien conectó y volvió a llenar de dudas a la escuadra española.

Una de las celebraciones de Marc Bartra (Foto: @championsleague)

En el inicio de la segunda segunda etapa, la tendencia se repitió. Un tanto por convicción y mucho por obligación, el Betis salió a empujar sobre el arco rival, aunque por momentos no logró penetrar el dispositivo defensivo de los franceses.

El gol y el impulso

Sin embargo, la igualdad llegó en un balón detenido. En los 49′, un tiro libre ejecutado desde la izquierda con perfil cambiado volvió a encontrar la cabeza de Bartra. El exbarcelonista mandó de nuevo el balón al fondo de la red.

El impulso bastó para que el Betis cambiara la cara. Y para que Troy Parrot, la referencia ofensiva que Pellegrini pidió para esta temporada, a un costo de US$ 22 millones, adelantara a los españoles, en los 53′.

El exjugador del AZ Alkmaar definió con un zurdazo cruzado en una jugada que tuvo una consecuencia adicional: Mbappé se fue expulsado por aplicarle un codazo a Natan. La incidencia fue captada por el VAR. El búlgaro Georgi Kabakov no dudó en aplicar el máximo rigor que le permite el reglamento.

Sobre el final, con la tranquilidad que ofrecían el marcador a favor y el hombre de más, el Betis apostó por la circulación de balón como estrategia para evitar un eventual asedio de los franceses. Aunque por momentos sufrió algunos contratiempos, finalmente lo consiguió y terminó festejando. Pellegrini y los suyos volvían a lo grande a la Champions League.