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    Anuncian nuevo cierre del paso Los Libertadores tras reportarse condiciones climáticas desfavorables

    El cierre de las barreras de Guardia Vieja en Chile y Uspallata en Argentina se producirá desde las 17:00 horas.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Imagen referencial

    A través de un comunicado por parte de la Delegación Provincial de Los Andes se informó el cierre preventivo del complejo fronterizo Los Libertadores desde este martes 8 de septiembre.

    La determinación llegó de mutuo acuerdo por parte del comité de coordinación chileno y argentino, que sostuvo una reunión durante la presente jornada.

    “En virtud de los reportes técnicos entregados por ambas vialidades, debido a las inestabilidades climáticas anunciadas para la alta cordillera, situación que afectaría una transitabilidad segura para los usuarios, se suspende de forma preventiva, el tránsito internacional para todo tipo de vehículos para este martes 8 de septiembre”, detalla la delegación provincial.

    La decisión se ampara en las condiciones climáticas desfavorables de la alta montaña en ambos sectores.

    Por lo anterior, se determinó el siguiente horario de funcionamiento:

    • A partir de las 17:00 horas de Chile y Argentina, se procede al cierre de las barreras de Guardia Vieja en Chile y Uspallata en Argentina, respectivamente. El túnel internacional cerrará a las 19:00 horas de Chile y Argentina

    Según los reportes del tiempo, la situación meteorológica se mantendría hasta la madrugada del 9 de septiembre, por lo que recién el miércoles se realizará una nueva evaluación vial y del tiempo para una eventual apertura.

    Más sobre:Paso fronterizoLos LibertadoresClimaPaso Los LibertadoresLos AndesTiempo

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