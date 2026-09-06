La titularidad de Alexis Sánchez no alcanza para Montreal: el cuadro canadiense cae en Filadelfia y complica los playoffs

Montreal no logra tomar vuelo. El equipo de la familia Saputo tenía una salida clave para intentar llegar a los playoffs, pero cayó estrepitosamente por 2-0 ante el Union de Filadelfia.

Alexis Sánchez fue titular con su nueva camiseta, pero pese a su prominencia y liderazgo no logró revertir la derrota que lo mantiene última en la Conferencia Este. Su compatriota el portero Thomas Gillier perdió la titularidad.

El entrenador Philippe Eullaffroy sorprendió con el tocopillano desde el inicio. Confianza que el jugador franquicia no defraudó. A los 55 segundos, el artillero histórico de la Roja ya había llevado peligro al área local, centro que acabó en la chilena fallida del ucraniano Hennadiy Synchuk.

Gran inicio para la visita que, instantes más tarde, vio la anotación de Prince Owusu, tras pase de Synchuk. Sin embargo, la conquista fue anulada a instancias del VAR por posición de adelanto del habilitador.

Eran los mejores momentos de los canadienses, con el Dilla ubicado en la orilla izquierda del ataque, un poco más retrasado en la cancha, con la clara intención de controlar la pelota y poner a correr a sus compañeros.

Sin embargo, muchas veces, se dejó ver la frustración del exjugador de Barcelona. Su equipo no lograba conectar desde el medio hacia arriba y el Union se acercaba peligrosamente. A los 9 minutos, el uruguayo Bruno Damiani tomó el balón en el punto penal y definió muy alto.

De la misma manera, Cavan Sullivan de solo 16 años comenzaba a desbordar por la izquierda del ataque de Pensilvania y encontraba poca oposición de los quebequenses. A los 13’, el mismo jugador sacó un remate recto a las manos del golero Sebastian Breza. En el rebote, Damiani no pudo dar con la portería.

Montreal defendía con orden, con una agazapado Sánchez a la espera de ese espacio para dominar el trámite. Después de dos peligrosas pérdidas de balón, el tocopillano por fin encontró tranquilidad. A los 37’, mandó a correr solo a Luca Petrasso y su centro no consiguió una buena respuesta de Owusu, quien ya había fallado un cabezazo momentos antes.

En el final de la primera parte, la escuadra de Filadelfia apretó un poco más la salida de Montreal. Sin embargo, tampoco encontró dirección a sus intentos. Primero fue Kai Wagner y tampoco Frankie Westfield pudieron abrir la cuenta. En los descuentos, Damiani volvió a errar en inmejorable posición.

Debacle

Los equipos regresaron a la cancha y el liderazgo del tocopillano se dejó ver en el Subaru Park. El atacante reunió a sus compañeros y los arengó de manera enérgica para intentar cambiar el destino de su elenco.

Ya en el juego, el Dilla pidió la pelota constantemente cerca del área e intentó un par de centros precisos, los cuales no encontraron una buena respuesta de sus potenciales destinatarios, aún con el marcador en cero.

Cerca de la hora de juego, a los 57 minutos, el cuadro anfitrión dio el primer golpe. El haitiano Danley Jen Jacques aprovechó una serie de errores del equipo canadiense y fusiló al reemplazante del chileno Thomas Gillier.

Montreal parecía encontrar un respiro. A los 64’, una torpe falta del zaguero de Philadelphia Union Neil Pierre sobre Synchuk terminó en un lanzamiento penal. De manera inmediata, Owusu tomó la pelota, pero el remate del ghanés-alemán fue débil a las manos del portero jamaicano Andre Blake.

Los canadienses adelantaron un poco más las líneas, pero el cansancio comenzaba a hacer mella del talento del chileno. Owusu intentó definir de taco, pero reaccionaron los de Pensilvania. En un rápido contragolpe, Cavan Sullivan sentenció el resultado tras anotar el 2-0 a falta de un cuarto.

A los 79’, con la jornada sentenciada, el DT Eullafroy dispuso la salida del nacional, quien no era titular desde el 23 de mayo, en la última fecha de LaLiga, derrota del Sevilla ante Celta. Además, el atacante no disputaba tantos minutos en cancha desde marzo pasado, hace casi seis meses.

Gol de Tapia

Gonzalo Tapia, reciente contratación del Columbus Crew de la MLS, celebró su primera conquista con su cuarta camiseta en menos de dos años. El delantero formado en Universidad Católica puso el segundo del cuadro de Ohio en la goleada 3-0 sobre el equipo de Colorado Rapids.

A nueve minutos del final del encuentro, siete después de haber ingresado, el exdelantero de Sao Paulo aumentó las cifras con una gran definición a tres dedos, en el límite del área, en su tercera presencia con el club.

La definición de Tapia