Martín Cicotello deja la banca de Unión La Calera. La decisión se adoptó de común acuerdo. Basta mirar la tabla de posiciones para advertir la razón del alejamiento: los cementeros cierran la tabla de posiciones de la Liga de Primera, con apenas 14 puntos en 22 partidos. Ocho unidades los separan del sitial que implica la salvación de la categoría.

El estratega había protagonizado una situación compleja: el domingo, en el duelo frente a O’Higgins, en Rancagua, tuvo que ser trasladado a un centro de urgencia, una vez que se consumó la caída ante los celestes. Había sufrido una descompensación producto de la arritmia cardíaca.

Unión La Calera se queda sin técnico: Martín Cicotello deja la banca cementera

El extécnico de Defensa y Justicia ha evolucionado favorablemente del problema de salud que lo aquejó. Su equipo, en cambio, seguía sin mostrar signos de recuperación. Las matemáticas también empezaban a transformarse en un enemigo demasiado difícil de afrontar.

Cicotello se presentó este martes en la mañana en el complejo de Mantagua, donde les comunicó la determinación de no seguir en el club a sus dirigidos. Su puesto será asumido por Carlos Galdames, quien por cuarta vez asumirá el interinato en la banca.

La Calera, ante Audax Italiano (Foto: Photosport) ANDRES PINA/PHOTOSPORT

La Calera acumula 12 partidos consecutivos sin ganar en la Liga de Primera, una realidad que explica que esté hundida en el último puesto de la tabla de posiciones. El rendimiento es otro indicio: alcanza apenas al 21,2 por ciento.

Cicotello tenía otra experiencia en el fútbol chileno: había sido ayudante de Frank Kudelka en el paso del entrenador argentino por la banca de Universidad de Chile.