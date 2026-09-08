Sacar a Longueira del camino: el plan que se fragua en la UDI para que la lista de consenso funcione

La amenaza ya se puso sobre la mesa. A fines de agosto, el jefe de comité de los senadores de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Gustavo Sanhueza, adelantó “habrá competencia por la directiva” del partido y que Jorge Alessandri, quien -hasta ahora- es el único candidato a la presidencia de la colectividad, “lo sabe”.

Ayer, en conversación con CNN, la vicepresidenta de la UDI María José Hoffmann reiteró el punto. “Va a haber al menos dos listas”, planteó.

Las palabras de Hoffmann y Sanhueza dan cuenta de un malestar que se acumula en la UDI con respecto a la lista de consenso que se ha propuesto para suceder a la actual directiva de Guillermo Ramírez, con Jorge Alessandri como candidato presidente y Pablo Longueira como carta a la secretaría general.

En el partido es extendida la visión crítica en torno a la figura de Longueira. El exsenador se ha caracterizado por mantener un tono duro contra el gobierno de José Antonio Kast. “El nivel de improvisación a mí me sorprende”, dijo en una ocasión, en conversación con radio ADN.

Sumado a eso, sorprendió al criticar públicamente, en CNN, a Hoffmann. Sinceró que no le gustaría que ella integre la lista de la que él es parte, lo que generó molestia en la militancia y la dirigencia UDI, en las que no no se aceptan vetos de ese tipo.

Foto: Andres Perez Andres Perez

Sin embargo, la postura de Sanhueza y Hoffmann sobre que habrá competencia tampoco es bien recibida en el partido. No solo porque no han puesto nombres sobre la mesa, sino porque en la colectividad es extendida la idea de que Alessandri sí es la persona indicada para suceder a Ramírez y que, por lo mismo, competir contra él sería inútil.

En ese entendido, una tercera vía se asoma: sacar a Longueira del camino y construir una lista de consenso encabezada por Alessandri con alguien más en la secretaría general.

El diputado Ricardo Neumann, de la bancada UDI, dijo a este medio que “la dupla con Longueira se ha hecho insostenible y Jorge Alessandri tiene la oportunidad de mostrar su liderazgo como futuro presidente del partido al despejar la secretaría general para un liderazgo nuevo”.

24 JUNIO 2026 RETRATO AL DIPUTADO RICARDO NEUMANN. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

Una figura apuntada como una buena carta para la secretaría general es la diputada Constanza Hube, quien el viernes pasado recibió un reconocimiento -como exconvencional- en la comida que organizó Alessandri para conmemorar el cuarto aniversario del triunfo del Rechazo en el plebiscito constitucional de 2022.

Ella, quien también ha evidenciado reparos frente a la dupla Alessandri-Longueira, incluso ha sido propuesta -en instancias internas- como alguien que podría disputar la presidencia del partido. Sin embargo, hoy es vista como quien podría acompañar al presidente de la Cámara de Diputados en su esfuerzo por presidir el partido.

Neumann agregó que “conociendo a Pablo Longueira y su compromiso con Chile y el partido, creo que puede dar el gesto de unidad que hoy se necesita, dando un paso al costado de la secretaría general”.

Las conversaciones sobre sacar a Longueira del camino se intensificaron cuando se conoció que la Fiscalía solicita dejar sin efecto fallo que absolvió a Longueira en el marco del caso SQM. En la colectividad ven como un riesgo que el juicio termine por empañar nuevamente al partido.

Como la elección de mesa se resolverá recién durante el verano, en la colectividad enfatizan que aún hay tiempo para movimientos. En ese sentido, se ve espacio para lograr persuadir a Longueira sobre que lo mejor para el partido, en vista de la división que su figura genera, sería que él opte por no competir por la secretaría general.

Al interior del partido, en todo caso, aún hay quienes buscan darle una oportunidad a Longueira. Entre ellos, el diputado Marco Antonio Sulantay.

El parlamentario es de la idea de que “el acuerdo entre Alessandri y Longueira es lo que la UDI necesita. Básicamente porque Jorge es uno de los principales activos de presente y futuro que tiene el partido, y Pablo Longueira tiene una valiosa experiencia que, además, une generaciones”.

Foto: Bancada UDI.

De todas formas, Sulantay advirtió que “los vetos no son y nunca han sido el camino para el entendimiento (...)”, en referencia al comportamiento que tuvo el exsenador con la vicepresidenta de la UDI.

El propio Alessandri confirmó, hace unas semanas, que la dupla seguía en pie, a pesar de la arremetida de Longueira contra Hoffmann, que él mismo condenó. “Yo creo que la dupla sigue, por supuesto que sí”, dijo a T13.