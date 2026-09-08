Darío Osorio celebra en su primera titularidad: Crystal Palace golea a Middlesbrough y avanza en la Copa de la Liga. Foto: @cpfc

Darío Osorio comienza a ganar espacio en Inglaterra. Crystal Palace avanzó en la Copa de la Liga después de imponerse por 3-0 al Middlesbrough. El chileno fue titular, jugó hasta el minuto 59 y dejó algunos destellos de lo que puede ofrecer en el funcionamiento del conjunto londinense. Durante el fin de semana había ingresado en el segundo tiempo en la victoria por 3-2 de su equipo ante el Fulham en la Premier League.

El delantero nacional apareció cargado hacia la derecha del ataque. El técnico Pierre Sage buscó darle libertad para moverse por delante de los mediocampistas. En cifras, Osorio terminó con 12 pases correctos de 15 intentados, es decir, un 80% de precisión. Completó dos regates y registró un tiro bloqueado. Además, ganó tres de siete duelos, mientras que cometió tres infracciones.

A nivel colectivo, el Crystal Palace fue superior. Si bien Middlesbrough comenzó intentando, el equipo local fue creciendo a medida que consiguió instalar más hombres en el campo rival. La diferencia estuvo en que sus ataques fueron adquiriendo mayor claridad con el correr del cronómetro y los de la visita decayeron notablemente.

A los 15 minutos apareció una primera señal. Yéremi Pino recibió dentro del área tras una acción de Óscar Mingueza, pero su remate fue contenido por el guardameta Solomon Brynn. Poco después, Mingueza volvió a probar desde fuera del área y Osorio hizo lo propio.

El 1-0 llegó a los 37′, cuando Jorgen Strand Larsen apareció cerca del área chica para conectar de cabeza un centro preciso de Mingueza. El equipo local rápidamente comenzó a sellar la clasificación. El chileno participó en la génesis de la jugada.

Middlesbrough intentó reaccionar y acumuló algunas acciones ofensivas, pero la respuesta local fue contundente. Strand Larsen volvió a aparecer. Ben Chilwell levantó un centro desde la izquierda y el delantero atacó el espacio para aumentar con un certero cabezazo (53′).

🚨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 | GOAL: JORGEN STRAND LARSEN WITH A BRACE!



Crystal Palace 2-0 Middlesbrough. pic.twitter.com/I2CsoEXkgz — TheGoalsZone (@TheGoalsZone) September 8, 2026

Fue justamente después del segundo gol cuando Sage decidió mover piezas. A los 59 minutos sacó a Osorio para darle paso a Daichi Kamada. Una sustitución que a la postre fue clave ya que el japonés marcó el tercer tanto de la jornada. Quizás el de mejor factura técnica.

El volante asiático recibió un pase de Larsen a la entrada del área y en lugar de buscar potencia eligió la sutileza: levantó la pelota con la derecha y con un globito superó al arquero Brynn. Un recurso de enorme precisión para convertir el 3-0 (71′). Fue la mejor imagen del triunfo de Crystal Palace.

Daichi Kamada ❤️💙🦅 🇯🇵 👏👏👏

What a Lob 💕💕💕💕 pic.twitter.com/3z2e2XsuUN — Richard K 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@soberich) September 8, 2026

Cabe destacar que en el primer partido como titular de Osorio fue Strand Larsen, naturalmente, el nombre de la jornada, con dos tantos y una asistencia. Con la clasificación en la Copa de la Liga y la confianza reforzada tras dos victorias seguidas, Crystal Palace ahora deberá enfocarse en la Premier League. El próximo desafío será este sábado (12 de septiembre) ante Ipswich Town, en un partido que tendrá un atractivo especial: será el primer enfrentamiento entre Darío Osorio y Marcelino Núñez en el fútbol inglés.

El duelo está programado para las 11 horas de Chile y pondrá frente a frente a dos futbolistas nacionales que buscan consolidarse en una de las ligas más exigentes del mundo.