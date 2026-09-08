Oposición anuncia actos por el 11 de septiembre y sube presión a gobierno de Kast para que fije postura en materia de DD.HH.

En una nueva cita de los secretarios generales de las colectividades de oposición, este martes las fuerzas del progresismo fijaron las actividades que realizarán el viernes para la conmemoración de los 53 años del golpe de Estado de 1973, encabezado por Augusto Pinochet.

Tras la reunión en la sede del Partido Socialista (PS), dieron a conocer que se definió hacer dos actos en memoria y homenaje al fallecido expresidente Salvador Allende.

El primero será a las 9.00 en el mausoleo del otrora líder de la Unidad Popular, en el Cementerio General, junto a la Fundación Salvador Allende.

Posteriormente, se hará una caminata por calle Morandé, con un paso por la antigua puerta de los presidentes, para después depositar una ofrenda floral en la estatua del exmandatario, en la Plaza de la Constitución.

“Esto tiene que ver con conmemorar una fecha muy importante para los chilenos, que es la ruptura de la democracia, pero sobre todo el bombardeo, la traición, la injuria ante un presidente democráticamente electo y el derrocamiento de ese gobierno”, dijo el secretario general (s) del PS, Arturo Barrios.

Y agregó que: “Será, como lo hemos dicho una y otra vez, ya ha sentenciado la historia y la justicia, será recordado Pinochet como un criminal, un asesino, un ladrón y un cobarde”.

Desde las fuerzas progresistas, además, aumentaron la presión al gobierno del Presidente José Antonio Kast, para que se pronuncia sobre el respeto y la promoción de los derechos humanos.

La secretaria general del Partido Comunista (PC), Bárbara Figueroa, apuntó que “lo que nosotros esperamos es que en el marco de una nueva conmemoración del 11 de septiembre primero se sostenga, reivindique y fortalezca políticas que ha desarrollado nuestro país después de décadas en que las organizaciones de derechos humanos, las agrupaciones de familiares han sido persistentes e insistentes en la necesidad del nunca más, del no a la impunidad, de la verdad, de la justicia”, remarcó.

La dirigente comunista señaló en esa línea el Plan Nacional de Búsqueda y la recuperación de los sitios de memoria, que fueron impulsados en el gobierno de Gabriel Boric.

“Los planes que se habían desarrollado desde el Ministerio de Justicia y la Subsecretaría de Derechos Humanos nos parece a nosotros que son una carta de navegación que no se puede poner en tela de juicio”, sostuvo.

Además, señaló que espera que si desde el gobierno no se realiza ningún acto conmemorativo por el 11-S, “eso no signifique y no se relativice en absoluto las políticas de Estado que se han venido desarrollando”.