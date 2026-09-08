Frente Amplio convoca a su primer comité central del ciclo Yeomans

Los principales dirigentes del Frente Amplio recibieron una invitación especial para este sábado a las 10.30 horas: la primera reunión del nuevo comité central de la colectividad en la que milita el expresidente Gabriel Boric.

Se trata de la instancia conformada por más de 100 figuras del partido, que sesionará de manera telemática por primera vez en este nuevo ciclo que encabezará la diputada Gael Yeomans por los próximos dos años.

En el FA el comité central adopta sus principales definiciones políticas. En el pasado reciente, por ejemplo, se han tomado decisiones respecto a las políticas de alianzas, estrategias para enfrentar al gobierno del Presidente José Antonio Kast, autocríticas por la administración Boric y se han zanjado candidaturas al Parlamento o incluso a la Presidencia, como fue el caso del diputado Gonzalo Winter.

En el correo enviado desde la dirección de Yeomans se invitó a los dirigentes y se felicitó a quienes fueron electos como integrantes del comité central. Para los próximos dos años este estamento frenteamplista cuenta con una renovación de nombres. Uno de los que llegó fue el exjefe de gabinete de Boric en La Moneda, Carlos Durán.

Además, se indica que el viernes se enviará el link de la reunión por Zoom y se anticiparon los dos puntos principales de discusión que tendrá la tabla.

El primero es la elección de un “Secretario (a/e)” del comité central, para que en las próximas citas pueda ayudar en la realización de este tipo de instancias.

El segundo punto en la tabla frenteamplista será la cuenta pública que deberá realizar la dirección saliente, que encabezó entre el 2024 y el 2026 la exdelegada presidencial de la Región Metropolitana, Constanza Martínez.

Ella terminó su ciclo como timonel, cargo al que intentó repostularse sin éxito, tras perder una dura disputa con Yeomans. Ahora Martínez será secretaria general del FA para los próximos dos años, debido al sistema electoral integrado con el que cuenta el partido.

Por lo mismo también habrá otros que también se mantendrán en la directiva, aunque con otros cargos, como Diego Soto y el exsecretario general del FA, Andrés Couble, quien ahora se encargará de los contenidos del partido.

El mismo correo enviado a los principales dirigentes se cerró así: “Esta sesión tiene como fin cumplir con la instalación del órgano y puesta al día del estado del arte del partido. Como directiva nacional requerimos de la secretaría del comité central para planificar e inaugurar la agenda de discusión política del órgano, que esperamos sea desde la sesión subsiguiente y lo más pronto posible”.