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    Nacional

    Calisto arremete con amparo y acusa a juez de actuar “ilegal” y apuesta por revertir otra vez el cierre de causa por fraude

    El abogado del congresista, Nelson Salas, reclama que se les han negado los antecedentes aportados por el imputado Roland Cárcamo. Además exige que se les dé copia y más tiempo para poder analizarlos y, eventualmente, controvertirlos.

    María Catalina BatarcePor 
    María Catalina Batarce
    Miguel Ángel Calisto. Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

    El senador Miguel Ángel Calisto (Independiente) se resiste al cierre de la indagación por fraude al Fisco en que arriesga una condena de 12 años de cárcel, y que lidera el fiscal regional de Aysén, Hernán Libedinsky.

    Luego de que el viernes pasado el Juzgado de Garantía de Coyhaique rechazara la solicitud que hizo su defensa, encabezada por el penalista Nelson Salas, para que se ampliara la indagación y se entregara copia de antecedentes aportados por el imputado Roland Cárcamo, la exmano derecha de Calisto, el parlamentario recurrió de amparo ante la Corte de Apelaciones de la región de Aysén.

    La decisión coincidió con la determinación de la Fiscalía referente a volver a cerrar la indagatoria y reingresar la acusación contra el congresista y de otros siete imputados, lo que ocurrió durante la tarde del viernes 4 de septiembre. Todo, junto con requerir otra vez el desafuero del exmilitante DC.

    De esta forma, Salas ingresó la acción “en contra de la resolución dictada por el magistrado Mario Devaud, quien resolvió, de manera ilegal y arbitraria, rechazar la solicitud de esta defensa destinada a conocer y revisar la siguiente evidencia aportada por el coimputado Roland Cárcamo, consistente en un pendrive, un disco duro, un teléfono celular y dos computadores portátiles, negando además conceder a la defensa una prórroga de la investigación de 120 días para revisar y analizar la evidencia previamente referida”.

    En el escrito, Salas hizo presente que no sólo sería complejo no conocer los antecedentes que aportó Cárcamo, sino que también hay dudas sobre las condiciones en que fueron entregados al Ministerio Público.

    Según detalló, Cárcamo entregó los elementos tras declarar ante los fiscales el 29 de abril, pese a que ese día supuestamente se reuniría con el defensor penal público que lo representa, y para lo cual había pedido autorización a Gendarmería pues estaba en prisión preventiva.

    10/07/2026 - MIGUEL ANGEL CALISTO. Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

    “Con fecha 29 de abril de 2026, mientras se encontraba privado de libertad, el señor Cárcamo fue conectado no para entrevistarse privadamente con su defensa, que era el objeto para el cual se había coordinado dicha conexión, sino para prestar una nueva declaración ante el Ministerio Público. Esta nueva declaración significó un cambio copernicano respecto de sus declaraciones anteriores, pues, en esta oportunidad, el señor Cárcamo imputó directamente hechos a mi representado, el senador Miguel Ángel Calisto”, se lee en la acción.

    Y agregó: “Lo relevante de esta declaración es que, más allá de dar un giro en 180° para perjudicar derechamente al senador Miguel Ángel Calisto, señaló al final de su declaración que ‘tengo toda esa información, dos discos duros y un notebook que aportaré a la Fiscalía a través de mi defensa’“.

    De la misma forma, el abogado recalcó que justo después de esa colaboración, el imputado pudo cambiar su cautelar, salir de la cárcel y cumplir arresto domiciliario total.

    “El imputado Cárcamo vuelve a declarar el 23 de junio de 2026, profundizando y ampliando aún más lo referido con fecha 29 de abril. En dicha instancia, el imputado hace extensas atribuciones de hechos delictivos a mi representado y refiere que toda la información vertida en esta nueva versión, la sustenta en soportes digitales: ‘Voy a hacer aporte de información en pendrive y disco duro…'“, se complementó en el amparo.

    Por lo mismo, la defensa de Calisto insiste en que es de máxima relevancia conocer los detalles de los antecedentes aportados por Cárcamo, pues sólo días después de que ampliara ese testimonio, el 25 de junio, se presentó por primera vez la acusación en contra del parlamentario.

    Si bien la causa fue reabierta, sostuvo el penalista, aún siguen sin conocer todos los antecedentes, por lo que insistieron en que se vulnerarían gravemente sus derechos si no se revierte la determinación del tribunal.

    Aún cuando la Fiscalía ha recalcado que los insumos solicitados no serían sustanciales para la indagación, la defensa recalca que deben conocerlos. “Dejar exclusivamente al arbitrio del ente persecutor la determinación de qué antecedentes puede o no conocer la defensa vulnera y afecta el derecho a defensa de mi representado”, reclamó Salas.

    Nelson Salas, abogado del senador Miguel Ángel Calisto.

    “Además, resulta absolutamente imprescindible para esta parte conocer los antecedentes aportados, no solo porque el imputado Cárcamo atribuye en ellos una serie de hechos a mi representado y su nueva versión permitió a la Fiscalía asentar su teoría del caso, al punto de cerrar la investigación luego de su segunda declaración, sino también porque, atendido el sustancial cambio de versión del imputado, esta defensa tiene el legítimo derecho a cuestionar la autenticidad de la información y evidencia aportada”, apuntó.

    El abogado de Calisto manifestó: “La defensa tiene todo el derecho a revisar la información aportada por el imputado Cárcamo, toda vez que proviene de una persona que declaró hacerle los informes a su pareja, informes que resultaron a vista y paciencia de todos, como falsos”.

    Por eso solicitaron al tribunal de alzada que se autorice la entrega de los antecedentes y que, además, se amplíe en 120 días la indagación, lo que dejaría sin efecto el cierre e igualmente, la acusación y solicitud de desafuero.

    Más sobre:Miguel Ángel CalistoFiscalíaNelson SalasLa Tercera PMFraude al FiscoRoland CárcamoCorte de Apelaciones de CoyhaiqueHernán Libedinsky

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