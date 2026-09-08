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    Culto

    El gran momento de la escena independiente chilena: 12 sellos locales se reúnen en el evento Panorama Nacional

    Una suerte de fonda del sonido alternativo chileno se dará cita este sábado 12 en la disquería Clubdefans, en Providencia. Lee aquí las coordenadas.

    Por 
    Equipo de Culto

    No hay primera sin segunda, y como muestra del estado activo e inquieto de la música alternativa chilena, la disquería y editorial Clubdefans anuncia una nueva edición de Panorama Nacional, jornada impulsada para celebrar los sonidos creados y cultivados en el país, junto a destacados exponentes de la producción fonográfica local, en sus diversos formatos y variados artistas.

    Luego de una primera versión realizada en 2025 con presentaciones en vivo, selección en vinilo y descuentos especiales, este año la tónica se repite en Providencia 1100, local 21, Torres de Tajamar, a pasos del metro Manuel Montt. ¿El día? Este sábado 12 de septiembre.

    Desde las 14:30 horas y hasta las 21:00 horas, la disquería levanta una fonda por los sellos locales con Sello Fisura, Pueblo Nuevo, Poxi Records, Sello Casata, Sello Transaméricas, Gemelo Parásito Records, Plataforma Grieta, Sello Cazador, Amalgama Lab, Sello Narval, San Music Records, y Sello Medio Oriente.

    La diversidad alternativa de lofi, electrónica, ambient, indierock y pop se unen en Panorama Nacional, porque además de la docena de sellos que estarán presentando y vendiendo sus catálogos, la música no parará de sonar en vivo y en tornamesas. Android, Emisiones Imposibles, Iarahei, Laktik, María Pepinos, Medio Oriente Sound System, Safo y T3r4t0m4 serán los encargados de las presentaciones formato live, mientras que DJ Manyin y La Rocola Anticolonial harán lo suyo en tornamesas, con una selección especialmente curada para la celebración que se enfocará en el sonido latinoamericano de distintas épocas y géneros.

    “En Panorama Nacional celebramos el trabajo impulsado por los sellos independientes en el país, generando un espacio donde estos pueden encontrarse directamente con su público y compartir en un mismo lugar la diversidad de sus catálogos. La actividad se realiza durante septiembre como nuestra forma de celebrar la cultura local en el marco de fiestas patrias. En esta segunda edición, queremos que Panorama Nacional se consolide como encuentro anual que propicia nuevas conexiones y fortalece vínculos ya existentes entre sellos, artistas y públicos provenientes de distintas escenas”, asegura Matías Hinojosa desde Clubdefans, extendiendo la invitación a la actividad gratuita y abierta para todo público.

    Más sobre:Música cultoMúsicaClubdefansSellos independientes

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