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    El Deportivo

    Con Lucero y Rivero como héroes de una noche increíble: la U remonta un partidazo ante Coquimbo y sigue al acecho de la UC

    Los azules vencieron 4-2 al actual campeón, con un doblete del Gato y un tanto del uruguayo, en un duelo donde sufieron más de la cuenta.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Juan Martín Lucero y Octavio Rivero fueron claves para la remontada de la U. Foto: Jonnathan Oyarzún/Photosport.

    Universidad de Chile hizo todo para derrotar a Coquimbo Unido en el Estadio Nacional, pero sufrió en exceso. Los azules necesitaban con urgencia recomponer las sensaciones y volver al triunfo después de dos derrotas seguidas. Para colmo, minutos antes la UC había vencido de visita a Everton y se consolidaba en el segundo lugar. En un partidazo, la U encontró en las figuras de Juan Martín Lucero y Octavio Rivero a sus héroes más impensado, para obtener una valiosa victoria por 4-2.

    El actual campeón llegaba con mejores sensaciones que los universitarios después de su victoria a mitad de semana sobre Universidad de Concepción, que lo volvió a poner más cerca de la zona de copas internacionales, pero la noche de este sábado le debió al brillante Diego Sánchez no haberse ido goleado de Ñuñoa.

    En la cancha, Fernando Gago sorprendió con el ingreso de Gonzalo Reyna en la delantera, devolviendo a Agustín Arce a su posición original, una movida que sirvió para corregir un error táctico visible en las caídas frente a Colo Colo y al Campanil.

    Desde el inicio, la U se arrimó hacia el arco rival. Antes de los dos minutos, Sánchez ya había evitado sendos goles, a Eduardo Vargas y Reyna, respectivamente. Todo esto producto de la presión alta impuesta en la salida rival. El portero coquimbano fue el responsable exclusivo de que los de Gago no abrieran la cuenta antes. A los 19′, le sacó un cabezazo bajo a Turboman.

    Pasaban los minutos y los pupilos de Hernán Caputto seguían refugiados en su zona y la pelota les duraba muy poco en los pies. Incluso, cuando se lesionó Lucas Barrera, el DT azul optó por el ingreso de Maximiliano Guerrero y no un volante como Israel Poblete o Marcelo Díaz. Un par de minutos después de su ingreso, Maxi estuvo a punto de abrir la cuenta con una tijera que se fue elevada. Luego, a los 40′, casi lo logra con un remate que se fue junto al palo izquierdo del meta visitante.

    Treinta segundos más tarde, Sánchez otra vez estuvo magnífico para ganarle un mano a Arce, que ya celebraba el primero, luego de otro error defensivo. Sin embargo, Coquimbo Unido, gracias a su gran arquero, logró aguantar el chaparrón e irse al descanso con la valla invicta, mientras Caputto prometía por televisión ajustar las piezas.

    En el inicio del complemento, Coquimbo se fue más arriba y Sebastián Cabrera casi consigue un gol olímpico, pero Gabriel Castellón estuvo muy atento para evitarlo. La U también decayó en la intensidad, lo que le permitió a los piratas tener un poco más de aire.

    De todos modos, los universitarios retomaron la senda. Así, Guerrero tuvo otra oportunidad inmejorable, a los 59′, pero Sánchez otra vez estuvo portentoso para impedir el tanto estudiantil. Sin embargo, cuatro minutos después, Vargas encontró la solución y, tras un centro rasante de Marcelo Morales, el mundialista azul resolvió con un disparo ajustado. Imposible para el Mono.

    Pero los merecimientos no dan puntos, como dijo Mourinho, y a los 72′, un extraordinario pase entre líneas de Pablo Rodríguez encontró solo a Benjamín Chandía, que fue más rápido que los centrales, y puso el 1-1, con un remate entremedio de las piernas de Castellón.

    Por cómo se había dado el encuentro, la igualdad transitoria parecía demasiado castigo para la U. Y si eso era mucho, peor fue el 1-2, que convirtió Guido Vadalá, a los 82′. El volante argentino se metió entre Zaldivia y Ramírez y remató ante la débil salida de Castellón.

    Héroes al rescate

    Tras el gol, Gago mandó a la cancha a Octavio Rivero y Juan Martín Lucero, a los 84′, bajo la desaprobación de una buena parte de las 19.498 personas que llegaron a Ñuñoa. Dos minutos más tarde, ambos serían claves para la igualdad. El primero, que volvió después de una larga inactividad, no logró impactar bien el balón en el área, pero lo suficiente para habilitar al Gato, que disparó a quemarropa ante la salida de Sánchez.

    El 2-2 encendió el partido y los azules se fueron con todo en busca del triunfo. Otra vez Morales fue clave, con un centro perfecto que le rebotó en el cuerpo a Lucero y descolocó al arquero rival, en los 90′.

    En el tiempo adicional, Lukas Soza metió la mano en el área tras una enorme jugada de Eduardo Vargas y el juez Cristián Garay no dudó en cobrar el penal. Rivero se paró frente al balón y fusiló a Sánchez para poner el 4-2, a los 90+7′, final y celebrar con lágrimas en su regreso a las canchas tras meses lesionado.

    La U vuelve a ganar y recupera a dos de sus refuerzos más cuestionados, justo cuando la lucha por el Chile 2 con la UC es más cerrada que nunca. Ambos cuentan con los mismos 39 puntos, pero la diferencia de gol favorece a los cruzados.

    Más sobre:FútbolLa UCoquimbo UnidoUniversidad de ChileChile 2Juan Martín LuceroDiego SánchezEduardo VargasOctavio Rivero

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