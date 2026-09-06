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    La armada chilena que dirá presente en el Rally Chile Biobío 2026

    Entre el 10 y el 13 de septiembre la zona sur del país volverá a sentir el rugir de los motores. Un total de 56 binomios saldrán en busca de la gloria.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Foto: rallychilebiobio.com.

    En algunos días más el Campeonato del Mundo de Rally centrará las miradas en Chile. Entre el 10 y el 13 de septiembre la Región del Biobío será protagonista de la undécima fecha del campeonato, evento que también será parte de la sexta jornada del rally nacional.

    Claro que para ir calentando motores, este domingo 5 y lunes 6 los fanáticos tendrán la posibilidad de ver algo de acción, pues estos días estarán centrados en los entrenamientos. Luego, entre martes y miércoles, los 56 binomios inscritos se enfocarán en las pruebas especiales para dar vida el jueves al Shakedown en El Manzano y luego, en la largada protocolar que se realizará en la Plaza de Independencia de Concepción a partir de las 18.00 horas.

    Cabe señalar que en dicho evento los fanáticos tendrán la opción de ser parte de Shows artísticos, firma de autógrafos y más de manera gratuita.

    Una vez terminado, los pilotos se concentrarán en el parque de asistencia que se ubicará en el Hotel MDS de Talcahuano antes de ponerse a prueba en los caminos del sur de Chile, teniendo como objetivo ser parte de la ceremonia de premiación del domingo 13 frente al parque de asistencia.

    El recorrido total contempla 1.177 kilómetros, de los cuales 311, 7 km. serán cronometrados, los que estarán divididos en 16 etapas.

    Vuelven los gigantes del automovilismo

    En esta edición, la categoría Rally1 será la que concentre la mayor parte de las miradas, pues aquí compiten las figuras del mundial, entre ellas Sébastien Ogier, ganador del Rally Biobío 2025.

    También estarán Sami Pajari, Takamoto Katsuta y Oliver Solberg, quienes intentarán mantener el dominio de Toyota.

    Por otro lado también aparecen el campeón mundial 2024, Thierry Neuville, Adrien Fourmaux, Esapekka Lappi, Joshua McErlean y Joe Armstrong.

    La armada chilena

    Esta edición también tiene el atractivo de contar con una amplia presencia nacional, los que aparecen en las categorías Rally 2 y Rally 3.

    En la primera mencionada resaltan los nombres de Jorge Martínez, Alberto Heller, Pedro Heller, Emilio Rosselot y Tadeo Rosselot, mientras que en la segunda estarán quienes se han transformado en los protagonistas del rally nacional, como lo son Felipe Padilla, Patricio Muñoz, Eduardo Kovacs y Carlos Prieto.

    A ellos se sumará otra carta. El viñamarino Gerardo Rosselot Valenzuela debutará en el Mundial Junior al volante de un Ford Fiesta Rally 3.

    Es más, esta categoría centrará los focos, pues esta será la primera competencia que se desarrollará fuera de Europa y, por cierto, es la última fecha de la temporada 2026.

    Esta definición tendrá puntaje doble, por lo que los caminos del Biobío tendrán un papel clave en la conclusión de la clase en la que el sueco Calle Carlberg, el turco Ali Türkkan y el español Gil Membrado llegan con las principales opciones de pelear por la corona.

    Lee también:

    Más sobre:RallyWRCRally ChileRally Chile Biobío 2026Campeonato del Mundo de Rally

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