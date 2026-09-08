Relación tirante de Arrau con la oposición fricciona el avance de la agenda de seguridad

Un par de nuevos pasos logró dar la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), que está siendo gestionada por el ministro de Seguridad, Martín Arrau (republicano), con el apoyo de otros miembros del gobierno.

La Comisión de Hacienda del Senado despachó el proyecto que extiende y moderniza la carrera funcionaria en Carabineros.

Horas más tarde, la Cámara Alta también aprobó la norma que regula la flagrancia, que fue defendida en la Sala por el ministro de Justicia, Fernando Rabat. Arrau en esta sesión no estaba presente.

Sin embargo, a pesar del avance que está mostrando la agenda, hay un elemento que aún no cuaja bien en el diseño del Ejecutivo.

El ministro Arrau no ha logrado establecer un clima de diálogo adecuado con sus respectivos interlocutores de la oposición.

Incluso, dos cartas dialogantes que, por ejemplo, para el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, fueron cruciales para tramitar la megarreforma económica y bajar los decibeles del debate: los senadores Pedro Araya (PPD) y Paulina Vodanovic (presidenta del PS) tienen un lazo distante o, derechamente, una relación cortada con Arrau.

En la sesión extraordinaria que realizó la Comisión de Seguridad del Senado en San Bernardo este lunes, como gesto de respaldo político al alcalde Christopher White (PS), contra quien existía un plan para asesinarlo, Vodanovic concurrió especialmente al encuentro —aun cuando no es integrante de la instancia— para darle su apoyo al jefe comunal.

En sus intervenciones, emplazó en varias ocasiones a Arrau.

“El ministro dijo que las autoridades mueren en otros países; ministro, no mueren, las asesinan... Dice (el ministro) el coraje del alcalde. No. Aquí el Estado tiene que darle garantías, no solo al alcalde, a todos los chilenos de que va a haber planes (de asesinato) de esta índole y que va a haber un plan de seguridad que se cumpla... Aquí hay unos abanicos del proyecto Crece... Con estos abanicos, los delincuentes se abanican hoy día, al ver la inacción del Estado... La agenda de seguridad actual es un 60% del fast track de la agenda que estaba pendiente del gobierno anterior... El proyecto que van a ver mañana, el de Carabineros, costó dos meses y medio; se tuvo que ir una ministra para que llegaran con las indicaciones del fortalecimiento de Carabineros”, fue parte de la intensa ofensiva de la senadora socialista contra Arrau.

Al término del encuentro, el senador Juan Luis Castro (PS), quien es miembro de la Comisión de Seguridad, reforzó las críticas, que se sustentaban en parte en la molestia que hay entre los socialistas por el escaso apoyo que —a juicio de ellos— le brindó Arrau a White.

Sin embargo, tras esas críticas, ministros de La Moneda intercedieron para apaciguar los ánimos y se contactaron con Vodanovic.

Al día siguiente, este martes, la presidenta PS bajó el tono de sus reproches y valoró el proyecto sobre Carabineros que se aprobó por unanimidad en la Comisión de Hacienda.

“Le he manifestado al ministro las felicitaciones por la gran cantidad de recursos que se están inyectando a Carabineros y también mi compromiso, ministro, de trabajar juntos por la seguridad de nuestro país. La verdad que esto no es un tema de derecha, de izquierda, es un tema transversal”, dijo la senadora socialista en un video subido en las redes sociales del titular de Seguridad.

“Muchas gracias, señora, por su disposición. Y, bueno, seguir trabajando por Chile y por la seguridad”, respondió Arrau.

Relación cortada

La situación de Araya (PPD) aparentemente es más compleja. Él ha dicho públicamente que tiene una mala evaluación del actual ministro de Seguridad.

Su distancia con Arrau viene desde 2021, cuando el ministro era constituyente y levantó una denuncia, sin mayor sustento, sobre supuestas cuentas bancarias, con millonarios movimientos en paraísos fiscales, de parte de Araya y otras figuras políticas, como Michelle Bachelet, Álvaro Elizalde y Javiera Blanco.

Incluso, el actual secretario de Estado llevó estos antecedentes a la Fiscalía, que, tras una investigación, concluyó que las cuentas no existían. Arrau nunca ofreció disculpas por lo que, a todas luces, era una denuncia falsa.

Consciente de esta comunicación cortada, el biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado (UDI), ha tratado de hacer de puente, ya que el parlamentario por Antofagasta es un interlocutor inevitable para la agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo. El senador Araya hoy preside la Comisión de Constitución, donde está radicada la reforma a la Carta Fundamental impulsada por Arrau, y además es parte de las instancias de Seguridad y Defensa de la Cámara Alta.

Incluso, en vista del rechazo que generó la reforma constitucional de seguridad, que propone crear un nuevo estado de excepción constitucional, interceptar comunicaciones y restringir beneficios fiscales a ciertos condenados, el ministro delegó en los senadores Andrés Longton (RN) y Arturo Squella (republicano) el trabajo de algunas indicaciones y su negociación con la oposición.

Pese a ello, el secretario de Estado al menos ha mejorado su comunicación con el senador Karim Bianchi (independiente), quien hoy preside la Comisión de Seguridad de la Cámara Alta.

Molestia en la Cámara

La relación de Arrau con los diputados opositores no es muy distinta. Si bien, cuando asumió, tuvo un acercamiento y se reunió con el jefe de bancada de los diputados socialistas, Raúl Leiva, quien además integra la Comisión de Seguridad de la Cámara, y luego sostuvo un encuentro colectivo con parlamentarios opositores de esa misma instancia, los contactos han sido esporádicos.

“A pesar de que él repita como mantra que se abre al diálogo y que está conversando con los parlamentarios, solo llega hasta RN”, señaló la diputada Tatiana Urrutia (Frente Amplio).

El diputado Jaime Araya (independiente-PPD) también coincidió en que hay una relación distante con el ministro. Incluso, sucesivamente, ha pedido en la Sala un pronunciamiento de la Cámara para que Arrau sea sancionado, ya que no asistió a las citaciones de la comisión investigadora del estallido social, a pesar de que, por mandato legal, estaba obligado a concurrir.