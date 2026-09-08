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    Mario Montalbetti, Premio José Donoso: “La inteligencia artificial no produce lenguaje, produce otra cosa mediocre”

    El poeta y lingüista peruano aborda el sentido de su obra, la hibridez entre el ensayo y la poesía, y su visión sobre la Inteligencia Artificial y el estado de la literatura latinoamericana contemporánea.

    Pablo Retamal N.Por 
    Pablo Retamal N.

    Como un poeta del lenguaje podemos definir a Mario Montalbetti (73). Lingüista, poeta y ensayista, el interés de su trabajo se ha centrado particularmente en el lenguaje, en cómo se construye la escritura. “Leer un poema es como subirse a un submarino / en medio de la noche / y realizar una inmersión bastante profunda / en un mar poco transparente”, anota en su libro Sentido y ceguera del poema (Bisturí 10), donde justamente mezcla las dimensiones del ensayo y la poesía, porque para él, ambos géneros tienen la plasticidad que necesita para expresarse.

    Ph.D. en Lingüística por el Instituto Tecnológico de Massachusetts, profesor del Departamento Académico de Humanidades de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), es el flamante ganador del Premio Iberoamericano de Letras José Donoso,

    En su acta, el jurado destacó que la decisión de premiar a Mario Montalbetti se sustentó en “la calidad, originalidad y consistencia de su obra literaria. Además, de la relevancia e influencia de su producción intelectual en el ámbito de la literatura y cultura iberoamericanas”.

    Se destacó, además, “la contribución de su trayectoria al desarrollo de la literatura contemporánea junto con el reconocimiento nacional e internacional alcanzado por su obra y cómo su producción ha fortalecido el patrimonio literario y cultural iberoamericano”.

    Montalbetti publicó su primer libro, Perro Negro, 31 poemas, en 1978. Entre sus principales obras poéticas se encuentran Fin Desierto (1997), Llantos Elíseos (2002), Cinco segundos de horizonte (2005), Ocho cuartetas contra el caballo de paso peruano (2008) y Lejos de mí decirles, volumen de poesía reunida publicado en 2013. Además de los ensayos, Notas para un seminario sobre Foucault, El pensamiento del poema + Decoherencia y El lenguaje del poema.

    Pero escuchemos justamente a Montalbetti en sus propias palabras. En su propio lenguaje.

    -¿Qué significa para usted recibir el Premio Iberoamericano José Donoso?

    -Le tengo miedo al verbo “significar”. Pongámoslo así: me pone muy contento recibirlo.

    -¿Qué nexo usted tiene con la literatura de José Donoso?

    -Siempre fui un mal lector de novelas, confieso. Pero, como buena parte de mi generación, en la universidad leí El obsceno pájaro de la noche apenas salió y me deslumbró.

    -Usted ha abordado tanto la poesía como el ensayo, ¿cuáles considera que son las semejanzas y diferencias entre escribir uno u otro género?

    -Para mí ya no las hay. Escribo libremente algo que a veces parece poema, a veces ensayo y a veces un híbrido. Sólo trato de escribir de la mejor manera posible. Como dice Nadia Prado, uno escribe mientras piensa (opuesto a pensar mientras se escribe).

    -Usted ha dicho recientemente: “me considero más lingüista que poeta”. ¿Por qué le resulta más cómoda esa definición?

    -No es una cuestión de comodidad. Soy lingüista y ser lingüista es como ser oftalmólogo, cardiólogo o urólogo que estudian diferentes aspectos de la fisiología del ser humano. Al lingüista le interesa un aspecto específico de esa fisiología, el lenguaje. Entonces escribo poemas como experimentos o como quien toma un análisis de sangre o de orina, o toma una tomografía o hace pruebas de flexibilidad de la columna,... del lenguaje humano.

    -¿Qué encuentra en la lingüística que no encuentra en la literatura?

    -No estoy muy interesado en la literatura como formación cultural. Me interesa el lenguaje, lo que hacemos con él y lo que hace con nosotros.

    -Ha dicho que el poema no habla de la realidad exterior ni la representa, sino que habla siempre del lenguaje (incluso cuando parece político, sentimental o religioso). ¿Por qué?

    -Porque el tema no es gran cosa en el poema. Por eso, no se puede hacer un buen poema sólo con buenas intenciones. Es la forma que adopta cualquier tema (político, sentimental, religioso) la que hace al poema.

    -Libros como Cajas o Notas para un seminario sobre Foucault oscilan entre poema y ensayo. ¿Cómo decide (o no decide) el soporte formal? ¿Qué le permite el híbrido que no le dan el poema “puro” ni el ensayo académico?

    -Busco la formación de pensamiento en lo que escribo, pero la formación de un pensamiento que tenga una forma que no requiera de un esquema prestablecido ni de un aparato de notas y referencias que lo avale.

    -Ha trabajado sobre Blanca Varela (El más crudo invierno), Foucault, Badiou, Lacan, Vallejo ¿Hay algún poeta o pensador al que vuelva de manera recurrente porque le permite pensar el lenguaje de otra manera?

    -Más de uno. Pensadores: Deleuze, Derrida, Chomsky. Poetas: Safo, Garcilaso, Vallejo, Heaney.

    -¿Qué capacidad de resistencia conserva la poesía frente al lenguaje político, publicitario y propagandístico?

    -Mínima, porque los lenguajes políticos, publicitarios, futbolísticos, religiosos, etc. son lenguajes cerrados en sí mismos con reglas y formas particulares. Lo que no es obvio es que frente a esos lenguajes exista un “lenguaje poético”, en particular porque tendría que ser un lenguaje que no se encierre y que se abra a todo lenguaje y lo critique.

    -En otro plano, ¿Qué desafío representa para la poesía la inteligencia artificial y su capacidad para producir lenguaje?

    -La inteligencia artificial no produce lenguaje. Produce otra cosa, en general mediocre y predecible, que pasa por lenguaje.

    -¿Le teme a la Inteligencia artificial?

    -Le temo más a la estupidez humana.

    -¿Cómo ve actualmente a la literatura Latinoamericana?

    -Borges dijo que nuestro primer acto de independencia fue marcar claramente que no hablamos la misma lengua que en la península. Y, con esa lengua nueva, distinta, escribimos y creamos. No estoy enterado de la producción literaria latinoamericana en general, sólo de la poética (y en parte). Pienso que sigue gozando de una salud impecable.

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