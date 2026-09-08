EE.UU. confirma que Perú se incorpora al Escudo de las Américas, la coalición conservadora contra el narcotráfico

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha confirmado este martes que el gobierno de Perú, liderado por Keiko Fujimori, se ha incorporado a la llamada coalición del Escudo de las Américas, una alianza de países conservadores cuyo objetivo principal es combatir los carteles del narcotráfico.

Marco Rubio: "Estamos sincronizando esfuerzos para proteger a nuestro hemisferio de amenazas transnacionales y regionales, recibiendo al Perú (...) en el Escudo de las Américas"

Lee aquí la columna del secretario de Estado de Estados Unidos en El Comerciohttps://t.co/OkCAN07EnK — Política El Comercio (@Politica_ECpe) September 8, 2026

“Estamos sincronizando esfuerzos para proteger a nuestro hemisferio de las amenazas transnacionales y regionales, recibiendo a Perú, que ahora es un importante aliado extra-OTAN, en el Escudo de las Américas”, ha apuntado Rubio en un artículo de opinión publicado por el diario El Comercio.

El secretario de Estado ha apuntado además que la alianza económica bilateral se construye “sobre la base de inversiones transparentes de alto valor en sectores estratégicos claves”, como el de la minería, a la luz del memorando de entendimiento firmado en febrero sobre minerales críticos.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Foto: Europa Press

El anuncio se produce en el marco de la gira latinoamericana de Rubio entre el 8 y el 10 de septiembre, un viaje en el que tiene previsto llevar a cabo reuniones con el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella; con el mandatario ecuatoriano, Daniel Noboa, y también con el nuevo gobierno de Fujimori.

Rubio ha detallado durante declaraciones a la prensa que no podrá viajar a Venezuela ante el apretado cronograma que tiene por delante, ya que el 11 de septiembre se conmemora el 25º aniversario de los ataques terroristas perpetrados por Al Qaeda en 2001.