¿Cómo se juega la Champions League? Así es el formato que enfrentará a los 36 mejores equipos de Europa

La Champions League arranca este martes. Y lo hará con el formato que viene desde la temporada 2024-25. Así quedó determinado después de que el Comité Ejecutivo de la UEFA aprobara el nuevo modelo en en el congreso realizado en Viena.

Los cambios le dieron un giro radical al Torneo. Esta incluye el aumento de 32 a 36 equipos participantes, una fase de grupos única con un mínimo de ocho partidos para cada club y la clasificación de la entrada por coeficiente.

Los ocho primeros de la tabla avanzan directamente a octavos, mientras que los equipos clasificados entre los puestos 9.º y 24.º disputan un playoff a doble partido para obtener su pase.

Los equipos del 25 en adelante son eliminados sin acceso a la Europa League.

En el playoff, los equipos del 9 al 16 se enfrentan a los clasificados del 17 al 24, siendo los primeros cabezas de serie y definiendo localía en la vuelta.

Desde octavos, la competición sigue un formato de eliminatorias hasta la final, con emparejamientos determinados en parte por la clasificación obtenida en la fase liga. Este formato también se aplicará en la Europa League (ocho partidos en la fase de liga) y en la Conference League (seis partidos) con, en ambos casos, un total de 36 equipos.

Revisa la programación

Martes 8 de septiembre:

AEK Athens vs. LASK - 13.45 - Transmite ESPN 5, ESPN Premium y Disney+ Premium

Brujas vs. Aston Villa - 13.45 - Transmite ESPN y Disney+ Premium

Borussia Dortmund vs. Villarreal - 16.00 - Transmite ESPN 6 y Disney+ Premium

Porto vs. Manchester City - 16.00 - Transmite ESPN 5, ESPN Premium y Disney+ Premium

Lille vs. Betis - 16.00 - Transmite ESPN 4 y Disney+ Premium

Real Madrid vs. Inter de Milán - 16.00 - Transmite ESPN y Disney+ Premium

Miércoles 9 de septiembre:

Barcelona vs. Feyenoord - 13.45 - Transmite ESPN 5, ESPN Premium y Disney+ Premium

Stuttgart vs. Viking - 13.45 - Transmite ESPN y Disney+ Premium

Liverpool vs. Atlético de Madrid- 16.00 - Transmite ESPN y Disney+ Premium

PSG vs. Slovan Bratislava - 16.00 - Transmite ESPN 3 y Disney+ Premium

Sporting de Lisboa vs. Galatasaray - 16.00 - Transmite ESPN 4 y Disney+ Premium

Napoli vs. Arsenal - 16.00 - Transmite ESPN 5, ESPN Premium y Disney+ Premium

Jueves 10 de septiembre:

Fenerbahce vs. Roma - 13.45 - Transmite ESPN y Disney+ Premium

PSV vs. Shaktar Donetsk - 13.45 - Transmite ESPN 5 y Disney+ Premium

Bayern Múnich vs. Bodo/Glimnt - 16.00 - Transmite ESPN y Disney+ Premium

Como vs. Leipzig - 16.00 - Transmite ESPN Premium y Disney+ Premium

Manchester United vs. Sabah - 16.00 - Transmite ESPN 5 y Disney+ Premium

Slavia Praga vs. Lens - 16.00 - Transmite ESPN 3 y Disney+ Premium