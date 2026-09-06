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    Golazo de borde externo y asistencia: Gonzalo Tapia es figura en la goleada del Columbus Crew en la MLS

    El chileno anotó un tanto y dio una habilitación en el triunfo por 3-0 sobre Colorado Rapids.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Gonzalo Tapia anotó un golazo y entregó una asistencia en la goleada del Columbus Crew.

    Gonzalo Tapia se estrenó en las redes en la MLS. El chileno ingresó en el 75′ y revolucionó al Columbus Crew. Se convirtió en figura con un golazo y una asistencia en la goleada por 3-0 sobre Colorado Rapids.

    El delantero de 24 años entró al campo en el último cuarto de hora, cuando su equipo ganaba por la mínima gracias a un gol de Santiago Rodríguez (22′). Reemplazó a Josef Martínez.

    Apenas seis minutos después de ingresar, Tapia convirtió su primer gol en la MLS (81′). Recibió dentro del área, cargado por la derecha. Levantó la cabeza y sacó un remate de borde externo. Una cachetada que selló un verdadero golazo.

    El formado en Universidad Católica tuvo su estreno como goleador con el Columbus Crew. No obstante, no sería su único aporte en la victoria de su equipo.

    En el cierre del partido, el chileno asistió para el tercer tanto. Con Colorado Rapids volcado en ataque, Tapia comandó un contragolpe y dejó mano a mano a Taha Habroune (90+4′), que definió de gran manera para sellar la goleada.

    De esta manera, Columbus Crew cortó una mala racha de cuarto partidos sin ganar y se ubicó en el decimotercer puesto de la Conferencia Este, la antepenúltima ubicación, con 23 unidades.

    Curiosamente, los dos equipos que se ubican en el fondo tienen un chileno en sus filas. El Atlanta United de Paulo Díaz es 14°, mientras que el Montreal de Alexis Sánchez es 15°, con 22 y 21 puntos, respectivamente.

    Revisa el golazo de Gonzalo Tapia

    Más sobre:FútbolFútbol InternacionalMLSColumbus CrewColorado RapidsGonzalo Tapia

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