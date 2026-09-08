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    ¿Boom mediático o nivel mundial? El debate que abre la nominación de Vozinha al Balón de Oro como mejor arquero

    El arquero de Colo Colo es uno de los 10 guardametas que disputarán el premio, entre los que también aparecen el campeón del mundo Unai Simón y el arquero del Real Madrid, Thibaut Courtois. El africano sigue girando a cuenta del estatus que alcanzó en el Mundial, justo cuando en Chile comienzan a surgir críticas por sus actuaciones en sus primeros dos partidos por los albos.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González

    Vozinha sigue girando a cuenta de su extraordinaria actuación en el Mundial. El arquero de Cabo Verde se transformó en toda una celebridad en el planeta. En un verdadero boom mediático. De hecho, su fichaje en Colo Colo y los primeros partidos que ha disputado por los albos han sido seguidos en todo el mundo. En el país, cada uno de sus pasos es ampliamente seguido por los fanáticos. Una muestra es que el fin de semana, en Concepción, eran cientos los que lo esperaban para tomarse alguna foto. Uno llevaba la camiseta que el portero usa en su selección, con el afán de llamar su atención y capturar su firma. Falló en el intento.

    El africano está nominado al Balón de Oro en la categoría Mejor Arquero, un sitial que antes de la cita que se disputó en Norteamérica, quizás ni habría soñado. En esos días, actuaba en el Chaves, de la segunda división del fútbol portugués. En la práctica, eran pocos lo que lo conocían. Cuatro partidos en el torneo más importante del fútbol lo hicieron conocido por todos. Prueba de ello es que su cuenta en Instagram pasó de 50 mil seguidores a 29,5 millones.

    En redes sociales agradeció la nominación: ““Hay momentos que parecen demasiado grandes... hasta el día en que nos damos cuenta de que todo el viaje valió la pena. Hoy, ver mi nombre entre los nominados al Balón de Oro y es difícil de expresar con palabras. Recuerdo de dónde vengo, todo lo que he pasado, los sacrificios, las dificultades, y todos aquellos que caminaron conmigo”, comenzó diciendo.

    “Esta nominación no es solo mía. Llevo conmigo a San Vicente, Cabo Verde, y a todo un pueblo que nunca dejó de creer. Agradecido con Dios, con mi familia, con mis compañeros y con todos los que formaron parte de este viaje. Siempre con los pies en la tierra y el corazón en mi tierra.Gracias, Cabo Verde. Gracias, mundo”, cerró.

    Los primeros dos encuentros del africano en Colo Colo han dejado más dudas que certezas. El domingo, ante Huachipato, cometió un notorio error en el único balón que debía atrapar, considerando que el equipo de Jaime García prácticamente no llegó al arco albo. La jugada perfectamente pudo significar un gol para los acereros. Arturo Vidal lo evitó en la línea. La jugada, sin embargo, había sido invalidada por fuera de juego.

    Antes, en el choque frente a Unión Española, por la Copa Chile, que marcó su estreno con los albos, un exceso de confianza en sus dotes con el balón en los pies casi le cuesta un gol.

    Vozinha empieza a sumar críticas. “Cuesta mucho analizar el partido de él porque no tiene muchas intervenciones, pero cuando juegas en un equipo grande, las intervenciones son esporádicas, no tienes un cúmulo grande de acciones. Pero él tiene una acción donde deja una sensación extraña”, planteó Claudio Bravo, en su rol de comentarista del programa F90 de ESPN.

    Vozinha, en su debut en la Liga de Primera, ante Huachipato (Foto: Photosport) MARCO VAZQUEZ/PHOTOSPORT

    Bravo aludió directamente a errores técnicos del golero. “En aquella acción del fuera de juego hay una descoordinación de su parte, con un timing que no existe; luego hay una tomada del balón también errónea, donde los pulgares siempre tienen que estar detrás del balón -es el ABC del arquero-, es la zona de seguridad para que el balón no se te pase, por ejemplo”, prosiguió. “Y él hace varias acciones erróneas en una situación que requiere ser coordinado, tener timing. Luego el tema de las manos con los pulgares detrás del balón para que no se te escape...Y si no tienes coordinación, no lo vas a poder conseguir nunca”, detalló, en el marco de la profunda revisión.

    No fue lo único. “Hay factores que, en un segundo, determinan toda la acción del arquero, como si se te escapa o no se te escapa (el balón). Luego, él sale de forma precipitada y también hay una manera extraña de poder agarrar el balón. Cosas que son acciones muy técnicas del arquero”, explica. “En una pequeña fracción de tiempo le puedes sacar un poco la película al arquero: si es técnico o no, si es coordinado o no. Son acciones de un segundo. Por ejemplo, si toma o no bien el balón. En esa pequeña fracción de tiempo le sacas la acción a un arquero y la foto mía (sobre Vozinha) es que carece de técnica y de coordinación”, añade.

    Jorge Martínez, expreparador de arqueros de los albos avala la opinión. “Coincido plenamente con Claudio. Al pasar los partidos, he notado inconsistencias. Por ejemplo, da rebotes. Y, sobre todo, en los desplazamientos, en el tiempo y distancia, que son situaciones de coordinación. Él tiene que ir a buscar el balón en su punto más alto y no lo ataca. Y los pulgares van detrás del balón, con los brazos describiendo un triángulo”, explica.

    Hay otro elemento que lo inquieta. “Vozinha hace cosas que no debería, como ponerse a eludir rivales. Hay un exceso de confianza. Es como que quiere demostrar cosas”, apunta.

    Finalmente, aborda la inexistente reacción en una jugada que termina en una salvada de Arturo Vidal. “No sé si se habrá dado cuenta de que cobraron posición de adelanto. Vidal en ese sentido es completo e inteligente al cubrir el arco. Tiene esa lectura de juego. Desconfía positivamente del arquero y cubre el arco. Como lo hacía Falcón y Lucho Mena”, recuerda.

    La prensa internacional prefirió quedarse en los números y valoró que el caboverdiano sumó su segundo arco en cero. Los reportes no consignaron la angustiosa jugada. A nivel externo, no hay mucho interés en cuestionarlo. El recuerdo de su notable participación en el Mundial y el desconocimiento pleno de sus actuaciones en Chile le siguen sirviendo como aval.

    Dura competencia

    La competencia por el premio es dura. En la lista hay tres españoles: Unai Simón, del Athletic de Bilbao; David Raya, del Arsenal; y Joan García, quien custodia el pórtico del Barcelona. Todos fueron parte del plantel que se quedó con el título en el Mundial.

    El suizo Gregor Kobel, del Borussia Dortmund, el senegalés Edouard Mendy, del Al-Ahli; el argentino Emiliano Martínez, quien acaba de firmar por el Chelsea; el ruso Matvey Safonov, del PSG; el marroquí Yassine Bonou, quien actúa en el Al Hilal y el belga Thibaut Courtois, golero del Real Madrid completan un listado estelar en que, en la práctica, Vozinha es el de menores pergaminos.

    A priori, de hecho, el favoritismo se inclina por quienes tuvieron una participación decisiva en el Mundial. Simón fue el encargado de cuidar el pórtico del campeón, España. Mientras, el Dibu ratificó el alza de nivel que experimenta cada vez que defiende a Argentina. El africano fue elegido como el mejor portero del torneo por los hinchas, pero esa consideración carece de peso específico.

    Unai Simón, en el Mundial. (Foto: selección de España, en X)

    A nivel de clubes, el ruso Safonov llega con una carta de presentación distinta: su actuación en la Champions League, en que los franceses se quedaron con el título. Su aporte fue clave en la final ante el Arsenal.

    Los goleros optan al Trofeo Yashin, que homenajea a La Araña Negra, arquero soviético que es considerado por muchos como el mejor guardameta de la historia y quien en 1963 se transformó en el único golero en ser distinguido con el Balón de Oro.

    El premio se elige a través de la votación de 100 periodistas especializados, uno por cada una de las selecciones que ocupan los primeros 100 puestos en el ranking de la FIFA.

    La ceremonia, es organizada por la revista francesa France Football cuyos profesionales y los de L’Equipe estructuran las listas de preseleccionados.

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