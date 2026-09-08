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    EN VIVO

    Repasa el triunfo del Betis de Pellegrini ante al Lille en su regreso a la Champions League tras 21 años de ausencia

    El cuadro del ingeniero hizo su estreno en el nuevo formato del torneo europeo y venció a unos de los tradicionales cuadros franceses. Revive toda la emoción de este encuentro, en el siguiente relato virtual.

    El Betis hace su estreno en la nueva Champions. Foto: LaLiga.

    Actualizar el relato

    Lille 2-3 Betis

    Hasta la próxima

    Vive todo el fútbol internacional en El Deportivo y síguenos en Facebook (El Deportivo), Instagram (@eldeportivolt) y X (@ElDeportivoLT)

    Final

    El Betis vuelve a la Champions League con un triunfo. Se lleva los tres puntos a España.

    Agregado

    90′. Se añaden 5 minutos más a este partido.

    Remate

    89′. Antony le da un bailecito a la pelota. Dispara. Vuela el portero del Lille para evitar el cuarto.

    Cambio

    87′. Onal reemplaza a Perraud en el Lille.

    Chance

    79′. Giroud lo tuvo para el local. Tapó el portero del Betis.

    Cambios

    Tarjeta Amarilla

    70’. Roca es amonestado en el Betis por frenar una contra con falta.

    Otro cambio

    67′. Roca reemplaza a Bernal en el Betis.

    Cambios

    61′. Fidalgo y Gómez reemplaza a De Souza e Isco en el Betis.

    La expulsión

    2-3

    Tarjeta Roja

    55′. Mbappé le da un codazo a un jugador del Betis y tras la intervención del VAR, lo expulsan. El Lille queda con 10.

    El tercero

    53′. Parrott se la lleva con bicicleta y todo y mete un zurdazo cruzado inatajable.

    Goooooooooooooooool del Betis

    Disparo

    51′. Antony intenta ponerla al primer palo francés. Se va por poco.

    La igualdad

    49’. Isco lanza la pelota al área y Bartra -nuevamente- de cabeza por el empate.

    Goooooooooooooooool del Betis

    Segundo tiempo

    45′. Mukaku reemplaza a Bentaleb en el Lille.

    Descanso

    El Betis cae ante el cuadro francés de manera injusta.

    Agregado

    45′. Se añaden 2 minutos más a la primera parte.

    2-1

    Se lo pierde el Betis

    40’. Centro rasante al segundo palo y Parrott le pega a las nubes.

    1-1

    El segundo

    36′. Un córner bien pasado y De Souza salta más que nadie para cambiarla de palo y volver a poner a su equipo por sobre el Betis.

    Goooooooooooooooool del Lille

    El empate

    33′. Centro al segundo palo de Bernal y aparece Bartra para marcar la igualdad con un cabezazo.

    Goooooooooooooooooool del Betis

    Chance

    24. Antony engancha hacia el centro y dispara. Rebota en un defensa francés.

    1-0

    El primero

    12′. El fútbol no es justo. Betis era más. Pero Mbappé manda un centro y Ayase Ueda aparece solo en el segundo palo para abrir la cuenta en Francia.

    Goooooooooooooooooooool del Lille

    Buenos minutos

    7′. El Betis domina y busca el arco francés. Es superior.

    Disparo

    2′. Riquelme le da desde la izquierda del área. Elevado. Es más el Betis.

    Comienza el partido

    Y el Betis consigue un tiro de esquina antes del minuto. Lo desaprovecha.

    El 11 de Pellegrini

    La formación francesa

    Buenas tardes

    Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo de La Tercera.

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