En qué está la investigación sobre el supuesto ataque a Rodrigo Rojas Vade, el convencional que fingió tener cáncer

El técnico en prevención aeronáutico Rodrigo Rojas Vade fue vicepresidente adjunto de la Convención Constitucional, a la que llegó de la mano del colectivo bautizado como Lista del Pueblo.

El 4 de septiembre de 2022, mediante un plebiscito, casi el 62% de los votantes decidió desechar la propuesta de nueva Constitución emanada de esa instancia.

Rojas Vade renunció a la convención antes de que concluyese su trabajo.

Un año antes del triunfo del Rechazo, el 4 de septiembre de 2021, La Tercera publicó un reportaje en el que admitió que no tenía cáncer, enfermedad que fingía arrastrar siendo parte de la “primera línea” de las protestas del llamado estallido social.

Su falso padecer lo había transformado en un emblema de las manifestaciones.

Conocido el engaño, Rojas Vade materializó su renuncia a la Convención Constitucional el 11 de marzo de 2022, la que fue aceptada por el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) cuatro días después.

Arista penal por el falso cáncer

La directiva de la Convención Constitucional denunció a la Fiscalía Metropolitana Centro Norte “hechos que pudiesen revestir carácter de delito”, asociados a la declaración de intereses en la que el integrante de la Lista del Pueblo registró una deuda de $ 27 millones con el banco Scotiabank, por un “tratamiento quimioterapéutico por cáncer”.

El 13 de febrero de 2023, en el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, tuvo que enfrentar una formalización por el delito de estafa residual, descrito en el artículo 473 del Código Penal, como autor y en grado de consumado.

En un procedimiento simplificado, luego que reconociera su responsabilidad, el Ministerio Público, con el acuerdo de la defensa, solicitó para él una pena de 61 días de presidio menor en su grado mínimo y una multa de 11 UTM (cerca de 680 mil pesos a la fecha). El magistrado Héctor Caro Molina accedió, sustituyendo la privación de libertad por la remisión condicional de la pena.

Luego, desapareció de escena hasta hace unos meses.

¿Otro vuelco?

El jueves 12 de marzo de 2026, Rodrigo Rojas Vade fue encontrado inconsciente en el automóvil Citroën C3 color azul en el que realizaba labores como conductor para servicios por aplicación, a la altura del kilómetro 59 de la Ruta 78 en dirección a Santiago, en la comuna de Melipilla.

Tenía manos y pies amarrados, presentaba golpes en la cara, estaba rociado con un líquido que sería diluyente y lucía dos rayados políticos en los brazos: “Viva Kast” y “No + zurdos”.

El día anterior fue el cambio de mando en que asumió el Presidente José Antonio Kast.

El exconvencional, próximo a cumplir 43 años, fue derivado hasta el Hospital San Juan de Dios, donde estuvo en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y entregó su primera declaración ante la Policía de Investigaciones (PDI), el viernes 13 de marzo, solo momentos después de recuperar la conciencia, expresando que no recordaba lo que le había pasado.

Se indagó un supuesto ataque, sin embargo, el trabajo de la PDI concluyó que no hubo intervención de terceros.

La indagatoria reveló coincidencias de las amarras que tenía con evidencia incautada en su mochila.

A mediados de julio la Fiscalía estaba alistando el cierre de la investigación.

Fuentes conocedoras de la causa indican que esto no se ha concretado puesto quedan informes pendientes.

En este caso, es improbable que exista una sanción, puesto que la denuncia no fue realizada por él, por lo que no habría denuncia falsa, y autolesionarse no está tipificado en el Código Penal.