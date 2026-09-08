Repasa el triunfo de Crystal Palace de Darío Osorio frente al Middlesbrough por la Copa de la Liga de Inglaterra
La nueva escuadra del formado en la U se impuso ante el cuadro de la Championship. Revive toda la emoción de este partido, en el siguiente relato virtual.
Crystal Palace 3-0 Middlesbrough
Hasta la próxima
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Final
El Crystal Palace de Dario Osorio se impone en la Copa de la Liga de Inglaterra.
Disparo
86′. Peart-Harris le pega desde fuera. Se va cerca del palo del Crystal Palace.
Otro cambio
El tercero
71′. Kamada arranca hacia el área visitante y define con un globito perfecto.
Goooooooooool de Crystal Palace
Cambio
Tarjeta Amarilla
64′. Malanda es amonestado en la visita por falta.
Osorio es reemplazado
59′. El chileno es reemplazado por Kamada y Wharton ingresa por Timber.
El segundo
53′. Aparece nuevamente Larsen tras un centro y anota su doblete en el partido
Goooooooooool de Crystal Palace
Segundo tiempo
Descanso
El equipo de Osorio lo está ganando con gol de Larsen.
1-0
El primero
37′. Un centro preciso al segundo palo y aparece Strand Larsen para meter un cabezazo imparable y abrir la cuenta.
Goooooooooool del Crystal Palace
Era gol
34′. Cozier-Duberry remata cruzado y ese balón se va besando el vertical del Crystal Palace.
Peligro
33′. Osorio comete una falta en el ángulo de su área y otorgar un tiro libre. Resuelve la defensa.
Busca el local
22′. Osorio -una vez más inicia el ataque- y Pino otra vez no puede vencer al portero visitante.
La primera del Crystal
15′. Osorio inicia la jugada. Lanza el pase al centro y Pino define cruzado. Tapa Brynn.
Intento
12′. Osorio busca por la banda derecha. Es trabado por la defensa visitante.
La primera de la visita
5′. Cozier-Duberry buscó de zurda y el portero Walter Benítez no tuvo problemas para contener.
Comienza el partido
El Crystal Palace de Osorio ya juega por la Copa de la Liga inglesa.
Osorio es titular
La formación de la visita
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