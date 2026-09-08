Tribunal amplía detención de Ghislain Quiroz en investigación por homicidio de Mariana Sepúlveda

El 2° Juzgado de Garantía de Santiago accedió a la solicitud de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte de ampliar la detención de Ghislain Jesús Quiroz Carrizo, un sujeto de 42 años imputado por el homicidio de Mariana Loreto Sepúlveda León.

El Ministerio Público debe desarrollar pericias para formalizar y requirió más tiempo.

De esta forma, se fijó audiencia para el viernes 11 de septiembre, desde las 11.00 horas.

La joven de 19 años desapareció la mañana del 29 de agosto de 2008 cuando salió de su casa en el pasaje Logroño de Conchalí rumbo a su colegio, el Centro Educacional Pitágoras de Independencia. Cursaba cuarto medio.

Quiroz era su vecino.

El domingo 6 de septiembre el sujeto llegó hasta la 5° Comisaría de Carabineros para dar cuenta de su responsabilidad en la muerte y desaparición de la escolar.

El lunes se iniciaron diligencias en el inmueble en el que él vivía, encabezadas por el fiscal Marcelo Cabrera.

Los padres de la joven, Marta León y Luis Sepúlveda, reaccionaron incrédulos.

De acuerdo a la confesión del imputado, él habría asfixiado a la joven hasta matarla, enterrado el cuerpo en su casa para ocultarlo y años más tarde habría trasladado los restos con la finalidad de hacerlos desaparecer.

En excavaciones realizadas en la propiedad de los Quiroz encontraron evidencia que incrimina al individuo.

Según dio a conocer La Tercera este martes, funcionarios del OS9 de Carabineros encontraron una pequeña muestra ósea en la pieza del imputado.

Abogada de la familia acusó “errores”

“Creo que el primer error impresentable es que una persona desaparecida se empiece a buscar una semana después”, señaló Fabiola Aliante, abogada de la familia de la víctima, cuestionando la actuación de policías y Ministerio Público en el caso.

Aliante expresó sus reparos al “hecho de no destinar recursos necesarios y que la misma familia tenga que buscar ayudas fuera del sistema para poder que esta causa no se cierre y poder encontrar los culpables”.

“Los principales errores y los que nos tienen hoy día aquí 18 años después tienen que ver directamente con el hecho de que hace 18 años cuando Mariana sale de su casa y se tiene la certeza, porque la señora Marta tiene la certeza de que su hija desaparece en tres minutos, no se le busque”, lamentó la abogada.

Fiscalía pidió informe sobre capacidad cognitiva del imputado

Tras la audiencia de control de detención, el fiscal Marcelo Cabrera precisó que la causa se mantiene bajo reserva, por lo que evitó entregar mayores detalles sobre la evidencia encontrada en el inmueble en el que están desarrollando trabajos.

Cabrera sostuvo que hay “antecedentes que dan cuenta que el relato que da él tiene un correlato con la evidencia que se encontró en el lugar”.

Además, se solicitaron informes sobre la capacidad de razonamiento del imputado.

“Nosotros entendemos que hay problemas cognitivos, pero también solicitamos en esta audiencia que es fundamental tener un informe que dé cuenta de los problemas cognitivos que él tiene”, expuso el fiscal.