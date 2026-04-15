SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    PDI concluye que no hubo intervención de terceros en supuesto ataque a Rojas Vade

    La Policía de Investigaciones evacuó un informe con sus conclusiones que ya está en manos del Ministerio Público. Ahora la Fiscalía, en caso de que así lo estime pertinente, se encuentra en condiciones de cerrar la investigación.

    Por 
    Juan Pablo Andrews
     
    María Catalina Batarce
    Foto: Rodrigo Rojas Vade.

    Prácticamente un mes duró la investigación que realizó la BIPE Antisecuestros Metropolitana de la Policía de Investigaciones (PDI) por la presunta agresión que habría sufrido el exconvencional Rodrigo Rojas Vade.

    Fue el miércoles 11 de marzo cuando Rojas Vade (42) fue encontrado en un sitio eriazo a un costado de la Ruta 78 con graves lesiones en su cabeza.

    El hallazgo se produjo el mismo día en que José Antonio Kast asumió como Presidente de la República, por lo que los primeros indicios apuntaron a que se podría tratar de un ataque con fines políticos extremistas. Y no solo eso. En sus brazos, mantenía rayados que decían: “Viva Kast” y “No + zurdos”.

    Rojas Vade fue llevado de urgencias hasta un centro asistencial en estado de gravedad, a la vez que la policía civil comenzó a recopilar antecedentes de quién podría estar detrás del supuesto ataque.

    Sin embargo, no fueron muchos los días que pasaron para que la PDI empezara a sospechar de que en realidad podría tratarse de un caso de autolesiones.

    Dos días después se conoció que las amarras que el sujeto mantenía en manos y pies eran idénticas a otras que tenía en su mochila. A esto se sumó que los investigadores establecieron que el estado de gravedad no correspondía a los golpes, sino que al consumo de drogas que había mantenido esa misma noche.

    Los policías analizaron la similitud de las letras de Rojas Vade con las de sus brazos, más aún cuando encontraron en su auto un plumón idéntico al usado en sus brazos. Pese a esas pistas la Fiscalía ECOH, que tomó este caso al inicio, puesto que podría tratarse de un secuestro, se encontraba esperando el informe policial para evaluar las acciones a seguir.

    La Tercera pudo confirmar que la PDI ya remitió dicho informe al Ministerio Público y en él se establece que, efectivamente, en su ataque no hubo intervención de terceros. “No es posible establecer la participación de terceros en estos hechos”, comentaron a este medio quienes han sabido de las conclusiones de la PDI.

    Con este informe despachado, el fiscal Héctor Barros, coordinador en ECOH, se encontraría en condiciones de cerrar la investigación, sin perjuicio de evaluar alguna otra diligencia.

    T13 accedió a un nuevo video de Rodrigo Rojas Vade

    ¿Qué podría pasar con Rojas Vade?

    Conocedores del sistema penal comentan que una vez que se cierre la investigación, Rojas Vade podría quedar sin imputaciones.

    Esto, debido a que no fue él quien hizo la denuncia, por lo tanto, no habría falsedad en ese acto y tampoco está penalizada la autoagresión. Menos aún cuando no existe querellante en la causa. La indagatoria se abrió luego de que testigos lo observaran fuera de su vehículo en el kilómetro 59 de la caletera de la Ruta 78. Ahí fue visto tendido en el piso y los testigos dieron aviso a Carabineros.

    Este medio intentó comunicarse con el entorno de Rojas Vade, lo cual no fue posible.

    Esta no es la primera vez que Rojas Vade se ve envuelto en una polémica así. En 2021 el exconstituyente, quien fuera símbolo en las manifestaciones del estallido social, se vio envuelto en una controversia luego de que un reportaje de La Tercera destapara que no padecía cáncer.

    Una vez que Rojas Vade reconoció el engaño, por el cual debió renunciar a la Convención Constituyente, fue formalizado por el Ministerio Público por el delito de estafa residual. Por ese caso fue condenado a 61 días de presidio y al pago de 11 UTM.

    Más sobre:Rodrigo Rojas VadePDIFiscalía

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Steinert por reproches a su inasistencia a sesión clave por la reforma a Carabineros: “Yo no tengo temor a las críticas”

    Enap confirma nueva alza en las bencinas: precio subirá hasta $22 por litro este jueves

    Wall Street alcanza nuevos máximos históricos y el Ipsa supera el nivel que tenía antes del estallido de la guerra

    Actor Renato Münster renuncia a cargo de seremi de las Culturas de la RM un día después de asumir

    Confirman hallazgo de segundo cuerpo en casona incendiada en Santiago el pasado 6 de abril

    Cómo lograr dormir por las noches si tienes ansiedad

    Lo más leído

    1.
    Tohá, la vigilante de Steinert: exministra convoca a su equipo de La Moneda para hacer seguimiento de seguridad

    Tohá, la vigilante de Steinert: exministra convoca a su equipo de La Moneda para hacer seguimiento de seguridad

    2.
    Gobierno de Kast concretará este jueves el primer vuelo de inmigrantes irregulares expulsados

    Gobierno de Kast concretará este jueves el primer vuelo de inmigrantes irregulares expulsados

    3.
    Fiscalía revela hallazgo de restos humanos cerca de casa de Julia Chuñil

    Fiscalía revela hallazgo de restos humanos cerca de casa de Julia Chuñil

    4.
    Héctor Barros renuncia a la subrogancia de fiscal nacional y Valencia modifica orden de suplencias

    Héctor Barros renuncia a la subrogancia de fiscal nacional y Valencia modifica orden de suplencias

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Lluvia en Santiago: cuándo podrían llegar las precipitaciones, tras el paso de sistemas frontales en la zona centro-sur

    Lluvia en Santiago: cuándo podrían llegar las precipitaciones, tras el paso de sistemas frontales en la zona centro-sur

    Bukele dejará que la inteligencia artificial gestione la salud de El Salvador: cómo funcionará el nuevo sistema

    Bukele dejará que la inteligencia artificial gestione la salud de El Salvador: cómo funcionará el nuevo sistema

    Qué significa que se haya detectado un clúster de sismos activos bajo Santiago

    Qué significa que se haya detectado un clúster de sismos activos bajo Santiago

    Cómo ha cambiado el régimen de Irán desde que estalló la guerra con Estados Unidos e Israel

    Cómo ha cambiado el régimen de Irán desde que estalló la guerra con Estados Unidos e Israel

    Servicios

    Enap publica nuevo informe de precios: ¿Cuánto sube la bencina esta semana?

    Enap publica nuevo informe de precios: ¿Cuánto sube la bencina esta semana?

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Anuncian preventa del Álbum del Mundial 2026: ¿Dónde comprar y cuáles son los precios?

    Anuncian preventa del Álbum del Mundial 2026: ¿Dónde comprar y cuáles son los precios?

    Enap publica nuevo informe de precios: ¿Cuánto sube la bencina esta semana?
    Chile

    Enap publica nuevo informe de precios: ¿Cuánto sube la bencina esta semana?

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Steinert por reproches a su inasistencia a sesión clave por la reforma a Carabineros: “Yo no tengo temor a las críticas”

    Enap confirma nueva alza en las bencinas: precio subirá hasta $22 por litro este jueves
    Negocios

    Enap confirma nueva alza en las bencinas: precio subirá hasta $22 por litro este jueves

    Wall Street alcanza nuevos máximos históricos y el Ipsa supera el nivel que tenía antes del estallido de la guerra

    Isa Vías reingresa proyecto de tercera pista para la Ruta 5 de Rancagua al sur que el SEA dio “término anticipado”

    Cómo lograr dormir por las noches si tienes ansiedad
    Tendencias

    Cómo lograr dormir por las noches si tienes ansiedad

    Día de la Cocina Chilena: los platos más pedidos por los chilenos en el delivery

    Por qué el 10% de las personas no responde a las inyecciones GLP-1 como Ozempic

    En vivo: Universidad Católica visita a Cruzeiro en busca de sus primeros puntos en Copa Libertadores
    El Deportivo

    En vivo: Universidad Católica visita a Cruzeiro en busca de sus primeros puntos en Copa Libertadores

    Bayern Múnich se queda con una serie monumental: despacha al Real Madrid y está en semifinales de la Champions

    Un favorito sufre a dos meses del Mundial: Francia pierde a una de sus estrellas por una grave lesión

    Este es el mejor teléfono Samsung para hacer astrofotos
    Tecnología

    Este es el mejor teléfono Samsung para hacer astrofotos

    Huawei muestra los nuevos Pura 90 Pro y Pura 90 Pro Max con cámara de 200 MP y colores difuminados

    Cómo la inteligencia artificial conquistó al desierto de Coachella

    Javier Rodríguez, escritor chileno: “Todos, en algún momento, somos o seremos decadentes. Es inevitable”
    Cultura y entretención

    Javier Rodríguez, escritor chileno: “Todos, en algún momento, somos o seremos decadentes. Es inevitable”

    El legendario poncho de Gabriel Parra revive gracias a su hija Juanita en un nuevo aniversario de su muerte

    Un disco que sería distinto: Los Tres a 30 años del MTV Unplugged, el hito que definió una era

    Vicepresidente de EE.UU. dice que el Papa debería ser más “cuidadoso” al hablar de teología
    Mundo

    Vicepresidente de EE.UU. dice que el Papa debería ser más “cuidadoso” al hablar de teología

    Aitor Esteban, líder del Partido Nacionalista Vasco: “Hay un punto de no retorno que va a suponer un proceso de mayor integración europea”

    EE.UU. e Irán mantienen conversaciones indirectas para extender el alto el fuego de dos semanas

    Día de la Cocina Chilena: los ingredientes infaltables para un plato típico
    Paula

    Día de la Cocina Chilena: los ingredientes infaltables para un plato típico

    Hablemos de amor: Cuando el amor no responde

    Más allá de la violencia escolar: la crisis de salud mental y soledad en la niñez