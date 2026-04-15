PDI concluye que no hubo intervención de terceros en supuesto ataque a Rojas Vade

Prácticamente un mes duró la investigación que realizó la BIPE Antisecuestros Metropolitana de la Policía de Investigaciones (PDI) por la presunta agresión que habría sufrido el exconvencional Rodrigo Rojas Vade.

Fue el miércoles 11 de marzo cuando Rojas Vade (42) fue encontrado en un sitio eriazo a un costado de la Ruta 78 con graves lesiones en su cabeza.

El hallazgo se produjo el mismo día en que José Antonio Kast asumió como Presidente de la República, por lo que los primeros indicios apuntaron a que se podría tratar de un ataque con fines políticos extremistas. Y no solo eso. En sus brazos, mantenía rayados que decían: “Viva Kast” y “No + zurdos”.

Rojas Vade fue llevado de urgencias hasta un centro asistencial en estado de gravedad, a la vez que la policía civil comenzó a recopilar antecedentes de quién podría estar detrás del supuesto ataque.

Sin embargo, no fueron muchos los días que pasaron para que la PDI empezara a sospechar de que en realidad podría tratarse de un caso de autolesiones.

Dos días después se conoció que las amarras que el sujeto mantenía en manos y pies eran idénticas a otras que tenía en su mochila. A esto se sumó que los investigadores establecieron que el estado de gravedad no correspondía a los golpes, sino que al consumo de drogas que había mantenido esa misma noche.

Los policías analizaron la similitud de las letras de Rojas Vade con las de sus brazos, más aún cuando encontraron en su auto un plumón idéntico al usado en sus brazos. Pese a esas pistas la Fiscalía ECOH, que tomó este caso al inicio, puesto que podría tratarse de un secuestro, se encontraba esperando el informe policial para evaluar las acciones a seguir.

La Tercera pudo confirmar que la PDI ya remitió dicho informe al Ministerio Público y en él se establece que, efectivamente, en su ataque no hubo intervención de terceros. “No es posible establecer la participación de terceros en estos hechos”, comentaron a este medio quienes han sabido de las conclusiones de la PDI.

Con este informe despachado, el fiscal Héctor Barros, coordinador en ECOH, se encontraría en condiciones de cerrar la investigación, sin perjuicio de evaluar alguna otra diligencia.

T13 accedió a un nuevo video de Rodrigo Rojas Vade

¿Qué podría pasar con Rojas Vade?

Conocedores del sistema penal comentan que una vez que se cierre la investigación, Rojas Vade podría quedar sin imputaciones.

Esto, debido a que no fue él quien hizo la denuncia, por lo tanto, no habría falsedad en ese acto y tampoco está penalizada la autoagresión. Menos aún cuando no existe querellante en la causa. La indagatoria se abrió luego de que testigos lo observaran fuera de su vehículo en el kilómetro 59 de la caletera de la Ruta 78. Ahí fue visto tendido en el piso y los testigos dieron aviso a Carabineros.

Este medio intentó comunicarse con el entorno de Rojas Vade, lo cual no fue posible.

Esta no es la primera vez que Rojas Vade se ve envuelto en una polémica así. En 2021 el exconstituyente, quien fuera símbolo en las manifestaciones del estallido social, se vio envuelto en una controversia luego de que un reportaje de La Tercera destapara que no padecía cáncer.

Una vez que Rojas Vade reconoció el engaño, por el cual debió renunciar a la Convención Constituyente, fue formalizado por el Ministerio Público por el delito de estafa residual. Por ese caso fue condenado a 61 días de presidio y al pago de 11 UTM.