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    Coca-Cola Chile y sus socios embotelladores invertirán US$778 millones en los próximos 4 años

    “Los recursos permitirán fortalecer sus operaciones, incorporar nuevas tecnologías y ampliar sus instalaciones y capacidad productiva", dijo la compañía.

    Por 
    Patricia San Juan
    Presidente José Antonio Kast visita planta de Coca-Cola en Renca.

    Coca-Cola Chile junto a sus socios embotelladores Coca-Cola Andina y Coca-Cola Embonor anunciaron una inversión por más de $720 mil millones (unos US$778 millones) en el país en los próximos cuatro años.

    La información fue dada a conocer en una actividad encabezada por el Presidente José Antonio Kast en la planta de Coca-Cola Andina en Renca.

    En un comunicado la compañía dijo que “los recursos permitirán fortalecer sus operaciones, incorporar nuevas tecnologías y ampliar sus instalaciones y capacidad productiva, generando nuevas oportunidades para proveedores, emprendedores, trabajadores y comunidades a lo largo del país”.

    En la actividad, el Presidente Kast sostuvo que “esta inversión es una señal de la confianza que Chile necesita. Detrás de la inversión hay empleo, y el empleo requiere capacitación. Por eso, gracias por abrir oportunidades y pensar en el futuro de nuestros jóvenes”.

    Plan de capacitación

    Junto con el plan de inversión, Coca-Cola Chile anunció una nueva etapa de los Bootcamps Gastronómicos, iniciativa desarrollada junto a Fundación Gastronomía Social que combina capacitación gratuita y experiencia práctica en restaurantes para facilitar el ingreso de jóvenes al mundo laboral. Esta nueva etapa capacitará a 2.600 jóvenes de entre 18 y 29 años, con la participación de 32 restaurantes y la meta de generar 500 nuevas oportunidades laborales.

    Desde su creación en 2022, más de 12.000 jóvenes han participado en los Bootcamps Gastronómicos, que han contribuido a generar 540 oportunidades laborales y han contado con la colaboración de más de 80 restaurantes, dijo la empresa en su comunicado.

    Antes de la ceremonia, el Presidente Kast recorrió la planta de Coca-Cola Andina en Renca, donde conoció sus procesos productivos y conversó con algunos de sus trabajadores.

    Más sobre:Coca-ColaCoca-Cola AndinaCoca-Cola ChileCoca-Cola Embonor

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