SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Borussia Dortmund vs. Villarreal en TV y streaming

    Los clubes se miden en Alemania por la primera fecha de la Champions League.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Borussia Dortmund. Foto referencial de redes sociales @blackyellow

    Este martes comienza la Champions League, donde Borussia Dortmund juega de local y recibe a Villarreal en la primera fecha.

    Tanto alemanes como españoles irán por su primer triunfo para comenzar con buenos ánimos en la máxima cita europea.

    Cuándo juega Borussia Dortmund vs. Villarreal

    El partido de Borussia Dortmund contra el Villarreal es este martes 8 de agosto a las 16:00 horas de Chile.

    Para este compromiso los clubes se miden en el Signal Iduna Park de Alemania.

    Dónde ver a Borussia Dortmund vs. Villarreal

    El partido de Borussia Dortmund contra Villarreal se transmite en el canal ESPN6.

    La cobertura online de la Champions League va por la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.

    Más sobre:FútbolChampions LeagueBorussia DortmundVillarrealBorussia vs VillarrealVillarreal vs Borussia DortmundBorussia Dortmund - VillarrealDónde verHorarioVer en vivoVer onlineVer en streamingQuién transmite

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Helloween: “La mayoría de las bandas de los 80, cuando hacen recuerdos, hay sólo uno o dos temas interesantes”

    Enjoy registra pérdidas, sus ingresos caen y firma apunta a la plataforma de apuestas en línea y casinos ilegales

    Exministra Steinert reaparece en público tras excusarse de asistir a comisión investigadora de la Cámara

    Carmona cuestiona revelación de Judd por 18-O y emplaza al gobierno si no hay antecedentes: “Ojalá solicitar cambio de embajador”

    Investigador de Anthropic renuncia y lanza una inquietante advertencia sobre el futuro de la inteligencia artificial

    Exministra Macarena Lobos: “Al gobierno le hace falta tener una actitud mucho más dialogante”

    Lo más leído

    1.
    Revisa el monto del Aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público, según el sueldo del trabajador

    Revisa el monto del Aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público, según el sueldo del trabajador

    2.
    Temblor hoy, miércoles 9 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 9 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    3.
    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    4.
    Activan pagos adicionales del Seguro de Cesantía: ¿Quiénes pueden recibirlos?

    Activan pagos adicionales del Seguro de Cesantía: ¿Quiénes pueden recibirlos?

    5.
    Las 5 comunas de la RM con corte de agua programado para este miércoles

    Las 5 comunas de la RM con corte de agua programado para este miércoles

    6.
    A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Feyenoord en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Feyenoord en TV y streaming

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    400 temblores en un solo día: qué significa el enjambre sísmico en Cajón del Maipo

    400 temblores en un solo día: qué significa el enjambre sísmico en Cajón del Maipo

    Evento de Apple 2026: a qué hora verlo en Chile y qué se espera del iPhone plegable

    Evento de Apple 2026: a qué hora verlo en Chile y qué se espera del iPhone plegable

    Anuncian lluvia y tormentas eléctricas en Santiago y la zona central por tres días continuos

    Anuncian lluvia y tormentas eléctricas en Santiago y la zona central por tres días continuos

    Un tratamiento contra el cáncer logró una remisión de la artritis reumatoide grave, según un estudio

    Un tratamiento contra el cáncer logró una remisión de la artritis reumatoide grave, según un estudio

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Feyenoord en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Feyenoord en TV y streaming

    Las 5 comunas de la RM con corte de agua programado para este miércoles

    Las 5 comunas de la RM con corte de agua programado para este miércoles

    Temblor hoy, miércoles 9 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 9 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Exministra Steinert reaparece en público tras excusarse de asistir a comisión investigadora de la Cámara
    Chile

    Exministra Steinert reaparece en público tras excusarse de asistir a comisión investigadora de la Cámara

    Carmona cuestiona revelación de Judd por 18-O y emplaza al gobierno si no hay antecedentes: “Ojalá solicitar cambio de embajador”

    Exministra Macarena Lobos: “Al gobierno le hace falta tener una actitud mucho más dialogante”

    Enjoy registra pérdidas, sus ingresos caen y firma apunta a la plataforma de apuestas en línea y casinos ilegales
    Negocios

    Enjoy registra pérdidas, sus ingresos caen y firma apunta a la plataforma de apuestas en línea y casinos ilegales

    Sin trabas: Juzgado de Brasil rechaza petición de la fiscalía de suspender la licencia ambiental de proyecto Natureza de CMPC

    Investigador renuncia a Anthropic y acusa a la empresa y a OpenAI de “apostar con nuestras vidas”

    Lluvia y tormentas eléctricas en Valparaíso y Rancagua: cuándo y cuáles serán los sectores más afectados
    Tendencias

    Lluvia y tormentas eléctricas en Valparaíso y Rancagua: cuándo y cuáles serán los sectores más afectados

    Anuncian lluvia y tormentas eléctricas en Santiago y la zona central por tres días continuos

    Estas son las regiones que tendrían lluvia en Fiestas Patrias, según la última actualización del pronóstico

    El complejo momento de Ezequiel Lavezzi, figura de la selección argentina que perdió la Copa América de 2015 ante Chile
    El Deportivo

    El complejo momento de Ezequiel Lavezzi, figura de la selección argentina que perdió la Copa América de 2015 ante Chile

    Otra baja para Daniel Garnero: Eugenio Mena será operado y se suma a la larga lista de lesionados en la UC

    “El Ingeniero sabe de esto”: figuras del Betis aplauden el plan de Pellegrini para vencer al Lille en la Champions

    Investigador de Anthropic renuncia y lanza una inquietante advertencia sobre el futuro de la inteligencia artificial
    Tecnología

    Investigador de Anthropic renuncia y lanza una inquietante advertencia sobre el futuro de la inteligencia artificial

    Sigue en vivo el Nintendo Direct: revisa los anuncios y novedades

    Xiaomi en IFA: la apuesta por homologar productos en Europa para acelerar su llegada a Chile

    John Lennon, Eric Clapton, cocaína y un avión: la historia del caótico regreso de un Beatle a los escenarios
    Cultura y entretención

    John Lennon, Eric Clapton, cocaína y un avión: la historia del caótico regreso de un Beatle a los escenarios

    Jazz Monstarz se corona bicampeona de la Final Nacional de Dance Your Style 2026

    Adam Sandler y Happy Gilmore: la historia real de cómo se gestó un clásico del cine

    Polémica en conmemoración del 25º aniversario del 11/S: Giuliani pide a Mamdani que no asista a ceremonia por ser musulmán
    Mundo

    Polémica en conmemoración del 25º aniversario del 11/S: Giuliani pide a Mamdani que no asista a ceremonia por ser musulmán

    Rusia acusa a Zelenski de “chantaje” por sus advertencias sobre la aviación civil en el cielo ruso

    Zelenski lamenta la “insuficiente respuesta” internacional a los últimos ataques de Rusia contra Ucrania

    Hablemos de amor: elegí la paz después del dolor
    Paula

    Hablemos de amor: elegí la paz después del dolor

    Psicosis posparto: madres que pierden el juicio

    Mi mascota y yo: Molly, la gata viajera