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    “Bien guardado por los próximos mil años, ahí tiene que estar”: la respuesta del senador Flores a desafiante carta de Krassnoff

    “Al igual que mis camaradas de prisión, no necesito perdones, misericordias, favores ni mucho menos leyes especiales para tener mi libertad. Solo aspiro a que se apliquen las leyes vigentes”, sostiene el exuniformado en una carta que se hizo pública hace unos días.

    Jorge ArellanoPor 
    Jorge Arellano
    Miguel-Krassnoff

    Una dura respuesta dio el senador Iván Flores (DC) a la carta que el exbrigadier Miguel Krassnoff Martchenko le envió desde la cárcel de Punta Peuco -y que se hizo pública hace unos días-, donde el exuniformado afirmó que no necesita perdones, misericordia, favores ni leyes especiales para recuperar su libertad, sino que se apliquen las leyes vigentes.

    “La actitud de Krassnoff Martchenko, una persona que no está en absoluto arrepentido, una persona que tiene una justificación para los crímenes que cometió, con una soberbia, con una soltura, con una displicencia lo que significan las vidas de personas que pensaban distinto a lo que él pensaba, hayan sido a su manera de ver terroristas o no, la verdad es creo que no vale la pena. Bien está donde está y debe quedarse”, sostuvo el legislador democratacristiano.

    En esa línea, añadió que “se siga manteniendo en los conceptos que él quiera respecto de su honor, de su dignidad, de todo lo que él quiera, pero bien guardado por los próximos mil años. Ahí tiene que estar”.

    Según explicó el senador Flores, él conoció la respuesta de Krassnoff hace unos meses tras haber dicho “no estoy disponible para que Krassnoff salga de la cárcel” y justo en momentos en que “se estaban debatiendo un proyecto de conmutación de penas, que en el fondo no fue otra cosa que maquillar la intención de que los presos de Punta Peuco, condenados por violaciones a los derechos humanos particularmente, pudiesen terminar con arresto domiciliario”.

    La carta

    La carta que fue escrita hace varias semanas, pero salió a la luz hace un par de días, cuando publicada en la cuenta de X “Punta Peuco Hoy” y ahí el exuniformado - quien acumula más de 1.000 años de presidio, distribuidos en más de 80 condenas- advierte que no puede ser juzgado por “crímenes de lesa humanidad”.

    “El manoseado concepto de lesa humanidad no es aplicable para ninguno de nosotros, pues fue tipificado en Chile el año 2009, señalando además su irretroactividad. Las causas por las cuales hemos sido condenados datan de los años 1974 a 1976 (caso específico mío y de la mayoría de los camaradas sacrificados por Chile) y algunos años siguientes”, señala en el texto.

    “Al igual que mis camaradas de prisión, no necesito perdones, misericordias, favores ni mucho menos leyes especiales para tener mi libertad. Solo aspiro a que se apliquen las leyes vigentes”, insistió.

    Krassnoff también afirma que “a partir de agosto de 1974 y hasta mediados de 1976, formé parte de una nueva organización de seguridad denominada Dirección de Inteligencia Nacional, cuya misión general era neutralizar la violencia, el horror, el terrorismo y la anarquía que existía en aquellos años y destruían la sociedad nacional a través del miedo, el odio y el crimen”.

    Añade que “como joven oficial de aquella época, obviamente cumplí órdenes como todo soldado, pero jamás recibí alguna misión u orden militar relacionada con la violación de algún derecho humano en contra de los criminales terroristas que me correspondió enfrentar en múltiples ocasiones”.

    Y cierra afirmando que “pese a todo el dolor que enfrentamos hoy, los uniformados de otrora nos mantenemos dignos y nuestro honor intachable gracias a nuestra confianza en Dios, al amor ejemplar de nuestras familias y del actuar desinteresado de real amistad de notables personas que nos proporcionan cariño y confían en nosotros. Gracias a ellos nuestras convicciones y nuestra voluntad de lucha están intactas, al igual que nuestra certeza de una más que pronta libertad total”.

    Más sobre:Miguel KrassnoffIván FloresPunta Peuco

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