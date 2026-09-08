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    EN VIVO

    Repasa el triunfo de Crystal Palace de Darío Osorio frente al Middlesbrough por la Copa de la Liga de Inglaterra

    La nueva escuadra del formado en la U se impuso ante el cuadro de la Championship. Revive toda la emoción de este partido, en el siguiente relato virtual.

    Darío Osorio en Crystal Palace. Foto de redes sociales @cpfc

    Crystal Palace 3-0 Middlesbrough

    Hasta la próxima

    Vive todo el fútbol internacional en El Deportivo y síguenos en Facebook (El Deportivo), Instagram (@eldeportivolt) y X (@ElDeportivoLT)

    Final

    El Crystal Palace de Dario Osorio se impone en la Copa de la Liga de Inglaterra.

    Disparo

    86′. Peart-Harris le pega desde fuera. Se va cerca del palo del Crystal Palace.

    Otro cambio

    El tercero

    71′. Kamada arranca hacia el área visitante y define con un globito perfecto.

    Goooooooooool de Crystal Palace

    Cambio

    Tarjeta Amarilla

    64′. Malanda es amonestado en la visita por falta.

    Osorio es reemplazado

    59′. El chileno es reemplazado por Kamada y Wharton ingresa por Timber. 

    El segundo

    53′. Aparece nuevamente Larsen tras un centro y anota su doblete en el partido

    Goooooooooool de Crystal Palace

    Segundo tiempo

    Descanso

    El equipo de Osorio lo está ganando con gol de Larsen.

    1-0

    El primero

    37′. Un centro preciso al segundo palo y aparece Strand Larsen para meter un cabezazo imparable y abrir la cuenta.

    Goooooooooool del Crystal Palace

    Era gol

    34′. Cozier-Duberry remata cruzado y ese balón se va besando el vertical del Crystal Palace.

    Peligro

    33′. Osorio comete una falta en el ángulo de su área y otorgar un tiro libre. Resuelve la defensa.

    Busca el local

    22′. Osorio -una vez más inicia el ataque- y Pino otra vez no puede vencer al portero visitante.

    La primera del Crystal

    15′. Osorio inicia la jugada. Lanza el pase al centro y Pino define cruzado. Tapa Brynn.

    Intento

    12′. Osorio busca por la banda derecha. Es trabado por la defensa visitante.

    La primera de la visita

    5′. Cozier-Duberry buscó de zurda y el portero Walter Benítez no tuvo problemas para contener.

    Comienza el partido

    El Crystal Palace de Osorio ya juega por la Copa de la Liga inglesa.

    Osorio es titular

    La formación de la visita

    Buenas tardes

    Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo de La Tercera.

    Más sobre:Darío OsorioCrystal PalaceMiddlesbroughCopa de la LigaFútbol inglésFútbol en vivo

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