La intensa ruta de Mariana Di Girolamo en la lucha por los Oscar

Estrenada con una ovación y elogiosos comentarios, Caballo salvaje nueve confirmó sus credenciales en la 83° edición del Festival de Venecia y consiguió un gran impulso en la temporada de premios que recién comienza.

Los primeros pronósticos estiman que podría seguir la senda de Tres anuncios por un crimen (2017) y Los espíritus de la isla (2022), las anteriores películas del director Martin McDonagh y el estudio Searchlight Pictures, que lograron siete y nueve nominaciones a los Oscar, respectivamente.

Searchlight Pictures

Esta vez hay un factor que acerca el trabajo de McDonagh a Chile. Su nueva cinta fue filmada en Rapa Nui y Santiago a inicios de 2025, la historia transcurre en nuestro país –en los meses previos al golpe de Estado de 1973– y tiene en su elenco a Mariana Di Girolamo. Si bien los protagonistas son otros (John Malkovich y Sam Rockwell), han surgido entusiastas comentarios dedicados al trabajo de la actriz nacional, quien encarna a Mónica, una estudiante que conoce fortuitamente a la dupla de agentes de la CIA de la trama.

The Hollywood Reporter afirmó que “ofrece una interpretación encantadora” y el portal Deadline dedicó una “mención especial para la gran estrella chilena (Mariana) Di Girolamo, quien le da una aguda autenticidad a Mónica”. En tanto, The Playlist destacó que “está especialmente bien en un papel relativamente pequeño, dotando a Mónica de una combinación de calidez, escepticismo y conciencia política”.

El análisis de los medios especializados apunta a que corre con posibilidades en la lucha por una candidatura a Mejor actriz de reparto en los Oscar. The Hollywood Reporter la ubica en la octava posición, mientras que Variety la visualiza en la séptima casilla (son cinco las nominadas en los Premios de la Academia). Ambos medios coinciden en que las favoritas de este año son Sandra Hüller (Proyecto fin del mundo), Anne Hathaway (La odisea), Samantha Morton (La odisea) y Penélope Cruz, quien irrumpe en las predicciones por partida doble, gracias a sus papeles en La invitación y La bola negra.

giulia parmigiani

Pero estamos recién en septiembre, por lo que todavía es muy pronto para dar por cerrada la carrera. Lo que es concreto es que la chilena participará en todas las instancias que podrían alimentar sus opciones en la disputa por la estatuilla dorada.

Tras desfilar por la alfombra roja en el Lido de Venecia y estar presente en todas las actividades del festival italiano, Di Girolamo viajó a Estados Unidos junto a Martin McDonagh y el resto del elenco. El motivo era el estreno norteamericano de Caballo salvaje nueve, que se celebró en el Festival de Telluride, el certamen que se realiza anualmente en Colorado y que se ha transformado en uno de los hitos clave de la temporada.

“Valoré mucho que Martin quisiera una actriz chilena para este papel”, indicó a The Hollywood Reporter en un entrevista en la que también estuvieron McDonagh, Malkovich, Rockwell, Steve Buscemi y el productor Graham Broadbent.

“Nací en 1990, el primer año de la democracia, pero por supuesto conocía ese periodo y lo que ocurrió en mi país a partir de 1973. Mis padres eran estudiantes en esa época, y es algo con lo que creces; es una herida abierta para nosotros. La mayoría de los responsables murieron en la impunidad, así que es algo terrible”, planteó, junto con enfatizar que “me siento muy honrada de interpretar a este personaje, de formar parte de esta película que tanto amo y de estar junto a estos artistas increíbles a los que admiro profundamente”.

Breve paso por Chile

Los pasos de Mariana Di Girolamo por Venecia y Telluride conforman el primer tramo de un recorrido que se prolongará hasta prácticamente fin de año.

De Los Angeles (Estados Unidos), donde se encuentra durante estos días, la intérprete viajará a Toronto para participar en la exhibición de Caballo salvaje nueve en el festival de cine de la ciudad canadiense y en compromisos ligados al largometraje de Martin McDonagh.

De acuerdo a información recabada por Culto, también asistirá al Festival de San Sebastián (que se llevará a cabo entre el 18 y el 26 de septiembre) y al Festival de Londres (7 al 18 de octubre), dos hitos importantes para las aspiraciones de la cinta.

giulia parmigiani

¿Y Chile? La actriz vendrá para promocionar el estreno local, programado para el jueves 5 de noviembre, pero será una estancia breve. En el extranjero le esperan una serie de actividades que se extenderán hasta inicios de diciembre.

El período de votaciones a los Oscar se desarrollará entre el 11 y 15 de enero de 2027, y el anuncio de las nominaciones se realizará el 21 de enero. La ceremonia está programada para el domingo 14 de marzo.