Barros descarta situación “excepcional” ante tensión con Argentina y dice que decisión de convocar al Cosena depende de Kast

Desde el Congreso Nacional, el ministro de Defensa, Fernando Barros, abordó la solicitud del senador Juan Luis Castro (PS) respecto a convocar al Consejo de Seguridad Nacional de Chile (Cosena) para consultar a las Fuerzas Armadas por la tensión con Argentina en temas limítrofes, a propósito de la reciente polémica por el Estrecho de Magallanes.

Sobre el tema, el titular de Defensa zanjó que se trata de una potestad del Presidente José Antonio Kast.

“El Cosena es un órgano consultivo que tuvo diversas modificaciones y es convocado exclusivamente por el Presidente de la República cuando estime necesario y conveniente contar con otras opiniones sobre la materia específica”, dijo el ministro.

“Solo corresponde al Presidente determinar si se dan esas condiciones, si necesita esas opiniones”, sostuvo.

De todas maneras, el secretario de Estado aseguró que “no estamos viviendo ninguna situación excepcional”.

“El Presidente mantiene contacto permanente con fuerzas de gobierno, de la oposición, parlamentarios, gente del mundo real. Por lo tanto, tendrá que resolver, y es muy respetable la opinión del senador Castro”, continuó.

Luego agregó: “El presidente está muy presente, está comunicado con todo el mundo, así que él tendrá que resolverlo”.

Finalmente, sobre la interpelación de la Cámara de Diputados al canciller por el manejo de las relaciones exteriores de Chile, dijo: “No debemos tenerle susto a una conversación entre el canciller y los parlamentarios”.