José Miguel Insulza, director de Azul Azul: “El club está plenamente sano; el problema es que hay que empezar a ganar”

Este jueves fue un día importante para Azul Azul. El directorio de la concesionaria sostuvo una reunión con Eduardo Godoy, liquidador de Asesorías e Inversiones Sartor, todo esto en el contexto del proceso que determinará el futuro del paquete controlador de la sociedad que administra a la U.

Luego de esta actividad, José Miguel Insulza, quien actualmente se desempeña como director de Azul Azul, se mostró satisfecho por la reunión e intentó separar estas tratativas con la situación financiera de la concesionaria: “Azul Azul está en una perfecta condición económica y, por lo tanto, el liquidador tiene que hacer nada más que su trabajo. No tenemos ninguna deuda pendiente ni nada grave ni importante pendiente desde el punto de vista económico”.

Además, el ex secretario general de la OEA se refirió a la parte deportiva: “El club está plenamente sano en términos económicos, no tendría ningún problema por ese lado. Y, por lo tanto, el problema es empezar a ganar porque, si no, ciertamente nadie va a estar contento”.

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La relación con la Universidad de Chile

Otro de los temas sobre los que habló Insulza luego de la reunión fue acerca de los cuestionamientos que se generaron por el cumplimiento del convenio que permite a Azul Azul utilizar el nombre y los símbolos de la Universidad de Chile.

En las últimas horas se conoció el informe que elaboró el prestigioso abogado Andrés Jana, que concluyó que la relación de la casa de estudios con la concesionaria del equipo de fútbol debe sufrir drásticos cambios. Sobre esto, Insulza dijo: “Ellos dicen tener un informe que nosotros no conocemos y que esperamos conocer luego. Es un informe que tienen ellos, de su abogado, no es un informe que nosotros hayamos negociado ni mucho menos”.

En ese sentido, puntualizó en que esperan poder reunirse con la casa de estudios para tratar este tema: “Tenemos que tener muy pronto un diálogo con la Universidad”.

En lo deportivo, la U recibe este sábado 5 de septiembre a Coquimbo Unido, por la fecha 22 de la Liga de Primera, en el Estadio Nacional. El equipo dirigido por Fernando Gago lucha por quedarse con el Chile 2 para la Copa Libertadores 2027. De momento, marcha en el tercer lugar en la tabla de posiciones, con 36 puntos, los mismos que Universidad Católica.