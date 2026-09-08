Manuel García ofrece uno de los shows chilenos del año y se luce en la Gran Sala Sinfónica Nacional

Manuel García ha vivido días gloriosos. Ante una sala repleta y acompañado de 23 músicos en escena, el trovador ariqueño vistió con arreglos sinfónicos su clásico disco Pánico en los dos primeros conciertos de los cuatro que tiene programados durante septiembre.

Un espectáculo basado en su debut como solista y otros éxitos que también incluyó el estreno de su nuevo tema Bajo una nube gris, disponible desde anoche en plataformas.

El hito demuesta la elasticidad del cantautor: su música con cuna en la guitarra tradicional puede expandirse sin problemas hacia otros lenguajes, adquiriendo un sentido emotivo y conmovedor. La Gran Sala Sinfónica Nacional -donde fueron los shows del 3 y 5 de septiembre- hizo el resto con su solemnidad, consagrándose como uno de los mejores lugares de la capital para la música en vivo.

JAIME VALENZUELA

Un cuatro recital será el domingo 13 de septiembre en el Teatro Municipal de Santiago. En la sala del centro capitalino, apoyado en su guitarra, García revisitó temas como Hablar de ti, El viejo comunista y La danza de las libélulas, vestidas de arreglos clásicos a cargo de los eximios Peje Durán y Pablo Ubiergo.

Un cancionero que recuperó otros momentos de su carrera como Las meninas, rescatada de sus primeros años junto a Mecánica Popular y celebrada por sus seguidores, además de Témpera, El reproche, Medusa y Pañuelí, en una bonita postal acompañado del público danzando con sus pañuelos. También pasó En estos días, de Silvio Rodríguez, como un adelanto de lo que será su próxima gira interpretando el repertorio del cantautor cubano.

Una noche memorable con el público entusiasta y emocionado que coreó cada uno de los temas y lo despidió de pie con La gran capital, un himno retrospectivo que conecta al joven ariqueño que llegó a Santiago para dedicarse música y que 30 años después es uno de los músicos más sólidos del catalogo popular chileno. Además, ofreciendo una de las mejores presentaciones chilenas en lo que va de temporada.

Manuel García continuará el 10 de septiembre en la Gran Sala Sinfónica Nacional y el domingo 13 en el Teatro Municipal de Santiago con entradas agotadas. Y la última noche será transmitida gratuitamente en streaming y los accesos se pueden descargar a través de Portal Tickets con una previa a cargo de la conducción de Martín Cárcamo y Mariana Derderian.