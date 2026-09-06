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    Preocupación en Rancagua: DT de La Calera es retirado en ambulancia por problemas médicos tras duelo ante O’Higgins

    Martín Cicotello, entrenador de los cementeros, tuvo que ser dirigido de urgencia a un centro asistencial una vez consumada la caída contra los celestes. Horas más tarde, fue dado de alta.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    Preocupación en Rancagua por problemas médicos de Martín Cicotello, DT de Unión La Calera PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT

    Unión La Calera se marcha de Rancagua plagado de malas noticias. Una de ellas fue la derrota por 2-1 ante O’Higgins, resultado que los deja en el sótano de la Liga de Primera y que profundiza la crisis por un inminente descenso a la segunda categoría. Por otro lado, la otra preocupación reside en la situación de salud que atraviesa Martín Cicotello, director técnico quien encendió todas las alarmas durante la tarde de este domingo.

    Y es que según la información que surgió desde el estadio El Teniente, el entrenador de los cementeros tuvo que ser trasladado de urgencia en una ambulancia rumbo a un centro asistencial por problemas médicos.

    De forma preliminar, se conoció que el estratega, que había otorgado una conferencia de prensa tras la caída en la Sexta Región hace solo unos minutos, se descompensó cuando iba de vuelta rumbo al camarín del elenco visitante. Por este motivo, el cuerpo médico del club actuó con celeridad para atenderlo y monitorear su situación.

    Así las cosas, tras horas de evaluaciones en el recinto de salud, fue dado de alto y pudo regresar a su hogar para ejercer reposo.

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