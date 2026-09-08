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    ¿Cómo se juega la Champions League? Así es el formato que enfrentará a los 36 mejores equipos de Europa

    El certamen sufrió varios cambios que se vienen implementando desde la edición 2024-25.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Champions League. Foto referencial: es.uefa.com

    La Champions League arranca este martes. Y lo hará con el formato que viene desde la temporada 2024-25. Así quedó determinado después de que el Comité Ejecutivo de la UEFA aprobara el nuevo modelo en en el congreso realizado en Viena.

    Los cambios le dieron un giro radical al Torneo. Esta incluye el aumento de 32 a 36 equipos participantes, una fase de grupos única con un mínimo de ocho partidos para cada club y la clasificación de la entrada por coeficiente.

    Los ocho primeros de la tabla avanzan directamente a octavos, mientras que los equipos clasificados entre los puestos 9.º y 24.º disputan un playoff a doble partido para obtener su pase.

    Los equipos del 25 en adelante son eliminados sin acceso a la Europa League.

    En el playoff, los equipos del 9 al 16 se enfrentan a los clasificados del 17 al 24, siendo los primeros cabezas de serie y definiendo localía en la vuelta.

    Desde octavos, la competición sigue un formato de eliminatorias hasta la final, con emparejamientos determinados en parte por la clasificación obtenida en la fase liga. Este formato también se aplicará en la Europa League (ocho partidos en la fase de liga) y en la Conference League (seis partidos) con, en ambos casos, un total de 36 equipos.

    Revisa la programación

    Martes 8 de septiembre:

    AEK Athens vs. LASK - 13.45 - Transmite ESPN 5, ESPN Premium y Disney+ Premium

    Brujas vs. Aston Villa - 13.45 - Transmite ESPN y Disney+ Premium

    Borussia Dortmund vs. Villarreal - 16.00 - Transmite ESPN 6 y Disney+ Premium

    Porto vs. Manchester City - 16.00 - Transmite ESPN 5, ESPN Premium y Disney+ Premium

    Lille vs. Betis - 16.00 - Transmite ESPN 4 y Disney+ Premium

    Real Madrid vs. Inter de Milán - 16.00 - Transmite ESPN y Disney+ Premium

    Miércoles 9 de septiembre:

    Barcelona vs. Feyenoord - 13.45 - Transmite ESPN 5, ESPN Premium y Disney+ Premium

    Stuttgart vs. Viking - 13.45 - Transmite ESPN y Disney+ Premium

    Liverpool vs. Atlético de Madrid- 16.00 - Transmite ESPN y Disney+ Premium

    PSG vs. Slovan Bratislava - 16.00 - Transmite ESPN 3 y Disney+ Premium

    Sporting de Lisboa vs. Galatasaray - 16.00 - Transmite ESPN 4 y Disney+ Premium

    Napoli vs. Arsenal - 16.00 - Transmite ESPN 5, ESPN Premium y Disney+ Premium

    Jueves 10 de septiembre:

    Fenerbahce vs. Roma - 13.45 - Transmite ESPN y Disney+ Premium

    PSV vs. Shaktar Donetsk - 13.45 - Transmite ESPN 5 y Disney+ Premium

    Bayern Múnich vs. Bodo/Glimnt - 16.00 - Transmite ESPN y Disney+ Premium

    Como vs. Leipzig - 16.00 - Transmite ESPN Premium y Disney+ Premium

    Manchester United vs. Sabah - 16.00 - Transmite ESPN 5 y Disney+ Premium

    Slavia Praga vs. Lens - 16.00 - Transmite ESPN 3 y Disney+ Premium

    Más sobre:FútbolFútbol internacionalChampions LeagueUEFA

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