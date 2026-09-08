SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Frente Amplio convoca a su primer comité central del ciclo Yeomans

    La instancia, con nombres renovados e integrada por más de 100 personas, debutará este sábado a las 10.30. Allí se elegirá a un secretario y la dirección saliente de Constanza Martínez hará su cuenta pública.

    David TralmaPor 
    David Tralma
    Nueva directiva del Frente Amplio.

    Los principales dirigentes del Frente Amplio recibieron una invitación especial para este sábado a las 10.30 horas: la primera reunión del nuevo comité central de la colectividad en la que milita el expresidente Gabriel Boric.

    Se trata de la instancia conformada por más de 100 figuras del partido, que sesionará de manera telemática por primera vez en este nuevo ciclo que encabezará la diputada Gael Yeomans por los próximos dos años.

    En el FA el comité central adopta sus principales definiciones políticas. En el pasado reciente, por ejemplo, se han tomado decisiones respecto a las políticas de alianzas, estrategias para enfrentar al gobierno del Presidente José Antonio Kast, autocríticas por la administración Boric y se han zanjado candidaturas al Parlamento o incluso a la Presidencia, como fue el caso del diputado Gonzalo Winter.

    En el correo enviado desde la dirección de Yeomans se invitó a los dirigentes y se felicitó a quienes fueron electos como integrantes del comité central. Para los próximos dos años este estamento frenteamplista cuenta con una renovación de nombres. Uno de los que llegó fue el exjefe de gabinete de Boric en La Moneda, Carlos Durán.

    Además, se indica que el viernes se enviará el link de la reunión por Zoom y se anticiparon los dos puntos principales de discusión que tendrá la tabla.

    El primero es la elección de un “Secretario (a/e)” del comité central, para que en las próximas citas pueda ayudar en la realización de este tipo de instancias.

    El segundo punto en la tabla frenteamplista será la cuenta pública que deberá realizar la dirección saliente, que encabezó entre el 2024 y el 2026 la exdelegada presidencial de la Región Metropolitana, Constanza Martínez.

    Ella terminó su ciclo como timonel, cargo al que intentó repostularse sin éxito, tras perder una dura disputa con Yeomans. Ahora Martínez será secretaria general del FA para los próximos dos años, debido al sistema electoral integrado con el que cuenta el partido.

    Por lo mismo también habrá otros que también se mantendrán en la directiva, aunque con otros cargos, como Diego Soto y el exsecretario general del FA, Andrés Couble, quien ahora se encargará de los contenidos del partido.

    El mismo correo enviado a los principales dirigentes se cerró así: “Esta sesión tiene como fin cumplir con la instalación del órgano y puesta al día del estado del arte del partido. Como directiva nacional requerimos de la secretaría del comité central para planificar e inaugurar la agenda de discusión política del órgano, que esperamos sea desde la sesión subsiguiente y lo más pronto posible”.

    Más sobre:Frente AmplioFAGael Yeomans

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Clausuran bodega clandestina en Independencia y decomisan 47 mil botellas y latas de alcohol en operativo previo al 18

    Costa llama a prepararse por la irrupción de la tecnología en el empleo, pero que no sea vista como una amenaza

    Fundación Jaime Guzmán estrena programa para jóvenes con Keiko Fujimori como invitada estelar

    Ministra de Talca que integra el Consejo Ético del Poder Judicial es sancionada en la Suprema por faltas a la probidad

    Furor en el Metro por la MichiBip!: se vendieron 10 mil unidades de la tarjeta en solo 2 horas

    La Batalla de Chile llega a Mubi: la huella del histórico documental que registró la utopía y la caída de la UP

    Lo más leído

    1.
    Partidos endurecen críticas contra embajador de Estados Unidos tras dichos por estallido social y diplomático sostiene breve cita con canciller

    Partidos endurecen críticas contra embajador de Estados Unidos tras dichos por estallido social y diplomático sostiene breve cita con canciller

    2.
    Rabat se roba los elogios de primera ley de agenda de seguridad

    Rabat se roba los elogios de primera ley de agenda de seguridad

    3.
    Comisión de Constitución mantiene imposibilidad de invocar irreprochable conducta anterior por delitos graves en Responsabilidad Penal Adolescente

    Comisión de Constitución mantiene imposibilidad de invocar irreprochable conducta anterior por delitos graves en Responsabilidad Penal Adolescente

    4.
    “¡Qué desastre!“: la cadena de errores que enredó al proyecto de Sala Cuna e hizo fracasar el plan para ganar con un voto

    “¡Qué desastre!“: la cadena de errores que enredó al proyecto de Sala Cuna e hizo fracasar el plan para ganar con un voto

    5.
    Expresidente Frei por estallido social: “Yo no creo que esto fue natural”

    Expresidente Frei por estallido social: “Yo no creo que esto fue natural”

    6.
    Cámara aprueba por unanimidad informe de comisión mixta por extensión del período de flagrancia y despacha proyecto a ley

    Cámara aprueba por unanimidad informe de comisión mixta por extensión del período de flagrancia y despacha proyecto a ley

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Investigador de Anthropic renuncia y lanza una inquietante advertencia sobre el futuro de la inteligencia artificial

    Investigador de Anthropic renuncia y lanza una inquietante advertencia sobre el futuro de la inteligencia artificial

    iPhone Duo: el primer plegable de Apple costará desde $2.499.990 y llegará en octubre

    iPhone Duo: el primer plegable de Apple costará desde $2.499.990 y llegará en octubre

    Anuncian lluvia y tormentas eléctricas en Santiago y la zona central por tres días continuos

    Anuncian lluvia y tormentas eléctricas en Santiago y la zona central por tres días continuos

    Apple presenta los iPhone 18 Pro y Pro Max: cámara con apertura variable, más batería y nueva Siri con IA

    Apple presenta los iPhone 18 Pro y Pro Max: cámara con apertura variable, más batería y nueva Siri con IA

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Sporting vs. Galatasaray en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Sporting vs. Galatasaray en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a PSG vs. Slovan Bratislava en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a PSG vs. Slovan Bratislava en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Napoli vs. Arsenal en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Napoli vs. Arsenal en TV y streaming

    Clausuran bodega clandestina en Independencia y decomisan 47 mil botellas y latas de alcohol en operativo previo al 18
    Chile

    Clausuran bodega clandestina en Independencia y decomisan 47 mil botellas y latas de alcohol en operativo previo al 18

    Fundación Jaime Guzmán estrena programa para jóvenes con Keiko Fujimori como invitada estelar

    Ministra de Talca que integra el Consejo Ético del Poder Judicial es sancionada en la Suprema por faltas a la probidad

    Costa llama a prepararse por la irrupción de la tecnología en el empleo, pero que no sea vista como una amenaza
    Negocios

    Costa llama a prepararse por la irrupción de la tecnología en el empleo, pero que no sea vista como una amenaza

    Estados Unidos triplica sus recompras de deuda a US$ 6.000 millones

    Chris Bannister tras salir de Wom: “Ha llegado el momento de emprender otra aventura”

    Lluvia y tormentas eléctricas en Valparaíso y Rancagua: cuándo y cuáles serán los sectores más afectados
    Tendencias

    Lluvia y tormentas eléctricas en Valparaíso y Rancagua: cuándo y cuáles serán los sectores más afectados

    Anuncian lluvia y tormentas eléctricas en Santiago y la zona central por tres días continuos

    Estas son las regiones que tendrían lluvia en Fiestas Patrias, según la última actualización del pronóstico

    El World Rally se lleva el clásico penquista: choque entre el Campanil y Huachipato cambia de fecha
    El Deportivo

    El World Rally se lleva el clásico penquista: choque entre el Campanil y Huachipato cambia de fecha

    Registro Civil reconoce al nuevo directorio de la Federación de Tenis y Milovan Kegevic se niega a salir de Cerro Colorado

    “Pellegrini sabe; nos ha hecho mejores”: cómo la mano del Ingeniero marca el triunfal regreso del Betis a Champions

    iPhone Duo: el primer plegable de Apple costará desde $2.499.990 y llegará en octubre
    Tecnología

    iPhone Duo: el primer plegable de Apple costará desde $2.499.990 y llegará en octubre

    Apple Watch Ultra 4: más batería, nuevos sensores y una función que indica cuándo entrenar o descansar

    Apple presenta los iPhone 18 Pro y Pro Max: cámara con apertura variable, más batería y nueva Siri con IA

    La Batalla de Chile llega a Mubi: la huella del histórico documental que registró la utopía y la caída de la UP
    Cultura y entretención

    La Batalla de Chile llega a Mubi: la huella del histórico documental que registró la utopía y la caída de la UP

    “Casi me arranca la cara”: cómo fue la dura pelea entre Noel y Liam Gallagher que separó a Oasis

    Quinta Edición de Feria Aparte llega a Independencia

    “Trump-a-palooza”: La inusual convención de mitad de mandato de los republicanos en Dallas
    Mundo

    “Trump-a-palooza”: La inusual convención de mitad de mandato de los republicanos en Dallas

    Estados Unidos niega que la Guardia Revolucionaria de Irán haya alcanzado dos de sus destructores en Medio Oriente

    Guardia Revolucionaria de Irán amenaza con atacar 10 objetivos de EE.UU. por cada bombardeo norteamericano

    Hablemos de amor: elegí la paz después del dolor
    Paula

    Hablemos de amor: elegí la paz después del dolor

    Psicosis posparto: madres que pierden el juicio

    Mi mascota y yo: Molly, la gata viajera