Dónde y a qué hora ver a Borussia Dortmund vs. Villarreal en TV y streaming
Los clubes se miden en Alemania por la primera fecha de la Champions League.
Este martes comienza la Champions League, donde Borussia Dortmund juega de local y recibe a Villarreal en la primera fecha.
Tanto alemanes como españoles irán por su primer triunfo para comenzar con buenos ánimos en la máxima cita europea.
Cuándo juega Borussia Dortmund vs. Villarreal
El partido de Borussia Dortmund contra el Villarreal es este martes 8 de agosto a las 16:00 horas de Chile.
Para este compromiso los clubes se miden en el Signal Iduna Park de Alemania.
Dónde ver a Borussia Dortmund vs. Villarreal
El partido de Borussia Dortmund contra Villarreal se transmite en el canal ESPN6.
La cobertura online de la Champions League va por la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.
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