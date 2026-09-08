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    Rau se distancia de la meta de desempleo de Quiroz a final de la gestión del gobierno: “Primero hay que bajarla al 9%”

    El ministro del Trabajo, Tomás Rau, valoró el que existan metas, pero él no se comprometió a una cifra esperada de tasa de desempleo para el final del gobierno del Presidente José Antonio Kast.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    El ministro del Trabajo, Tomás Rau, Dedvi Missene

    El ministro del Trabajo, Tomás Rau, comentó sus expectativas respecto a la tasa de desempleo que hoy está sobre el 9% y en el contexto de que su par de Hacienda, Jorge Quiroz, dijera que su meta para el final del gobierno sea del orden del 6,5%.

    “Como usted bien dice esa es una meta que impuso el ministro de Hacienda. Si usted revisa mis intervenciones, yo he sido bastante más cauto”, dijo el ministro Rau en entrevista con Emol TV al ser consultado sobre si era posible cumplir la meta.

    En esa línea, el ministro Rau comentó que “los economistas somos buenos para hacer proyecciones y equivocarnos después, y tenemos que explicar por qué nos equivocamos. Y siempre pasa algo, un choque en el precio del petróleo, una guerra temporal. Las metas exigentes son buenas en el sentido de que te obligan a redoblar, triplicar los esfuerzos”, comentó.

    De cara a la cifra de desempleo, que de acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la tasa de desempleo se ubicó en 9,5% en el trimestre móvil mayo-julio, el ministro Rau comentó “si tú ves una tasa de desempleo 9,5%, hay pequeños pasos, ¿cierto? Primero hay que bajarla al 9%″.

    Sobre si se puede llegar a que la tasa de desempleo pueda cerrar el año en 9%, el ministro Rau no comentó una cifra y dijo que hay que esperar primero el informe de política monetaria (Ipom) de este miércoles.

    “Lo que sí sabemos es que, por estacionalidad, el desempleo debiese empezar a bajar una vez que la economía retome un cierto vuelo, porque, de nuevo, con la economía decreciéndose es muy difícil generar empleo”, comentó

    Ante este contexto, el ministro Rau comentó la importancia de la agenda del gobierno para impulsar la economía. “Nosotros tenemos que acelerar lo que es la inversión en obras públicas y viviendas”, resaltó

    Por otro lado, el secretario de Estado resaltó que la gestión del Ejecutivo puede entregar señales positivas para impulsar la economía.

    “Sí, por ejemplo, hoy día despachamos el proyecto de Sala Cuna, ojalá de la manera más íntegra a la Cámara de Diputados; es una buena señal, porque quiere decir que es una señal política, de que como país estamos poniendo el énfasis en remover una barrera centenaria, que ya lo he dicho también, hasta el cansancio, de 109 años, que es un impuesto a la contratación de mujeres”, expresó.

    Por otro lado, el ministro Rau también reiteró el efecto que en el empleo tienen medidas como la reducción de la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales y la cotización extra con cargo al empleador de la reforma previsional.

    Lo de (el alza a) los costos laborales no es un cuento. Es algo que ocurrió, que está pasando y que va a ocurrir. Nos quedan cinco puntos de reforma de pensiones al 2033. Nos queda otra reducción de jornada el año 2028. Entonces, más allá de eso, nosotros, de nuevo, tenemos que avanzar en una agenda de adaptabilidad porque los costos laborales siguen subiendo y el costo de automatizar sigue bajando. ¿Y qué hacen las empresas cuando ven eso? Sustituyen (trabajadores por tecnología)“, dijo.

    Más sobre:Empleo

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