¿Cómo se juega la Champions League? Así es el formato que enfrentará a los 36 mejores equipos de Europa
El certamen sufrió varios cambios que se vienen implementando desde la edición 2024-25.
La Champions League arranca este martes. Y lo hará con el formato que viene desde la temporada 2024-25. Así quedó determinado después de que el Comité Ejecutivo de la UEFA aprobara el nuevo modelo en en el congreso realizado en Viena.
Los cambios le dieron un giro radical al Torneo. Esta incluye el aumento de 32 a 36 equipos participantes, una fase de grupos única con un mínimo de ocho partidos para cada club y la clasificación de la entrada por coeficiente.
Los ocho primeros de la tabla avanzan directamente a octavos, mientras que los equipos clasificados entre los puestos 9.º y 24.º disputan un playoff a doble partido para obtener su pase.
Los equipos del 25 en adelante son eliminados sin acceso a la Europa League.
En el playoff, los equipos del 9 al 16 se enfrentan a los clasificados del 17 al 24, siendo los primeros cabezas de serie y definiendo localía en la vuelta.
Desde octavos, la competición sigue un formato de eliminatorias hasta la final, con emparejamientos determinados en parte por la clasificación obtenida en la fase liga. Este formato también se aplicará en la Europa League (ocho partidos en la fase de liga) y en la Conference League (seis partidos) con, en ambos casos, un total de 36 equipos.
Revisa la programación
Martes 8 de septiembre:
AEK Athens vs. LASK - 13.45 - Transmite ESPN 5, ESPN Premium y Disney+ Premium
Brujas vs. Aston Villa - 13.45 - Transmite ESPN y Disney+ Premium
Borussia Dortmund vs. Villarreal - 16.00 - Transmite ESPN 6 y Disney+ Premium
Porto vs. Manchester City - 16.00 - Transmite ESPN 5, ESPN Premium y Disney+ Premium
Lille vs. Betis - 16.00 - Transmite ESPN 4 y Disney+ Premium
Real Madrid vs. Inter de Milán - 16.00 - Transmite ESPN y Disney+ Premium
Miércoles 9 de septiembre:
Barcelona vs. Feyenoord - 13.45 - Transmite ESPN 5, ESPN Premium y Disney+ Premium
Stuttgart vs. Viking - 13.45 - Transmite ESPN y Disney+ Premium
Liverpool vs. Atlético de Madrid- 16.00 - Transmite ESPN y Disney+ Premium
PSG vs. Slovan Bratislava - 16.00 - Transmite ESPN 3 y Disney+ Premium
Sporting de Lisboa vs. Galatasaray - 16.00 - Transmite ESPN 4 y Disney+ Premium
Napoli vs. Arsenal - 16.00 - Transmite ESPN 5, ESPN Premium y Disney+ Premium
Jueves 10 de septiembre:
Fenerbahce vs. Roma - 13.45 - Transmite ESPN y Disney+ Premium
PSV vs. Shaktar Donetsk - 13.45 - Transmite ESPN 5 y Disney+ Premium
Bayern Múnich vs. Bodo/Glimnt - 16.00 - Transmite ESPN y Disney+ Premium
Como vs. Leipzig - 16.00 - Transmite ESPN Premium y Disney+ Premium
Manchester United vs. Sabah - 16.00 - Transmite ESPN 5 y Disney+ Premium
Slavia Praga vs. Lens - 16.00 - Transmite ESPN 3 y Disney+ Premium
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