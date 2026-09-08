Longevidad en Chile: seminario de ILC abordará desafíos en salud, empleo y seguridad económica

Cómo adaptar la salud, el empleo y la seguridad económica a una población que vive más años será el eje del seminario “Chile 100: Construyendo juntos la Nueva Longevidad”, organizado por Inversiones La Construcción (ILC). El encuentro se realizará el martes 6 de octubre de 2026, entre las 8:30 y las 11:00 horas, en el Metropolitan Santiago.

La jornada reunirá a representantes del sector público, las empresas, la academia y la sociedad civil para analizar las respuestas que requiere el cambio demográfico. Según las cifras recogidas en el comunicado del encuentro, cerca del 21% de la población chilena tiene 60 años o más y se estima que esa proporción superará el 36% hacia 2050.

Este escenario plantea desafíos para la organización de los servicios y las condiciones que permiten mantener la autonomía y el bienestar a lo largo de la vida. El seminario abordará estas materias desde una perspectiva intersectorial, con énfasis en salud y prevención, seguridad económica, y trabajo y empleo.

Estudio de ILC y la UC revisará la respuesta de las políticas públicas

Uno de los principales contenidos será la presentación de “Longevidad en Chile: Brechas y oportunidades para una acción intersectorial en políticas públicas”, estudio desarrollado por ILC junto a la Pontificia Universidad Católica de Chile.

De acuerdo con lo anunciado por la organización, el análisis examinará cómo responde la oferta pública a las necesidades de una población cada vez más longeva. Su objetivo es identificar patrones, superposiciones y ámbitos donde persisten vacíos u oportunidades de acción, para aportar antecedentes que permitan una mayor coordinación.

El comunicado no adelanta resultados específicos del estudio. Sus hallazgos servirán de base para un panel sobre las brechas que enfrenta el país y las posibilidades de abordarlas mediante la colaboración entre distintos sectores.

“La nueva longevidad ya está transformando Chile y nos obliga a mirar con anticipación cómo deben adaptarse nuestros sistemas”, señaló Pablo González, gerente general de ILC.

El ejecutivo identificó tensiones en salud y prevención, seguridad económica, y trabajo y empleo, por sus efectos sobre la autonomía y la calidad de vida. Asimismo, planteó que el encuentro busca aportar evidencia para avanzar hacia respuestas concretas.

Iñaki Ortega expondrá sobre los cambios económicos y sociales de la longevidad

El expositor principal será el español Iñaki Ortega, consejero asesor del centro de investigación Ageingnomics de Fundación MAPFRE y autor de publicaciones sobre longevidad. Su intervención abordará los cambios económicos y sociales asociados a una sociedad en la que las personas viven cada vez más años.

Según el programa anunciado, la apertura estará a cargo del presidente de ILC, Armando Vicuña, y la jornada contará también con la participación de Pablo González.

Para el panel, la organización anunció la presencia de María Jesús Wulf, ministra de Desarrollo Social y Familia, y Francisco Gallego, prorrector de Gestión Institucional de la Universidad Católica, junto con representantes de la academia, el sector privado y la sociedad civil.

ILC informó que, a través de sus empresas, mantiene vínculos con cerca de un millón de personas mayores. En ese contexto, la compañía ha definido la salud, la seguridad económica y el empleo como áreas prioritarias para contribuir a la adaptación del país al cambio demográfico.

Cuándo y dónde se realizará Chile 100

El seminario Chile 100: Construyendo juntos la Nueva Longevidad se realizará el martes 6 de octubre de 2026, de 8:30 a 11:00 horas, en el Metropolitan Santiago, ubicado en Costanera Sur 5600, Vitacura.