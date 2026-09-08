Senado aprueba informe de comisión mixta por extensión del período de flagrancia y ahora resta votación de la Cámara

El Senado aprobó la tarde de este martes el proyecto de ley que busca aumentar el plazo de flagrancia de un delito, tras aceptar la propuesta por parte de la comisión mixta que abordó las divergencias entre ambas Cámaras.

Tras la presentación del presidente de la comisión mixta, Pedro Araya (PPD), el ministro de Justica Fernando Rabat destacó que en la instancia legislativa se llegó a una aprobación unánime.

“Tratándose de un proyecto que actualiza el Código Procesal Penal, atendida la necesidad de contar con estas herramientas y habiéndose resuelto en la Comisión Mixta por unanimidad las discrepancias existentes entre esta corporación y la Cámara de Diputados, es que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos sugiere aprobar este proyecto”, llamó Rabat.

La iniciativa fue aprobada por la Cámara Alta con la afirmativa de 38 votos a favor y 3 abstenciones . Estas últimas fueron por parte de Yasna Provoste (DC), Beatriz Sánchez (FA) y Francisco Huenchumilla (DC).

Con ello, ahora deberá la Cámara de Diputados votar los cambios de la comisión mixta. Si aquí resulta aprobada podrá ser despachada a ley.

El proyecto recoge una propuesta de diciembre de 2023 presentado por un grupo de senadores de Renovación Nacional, entre los que se encuentra el actual ministro Segpres José García Ruminot.

Contempla aumentar el plazo de la hipótesis de flagrancia de 12 a 24 horas. Además, le confiere facultades autónomas a las policías para desarrollar labores investigativas, incluyendo la recopilación de pruebas y toma de declaraciones, sin autorización de un fiscal.

En el caso de las autoridades marítimas el plazo se extendió a 48 horas, al considerarse durante su tramitación que los traslados de embarcaciones son más lentos.

Si el texto de la comisión mixta resulta finalmente aprobado en la Cámara de Diputados la iniciativa se podría convertir en la primera de la Agenda contra el Crimen Organizado y Terrorismo (ACOT) en ser despachada a ley.