SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Unión La Calera se queda sin técnico: Martín Cicotello deja la banca cementera

    El estratega, quien el domingo sufrió una descompensación atribuible a una arritmia cardíaca, termina su relación con el club. La escuadra de la región de Valparaíso cierra la tabla.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Martín Cicotello, en el partido entre O'Higgins y La Calera (Foto: Photosport) PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT

    Martín Cicotello deja la banca de Unión La Calera. La decisión se adoptó de común acuerdo. Basta mirar la tabla de posiciones para advertir la razón del alejamiento: los cementeros cierran la tabla de posiciones de la Liga de Primera, con apenas 14 puntos en 22 partidos. Ocho unidades los separan del sitial que implica la salvación de la categoría.

    El estratega había protagonizado una situación compleja: el domingo, en el duelo frente a O’Higgins, en Rancagua, tuvo que ser trasladado a un centro de urgencia, una vez que se consumó la caída ante los celestes. Había sufrido una descompensación producto de la arritmia cardíaca.

    Unión La Calera se queda sin técnico: Martín Cicotello deja la banca cementera

    El extécnico de Defensa y Justicia ha evolucionado favorablemente del problema de salud que lo aquejó. Su equipo, en cambio, seguía sin mostrar signos de recuperación. Las matemáticas también empezaban a transformarse en un enemigo demasiado difícil de afrontar.

    Cicotello se presentó este martes en la mañana en el complejo de Mantagua, donde les comunicó la determinación de no seguir en el club a sus dirigidos. Su puesto será asumido por Carlos Galdames, quien por cuarta vez asumirá el interinato en la banca.

    La Calera, ante Audax Italiano (Foto: Photosport) ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    La Calera acumula 12 partidos consecutivos sin ganar en la Liga de Primera, una realidad que explica que esté hundida en el último puesto de la tabla de posiciones. El rendimiento es otro indicio: alcanza apenas al 21,2 por ciento.

    Cicotello tenía otra experiencia en el fútbol chileno: había sido ayudante de Frank Kudelka en el paso del entrenador argentino por la banca de Universidad de Chile.

    Más sobre:Martín CicotelloUnión La CaleraLiga de PrimeraFútbolFútbol Nacional

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Clausuran bodega clandestina en Independencia y decomisan 47 mil botellas y latas de alcohol en operativo previo al 18

    Costa llama a prepararse por la irrupción de la tecnología en el empleo, pero que no sea vista como una amenaza

    Fundación Jaime Guzmán estrena programa para jóvenes con Keiko Fujimori como invitada estelar

    Ministra de Talca que integra el Consejo Ético del Poder Judicial es sancionada en la Suprema por faltas a la probidad

    Furor en el Metro por la MichiBip!: se vendieron 10 mil unidades de la tarjeta en solo 2 horas

    La Batalla de Chile llega a Mubi: la huella del histórico documental que registró la utopía y la caída de la UP

    Lo más leído

    1.
    Una millonaria deuda y un futuro incierto: el escenario de Joaquín Niemann tras la quiebra del LIV Golf

    Una millonaria deuda y un futuro incierto: el escenario de Joaquín Niemann tras la quiebra del LIV Golf

    2.
    La emoción de Vozinha tras ser nominado al Balón de Oro como mejor arquero: “Hay momentos que parecen demasiado grandes”

    La emoción de Vozinha tras ser nominado al Balón de Oro como mejor arquero: “Hay momentos que parecen demasiado grandes”

    3.
    El DT lo pidió y el club se negó: la historia de un grande de Inglaterra que perdió a Darío Osorio y generó un problema

    El DT lo pidió y el club se negó: la historia de un grande de Inglaterra que perdió a Darío Osorio y generó un problema

    4.
    Otro golpe al Tribunal de Disciplina: se rechaza la denuncia contra Sebastián Pini por infringir el Código de Ética

    Otro golpe al Tribunal de Disciplina: se rechaza la denuncia contra Sebastián Pini por infringir el Código de Ética

    5.
    Habrá nuevo campeón: Carlos Alcaraz es eliminado del US Open tras un partidazo contra Ben Shelton

    Habrá nuevo campeón: Carlos Alcaraz es eliminado del US Open tras un partidazo contra Ben Shelton

    6.
    “Pellegrini sabe; nos ha hecho mejores”: cómo la mano del Ingeniero marca el triunfal regreso del Betis a Champions

    “Pellegrini sabe; nos ha hecho mejores”: cómo la mano del Ingeniero marca el triunfal regreso del Betis a Champions

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Investigador de Anthropic renuncia y lanza una inquietante advertencia sobre el futuro de la inteligencia artificial

    Investigador de Anthropic renuncia y lanza una inquietante advertencia sobre el futuro de la inteligencia artificial

    iPhone Duo: el primer plegable de Apple costará desde $2.499.990 y llegará en octubre

    iPhone Duo: el primer plegable de Apple costará desde $2.499.990 y llegará en octubre

    Anuncian lluvia y tormentas eléctricas en Santiago y la zona central por tres días continuos

    Anuncian lluvia y tormentas eléctricas en Santiago y la zona central por tres días continuos

    Apple presenta los iPhone 18 Pro y Pro Max: cámara con apertura variable, más batería y nueva Siri con IA

    Apple presenta los iPhone 18 Pro y Pro Max: cámara con apertura variable, más batería y nueva Siri con IA

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Sporting vs. Galatasaray en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Sporting vs. Galatasaray en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a PSG vs. Slovan Bratislava en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a PSG vs. Slovan Bratislava en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Napoli vs. Arsenal en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Napoli vs. Arsenal en TV y streaming

    Clausuran bodega clandestina en Independencia y decomisan 47 mil botellas y latas de alcohol en operativo previo al 18
    Chile

    Clausuran bodega clandestina en Independencia y decomisan 47 mil botellas y latas de alcohol en operativo previo al 18

    Fundación Jaime Guzmán estrena programa para jóvenes con Keiko Fujimori como invitada estelar

    Ministra de Talca que integra el Consejo Ético del Poder Judicial es sancionada en la Suprema por faltas a la probidad

    Costa llama a prepararse por la irrupción de la tecnología en el empleo, pero que no sea vista como una amenaza
    Negocios

    Costa llama a prepararse por la irrupción de la tecnología en el empleo, pero que no sea vista como una amenaza

    Estados Unidos triplica sus recompras de deuda a US$ 6.000 millones

    Chris Bannister tras salir de Wom: “Ha llegado el momento de emprender otra aventura”

    Lluvia y tormentas eléctricas en Valparaíso y Rancagua: cuándo y cuáles serán los sectores más afectados
    Tendencias

    Lluvia y tormentas eléctricas en Valparaíso y Rancagua: cuándo y cuáles serán los sectores más afectados

    Anuncian lluvia y tormentas eléctricas en Santiago y la zona central por tres días continuos

    Estas son las regiones que tendrían lluvia en Fiestas Patrias, según la última actualización del pronóstico

    El World Rally se lleva el clásico penquista: choque entre el Campanil y Huachipato cambia de fecha
    El Deportivo

    El World Rally se lleva el clásico penquista: choque entre el Campanil y Huachipato cambia de fecha

    Registro Civil reconoce al nuevo directorio de la Federación de Tenis y Milovan Kegevic se niega a salir de Cerro Colorado

    “Pellegrini sabe; nos ha hecho mejores”: cómo la mano del Ingeniero marca el triunfal regreso del Betis a Champions

    iPhone Duo: el primer plegable de Apple costará desde $2.499.990 y llegará en octubre
    Tecnología

    iPhone Duo: el primer plegable de Apple costará desde $2.499.990 y llegará en octubre

    Apple Watch Ultra 4: más batería, nuevos sensores y una función que indica cuándo entrenar o descansar

    Apple presenta los iPhone 18 Pro y Pro Max: cámara con apertura variable, más batería y nueva Siri con IA

    La Batalla de Chile llega a Mubi: la huella del histórico documental que registró la utopía y la caída de la UP
    Cultura y entretención

    La Batalla de Chile llega a Mubi: la huella del histórico documental que registró la utopía y la caída de la UP

    “Casi me arranca la cara”: cómo fue la dura pelea entre Noel y Liam Gallagher que separó a Oasis

    Quinta Edición de Feria Aparte llega a Independencia

    “Trump-a-palooza”: La inusual convención de mitad de mandato de los republicanos en Dallas
    Mundo

    “Trump-a-palooza”: La inusual convención de mitad de mandato de los republicanos en Dallas

    Estados Unidos niega que la Guardia Revolucionaria de Irán haya alcanzado dos de sus destructores en Medio Oriente

    Guardia Revolucionaria de Irán amenaza con atacar 10 objetivos de EE.UU. por cada bombardeo norteamericano

    Hablemos de amor: elegí la paz después del dolor
    Paula

    Hablemos de amor: elegí la paz después del dolor

    Psicosis posparto: madres que pierden el juicio

    Mi mascota y yo: Molly, la gata viajera