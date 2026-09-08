La reconciliación de Noel y Liam y un pequeño guiño a Chile: así es el emotivo documental del regreso de Oasis

Faltan solo unos minutos para el inicio del primero de los shows de reunión de Oasis. El Principality Stadium de Cardiff, Gales, está repleto y en el backstage, Noel Gallagher da vueltas, parece con la mirada perdida. Luce sorprendentemente nervioso. De pronto irrumpe Liam. Caminando con su habitual bamboleo fanfarrón, se mueve hacia el escenario, toma de la mano a su hermano y juntos salen a escena ante la ovación del público.

Es una de las escenas del documental Oasis: Don’t Look Back In Anger, a estrenarse en Chile este jueves 10 de septiembre. Dirigido por Will Lovelace y Dylan Southern, es un trabajo que aborda el regreso de las leyendas del britpop desde varios ángulos; los vemos en sus primeros ensayos, tocando temas como Columbia, antes de que Liam se les una semanas después.

Ese primer encuentro quedó registrado; la tensión se sentía en el aire. Los músicos se preguntan cuando llegará el cantante, hasta que este aparece y para romper el hielo, le da unas cuantas indicaciones al baterista Joey Waronker. Luego se pone ante el micrófono y empieza a cantar con fuerza. Apenas termina el ensayo, Liam simplemente se va.

Liam se revela como uno de los ejes del reencuentro. Su voz sonó en muy buena forma, incluso mejor que en los últimos años de Oasis. El cantante cuenta que dejó los cigarrillos y el alcohol de cara a la gira, lo que se notó. “Estas canciones deben ser tratadas con el máximo respeto”, asegura con un profundo sentido del profesionalismo.

A pesar de que los directores tuvieron a Noel y Liam ante el micrófono, no revelan demasiados detalles de la reconciliación. Evitan profundizar en los temas más peliagudos y solo dan a entender que fue todo muy rápido. Eso sí, el mayor de los Gallagher reconoce que tenía sus dudas sobre el reencuentro porque todavía no olvidaba lo mal que lo pasó en el quiebre de 2009. También confirma que efectivamente estaba muy nervioso en los primeros shows. “Me di cuenta de la magnitud de lo que significaba para la gente y me tomó por sorpresa”, reflexiona. “Tengo que decir que realmente me dejó atónito”.

Otro detalle llamativo es que los hijos de Noel y Liam, los primos Gallagher, no se conocían antes de la gira. La reconciliación permitió que estos se encontraran y no tardaran en volverse cercanos. Noel detalla que su hijo mayor, Donovan, se emborrachó a más no poder después del primer show. “Le dije a Liam, bueno así éramos nosotros”, recuerda, casi con orgullo paternal.

El documental cruza el impacto del reencuentro para el público, incluso con los extractos de la homilía de un sacerdote sobre el perdón y como la gente vio en los Gallagher una suerte de parábola de la reconciliación. “Todas esas pequeñas cosas que antes nos molestaban el uno del otro se esfumaron”, dice Noel. “Ya no se trata de una lucha de poder”.

Aunque las entrevistas a los Gallagher son breves, dejan algunos momentos sabrosos; Liam bromeando sobre Mick Jagger y que algún día se va a aburrir de mover las caderas al cantar Jumpin’ Jack Flash. En otro segmento, Noel traza una definición sobre la reunión como un punto de encuentro. “Los medios nunca entendieron qué es Oasis”, argumenta. “Yo sé lo que no es. No es un grupo de derecha. Todos son bienvenidos. Somos nosotros”. Una declaración sorprendente para quien en su momento criticó a Glastonbury por volverse “un poco progresista”.

Como un documental de conciertos, no puede faltar el público; hay historias de fans que relatan su vínculo con el grupo. Son principalmente jóvenes de todas partes del mundo que no los vieron en su momento; japoneses, brasileños, argentinos (y por supuesto, barristas, del club San Lorenzo de Almagro), irlandeses (los Gallagher tienen raíces irlandesas), entre otros.

¿Y Chile? Aunque la gira pasó por el Estadio Nacional en noviembre de 2025, prácticamente no tiene presencia. Solo un fervoroso fan en uno de los shows en Reino Unido que se ve en primer plano luciendo la camiseta de Colo Colo. También pareciera pasar un plano del show del Estadio Nacional cuando Liam pide al público hacer el poznan, un ritual masivo donde los fanáticos se dan la espalda al escenario, se toman de los hombros y saltan al unísono al ritmo de la canción Cigarettes & Alcohol. La toma se arma a partir de los registros de varios de los shows de la gira.

Por otro lado, el tratamiento visual de los conciertos es notable. Ver el documental en sala de cine con sonido envolvente resulta toda una experiencia para cualquier fan de la música. Las guitarras triplicadas de Noel, Paul “Bonehead” Arthurs (a quien Noel define como “el sonido de Oasis”) y Gem Archer, resuenan con fuerza y ​​las canciones son coreadas por los fans. Las tomas de los shows permiten marcar hitos de la gira: Rock’n’Roll Star en Los Ángeles, Some Might Say en Dublín, Wonderwall en Buenos Aires, un poco recordando a como la cantaban los hinchas ingleses en el mundial.

Con el perdón y la reconciliación como tema principal, el documental elude los temas complejos, pero ofrece una mirada al fenómeno de Oasis y su impacto a nivel global. Una banda que se hizo todavía más grande de lo que fue en su momento y traza a grandes rasgos las personalidades de Noel y Liam como músicos maduros y hermanos reconciliados. Es en suma, un documental muy emotivo que se apunta como uno de los hitos de la temporada.