Repasa el triunfo del Betis de Pellegrini ante al Lille en su regreso a la Champions League tras 21 años de ausencia
El cuadro del ingeniero hizo su estreno en el nuevo formato del torneo europeo y venció a unos de los tradicionales cuadros franceses. Revive toda la emoción de este encuentro, en el siguiente relato virtual.
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Lille 2-3 Betis
Hasta la próxima
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Final
El Betis vuelve a la Champions League con un triunfo. Se lleva los tres puntos a España.
Agregado
90′. Se añaden 5 minutos más a este partido.
Remate
89′. Antony le da un bailecito a la pelota. Dispara. Vuela el portero del Lille para evitar el cuarto.
Cambio
87′. Onal reemplaza a Perraud en el Lille.
Chance
79′. Giroud lo tuvo para el local. Tapó el portero del Betis.
Cambios
Tarjeta Amarilla
70’. Roca es amonestado en el Betis por frenar una contra con falta.
Otro cambio
67′. Roca reemplaza a Bernal en el Betis.
Cambios
61′. Fidalgo y Gómez reemplaza a De Souza e Isco en el Betis.
La expulsión
2-3
Tarjeta Roja
55′. Mbappé le da un codazo a un jugador del Betis y tras la intervención del VAR, lo expulsan. El Lille queda con 10.
El tercero
53′. Parrott se la lleva con bicicleta y todo y mete un zurdazo cruzado inatajable.
Goooooooooooooooool del Betis
Disparo
51′. Antony intenta ponerla al primer palo francés. Se va por poco.
La igualdad
49’. Isco lanza la pelota al área y Bartra -nuevamente- de cabeza por el empate.
Goooooooooooooooool del Betis
Segundo tiempo
45′. Mukaku reemplaza a Bentaleb en el Lille.
Descanso
El Betis cae ante el cuadro francés de manera injusta.
Agregado
45′. Se añaden 2 minutos más a la primera parte.
2-1
Se lo pierde el Betis
40’. Centro rasante al segundo palo y Parrott le pega a las nubes.
1-1
El segundo
36′. Un córner bien pasado y De Souza salta más que nadie para cambiarla de palo y volver a poner a su equipo por sobre el Betis.
Goooooooooooooooool del Lille
El empate
33′. Centro al segundo palo de Bernal y aparece Bartra para marcar la igualdad con un cabezazo.
Goooooooooooooooooool del Betis
Chance
24. Antony engancha hacia el centro y dispara. Rebota en un defensa francés.
1-0
El primero
12′. El fútbol no es justo. Betis era más. Pero Mbappé manda un centro y Ayase Ueda aparece solo en el segundo palo para abrir la cuenta en Francia.
Goooooooooooooooooooool del Lille
Buenos minutos
7′. El Betis domina y busca el arco francés. Es superior.
Disparo
2′. Riquelme le da desde la izquierda del área. Elevado. Es más el Betis.
Comienza el partido
Y el Betis consigue un tiro de esquina antes del minuto. Lo desaprovecha.
El 11 de Pellegrini
La formación francesa
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