Dónde y a qué hora ver a Borussia Dortmund vs. Villarreal en TV y streaming

Este martes comienza la Champions League, donde Borussia Dortmund juega de local y recibe a Villarreal en la primera fecha.

Tanto alemanes como españoles irán por su primer triunfo para comenzar con buenos ánimos en la máxima cita europea.

Cuándo juega Borussia Dortmund vs. Villarreal

El partido de Borussia Dortmund contra el Villarreal es este martes 8 de agosto a las 16:00 horas de Chile.

Para este compromiso los clubes se miden en el Signal Iduna Park de Alemania.

Dónde ver a Borussia Dortmund vs. Villarreal

El partido de Borussia Dortmund contra Villarreal se transmite en el canal ESPN6 .

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