SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Oposición anuncia actos por el 11 de septiembre y sube presión a gobierno de Kast para que fije postura en materia de DD.HH.

    Las fuerzas progresistas confirmaron dos homenajes al expresidente Salvador Allende, primero en el mausoleo en el Cementerio General y luego en la estatua ubicada en la Plaza de la Constitución.

    Por 
    Alonso Aranda
     
    David Tralma
    Reunión de secretarios generales de partidos de la oposición. Foto: Prensa Partido Comunista.

    En una nueva cita de los secretarios generales de las colectividades de oposición, este martes las fuerzas del progresismo fijaron las actividades que realizarán el viernes para la conmemoración de los 53 años del golpe de Estado de 1973, encabezado por Augusto Pinochet.

    Tras la reunión en la sede del Partido Socialista (PS), dieron a conocer que se definió hacer dos actos en memoria y homenaje al fallecido expresidente Salvador Allende.

    El primero será a las 9.00 en el mausoleo del otrora líder de la Unidad Popular, en el Cementerio General, junto a la Fundación Salvador Allende.

    Posteriormente, se hará una caminata por calle Morandé, con un paso por la antigua puerta de los presidentes, para después depositar una ofrenda floral en la estatua del exmandatario, en la Plaza de la Constitución.

    “Esto tiene que ver con conmemorar una fecha muy importante para los chilenos, que es la ruptura de la democracia, pero sobre todo el bombardeo, la traición, la injuria ante un presidente democráticamente electo y el derrocamiento de ese gobierno”, dijo el secretario general (s) del PS, Arturo Barrios.

    Y agregó que: “Será, como lo hemos dicho una y otra vez, ya ha sentenciado la historia y la justicia, será recordado Pinochet como un criminal, un asesino, un ladrón y un cobarde”.

    Desde las fuerzas progresistas, además, aumentaron la presión al gobierno del Presidente José Antonio Kast, para que se pronuncia sobre el respeto y la promoción de los derechos humanos.

    La secretaria general del Partido Comunista (PC), Bárbara Figueroa, apuntó que “lo que nosotros esperamos es que en el marco de una nueva conmemoración del 11 de septiembre primero se sostenga, reivindique y fortalezca políticas que ha desarrollado nuestro país después de décadas en que las organizaciones de derechos humanos, las agrupaciones de familiares han sido persistentes e insistentes en la necesidad del nunca más, del no a la impunidad, de la verdad, de la justicia”, remarcó.

    La dirigente comunista señaló en esa línea el Plan Nacional de Búsqueda y la recuperación de los sitios de memoria, que fueron impulsados en el gobierno de Gabriel Boric.

    “Los planes que se habían desarrollado desde el Ministerio de Justicia y la Subsecretaría de Derechos Humanos nos parece a nosotros que son una carta de navegación que no se puede poner en tela de juicio”, sostuvo.

    Además, señaló que espera que si desde el gobierno no se realiza ningún acto conmemorativo por el 11-S, “eso no signifique y no se relativice en absoluto las políticas de Estado que se han venido desarrollando”.

    Más sobre:Oposición11 de septiembre11-SGolpe de EstadoSalvador AllendeAugusto PinochetPartido SocialistaPartido Comunista

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Quién es Vinko Fodich: el exfiscal que investigó a “La Quintrala”, que defendió al excabo Zamora y que ahora está investigado

    Tras caso de niños haitianos: Defensor de la Niñez advierte que familias han retirado a sus hijos de colegios por temor

    Hacienda frena arribo de nuevo coordinador tributario de Quiroz por causas relacionadas a prácticas elusivas

    Nintendo Direct: nuevos Metroid y Kirby, Final Fantasy VII y todos los grandes anuncios para Switch 2

    Partidos endurecen críticas contra embajador de Estados Unidos tras dichos por estallido social y diplomático sostiene breve cita con canciller

    Cuáles son las grandes batallas de los Emmy 2026 (y dónde ver la ceremonia)

    Lo más leído

    1.
    “Es raro que se anuncie por la prensa” y “preocupante”: las reacciones políticas por revelación de embajador Judd sobre el 18-O

    “Es raro que se anuncie por la prensa” y “preocupante”: las reacciones políticas por revelación de embajador Judd sobre el 18-O

    2.
    Gobierno sufre revés por Sala Cuna: financiamiento con cargo a seguro de cesantía se cae al no lograr quórum

    Gobierno sufre revés por Sala Cuna: financiamiento con cargo a seguro de cesantía se cae al no lograr quórum

    3.
    Expresidente Frei por estallido social: “Yo no creo que esto fue natural”

    Expresidente Frei por estallido social: “Yo no creo que esto fue natural”

    4.
    Carmona cuestiona revelación de Judd por 18-O y emplaza al gobierno si no hay antecedentes: “Ojalá solicitar cambio de embajador”

    Carmona cuestiona revelación de Judd por 18-O y emplaza al gobierno si no hay antecedentes: “Ojalá solicitar cambio de embajador”

    5.
    Cámara aprueba por unanimidad informe de comisión mixta por extensión del período de flagrancia y despacha proyecto a ley

    Cámara aprueba por unanimidad informe de comisión mixta por extensión del período de flagrancia y despacha proyecto a ley

    6.
    “¡Qué desastre!“: la cadena de errores que enredó al proyecto de Sala Cuna e hizo fracasar el plan de ganar con un voto

    “¡Qué desastre!“: la cadena de errores que enredó al proyecto de Sala Cuna e hizo fracasar el plan de ganar con un voto

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    400 temblores en un solo día: qué significa el enjambre sísmico en Cajón del Maipo

    400 temblores en un solo día: qué significa el enjambre sísmico en Cajón del Maipo

    Evento de Apple 2026: a qué hora verlo en Chile y qué se espera del iPhone plegable

    Evento de Apple 2026: a qué hora verlo en Chile y qué se espera del iPhone plegable

    Anuncian lluvia y tormentas eléctricas en Santiago y la zona central por tres días continuos

    Anuncian lluvia y tormentas eléctricas en Santiago y la zona central por tres días continuos

    Un tratamiento contra el cáncer logró una remisión de la artritis reumatoide grave, según un estudio

    Un tratamiento contra el cáncer logró una remisión de la artritis reumatoide grave, según un estudio

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Napoli vs. Arsenal en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Napoli vs. Arsenal en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Liverpool vs. Atlético de Madrid en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Liverpool vs. Atlético de Madrid en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Stuttgart vs. Viking en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Stuttgart vs. Viking en TV y streaming

    Pérez Mackenna dice que embajador Judd entregará información sobre el 18-O y la pondrán a disposición de la Fiscalía
    Chile

    Pérez Mackenna dice que embajador Judd entregará información sobre el 18-O y la pondrán a disposición de la Fiscalía

    Quién es Vinko Fodich: el exfiscal que investigó a “La Quintrala”, que defendió al excabo Zamora y que ahora está investigado

    A qué hora y dónde ver a Napoli vs. Arsenal en TV y streaming

    Hacienda frena arribo de nuevo coordinador tributario de Quiroz por causas relacionadas a prácticas elusivas
    Negocios

    Hacienda frena arribo de nuevo coordinador tributario de Quiroz por causas relacionadas a prácticas elusivas

    Wom anuncia cambios en la dirección de la empresa y la nueva salida de Chris Bannister, el “Tío Wom”

    BC afirma que fuerza de trabajo de Chile es una de las más expuestas al riesgo de automatización entre países de la Ocde

    Lluvia y tormentas eléctricas en Valparaíso y Rancagua: cuándo y cuáles serán los sectores más afectados
    Tendencias

    Lluvia y tormentas eléctricas en Valparaíso y Rancagua: cuándo y cuáles serán los sectores más afectados

    Anuncian lluvia y tormentas eléctricas en Santiago y la zona central por tres días continuos

    Estas son las regiones que tendrían lluvia en Fiestas Patrias, según la última actualización del pronóstico

    En vivo: el Barcelona de Lamine Yamal debuta en la Champions League contra Feyenoord
    El Deportivo

    En vivo: el Barcelona de Lamine Yamal debuta en la Champions League contra Feyenoord

    Una millonaria deuda y un futuro incierto: el escenario de Joaquín Niemann tras la quiebra del LIV Golf

    El sorpresivo reto de Manuel Pellegrini al héroe del triunfo del Betis en Lille por la Champions League

    Nintendo Direct: nuevos Metroid y Kirby, Final Fantasy VII y todos los grandes anuncios para Switch 2
    Tecnología

    Nintendo Direct: nuevos Metroid y Kirby, Final Fantasy VII y todos los grandes anuncios para Switch 2

    “Surprise and shine”: sigue en vivo los anuncios y novedades del evento de Apple 2026

    Investigador de Anthropic renuncia y lanza una inquietante advertencia sobre el futuro de la inteligencia artificial

    Cuáles son las grandes batallas de los Emmy 2026 (y dónde ver la ceremonia)
    Cultura y entretención

    Cuáles son las grandes batallas de los Emmy 2026 (y dónde ver la ceremonia)

    Inti Illimani Histórico lanza en vinilo su nuevo álbum en vivo

    Orquesta y Coro SIP hicieron vibrar el Teatro Municipal de Santiago junto a Los Jaivas

    “Trump-a-palooza”: La inusual convención de mitad de mandato de los republicanos en Dallas
    Mundo

    “Trump-a-palooza”: La inusual convención de mitad de mandato de los republicanos en Dallas

    Estados Unidos niega que la Guardia Revolucionaria de Irán haya alcanzado dos de sus destructores en Medio Oriente

    Guardia Revolucionaria de Irán amenaza con atacar 10 objetivos de EE.UU. por cada bombardeo norteamericano

    Hablemos de amor: elegí la paz después del dolor
    Paula

    Hablemos de amor: elegí la paz después del dolor

    Psicosis posparto: madres que pierden el juicio

    Mi mascota y yo: Molly, la gata viajera