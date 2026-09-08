Congreso aprueba una nueva renovación del estado de excepción en la Macrozona Sur

La Cámara de Diputados y el Senado aprobaron una nueva prórroga del estado de excepción constitucional de emergencia que rige en la Región de La Araucanía y en las provincias de Arauco y Biobío en la Región del Biobío, medida que el gobierno defendió sobre la base de una reducción sostenida de los hechos de violencia rural.

Se trata de la prórroga número 72, luego de que el 16 de mayo de 2022, bajo el mandato del Presidente Gabriel Boric, se estableciera dicho régimen con la promulgación del decreto N°189. Han transcurrido 1.576 días.

Las votaciones fueron las siguientes: la Cámara Baja lo visó con 104 votos a favor, 19 en contra y 14 abstenciones, mientras que el Senado lo hizo con 33 votos a favor y tres en contra.

El biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, en representación del Ejecutivo, expuso ante ambas cámaras en la discusión que se dio entre los parlamentarios.

“Desde el punto de vista de la evaluación que tenemos que hacer, tenemos que mirarlo bajo tres ámbitos de acción: desde la perspectiva del orden, del desarrollo y del reconocimiento a las víctimas de la violencia y comunidades”, señaló el secretario de Estado.

Para este último punto, adelantó que el Ejecutivo presentó una indicación sustitutiva al proyecto que establece el reconocimiento, la calificación y la reparación de las víctimas de violencia del conflicto intercultural y territorial en las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos (18029-17), “para abordar el compromiso con las víctimas de la violencia y terrorismo en la marco zona sur”.

En esa línea, reforzó que “para el Gobierno es de importancia poder continuar con el estado de excepción, que nos ha permitido bajar índices de violencia en la zona”.

En este contexto, el jefe de gabinete sostuvo que “los resultados son evidentes (…) hasta el 30 de agosto de 2026 se observa una disminución de un 24% de la cantidad de eventos de violencia rural en las provincias con estado de excepción ”, en comparación con el mismo período de 2025.

Sin embargo, al contrastar las cifras con 2021 -año identificado por el gobierno como el de mayor intensidad de la violencia-, la caída alcanza al 85%. La baja, según detalló Alvarado, también se refleja en algunos de los principales indicadores de violencia: l os ataques incendiarios disminuyeron 25%, mientras que los bienes incendiados cayeron 72% y los cortes de ruta se redujeron 68%.

A ello se suma una disminución de 25% en las usurpaciones, cifra que, al compararse con el mismo período de 2021, representa una caída de 96%. “Estas comparaciones muestran avances respecto del año anterior y una reducción de mayor magnitud frente al año 2021”, sostuvo Alvarado.

Según el reporte del Ejecutivo, desde el 18 de mayo de 2022, inicio del estado de excepción, hasta el 30 de agosto de 2026, Carabineros reporta 722.634 controles: el 65% de ellos son vehiculares y el 35% de identidad. Simultáneamente, se ha concretado la detención de 1.491 personas en el contexto de servicios por el estado de excepción.

Además, el biministro Alvarado defendió la prórroga y advirtió que “la presencia de armas de fuego prácticamente no varía y hay una pequeña tendencia hacia el aumento”. Alvarado sostuvo que el tráfico de armas constituye actualmente “un gran desafío” y advirtió que su circulación no solo representa una amenaza para La Araucanía y Biobío, sino también para zonas urbanas y rurales del resto del país.

“No hay espacio en este caso para sentirnos contentos con los resultados”, enfatizó.

Tras esto, el Congreso Nacional ratificó la prórroga a la vigencia del estado de excepción constitucional en la Macrozona Sur por un período de 30 días.