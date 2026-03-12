Habla mujer que avisó a Carabineros ataque a Rojas Vade: “Vimos un cuerpo tirado en la carretera, pero no paramos... pensamos que era una trampa”

“Secuestro con lesiones”. Así está caratulada la investigación penal con que el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) busca esclarecer lo que le ocurrió al exconvencional Rodrigo Rojas Vade, quien fue encontrado la noche de este 11 de marzo maniatado, al costado de una carretera y con lesiones de gravedad en su cabeza que lo mantienen con riesgo vital en el Hospital San Juan de Dios.

La víctima fue hallada por personal policial a eso de la medianoche en la caletera de Chiñihue Las Rosas, a la altura del kilómetro 59 de la Ruta 78, en el sector de Pomaire. Se encontraba tirado en el suelo, a un costado de su propio vehículo, con el que según su familia realizaba actividades de conductor de aplicación, y según relataron los carabineros que llegaron primero al lugar tenía dos frases escritas con plumón negro: “En su brazo derecho dice ‘Viva Kast’ y en el brazo izquierdo ‘No más zurdos’“.

Fiscales y policías han sostenido que se indagan varias hipótesis y para ello se realizan ahora varias diligencias para establecer las motivaciones de este ataque.

Foto: Rodrigo Rojas Vade.

El hallazgo

Fue a las 23.50 cuando al 133 ingresó un llamado. Se trataba de una voz femenina que señaló que desde su vehículo, junto a su madre, habían visto a una persona inconsciente tirada al lado de la carretera. Por la hora y la falta de luminarias ese sector es muy oscuro, por lo que las mujeres decidieron no bajarse del auto y alertar a Carabineros.

La Tercera pudo hablar con una de las testigos, de quien no revelaremos identidad por seguridad.

“Salí tarde del trabajo y mi madre me fue a buscar al cruce El Marco, acá en Melipilla. Cuando íbamos de vuelta rumbo a nuestro domicilio vimos que había un auto azul estacionado en la caletera y una persona tirada detrás del mismo auto. Por la oscuridad no se veía mucho, salvo las luces de emergencia que estaban encendidas”, relata la joven.

Junto con esto explicó que, “pese a que vimos un cuerpo tirado en la carretera, no quisimos parar porque nos dio miedo. Andábamos solas y pensamos que era una trampa para hacernos una encerrona. N os dio mucho miedo y seguimos el camino, pero más adelante dijimos ‘y si de verdad esa persona necesita ayuda’, y llamamos a Carabineros”.

Por su parte, la madre de la joven entregó un dato adicional, y es que cuando iba a buscar a su hija al cruce El Marco, en el camino Melipilla-Pomaire, se percató de otra situación inusual: una camioneta blanca que arrancó a alta velocidad y que se indaga si puede estar involucrada en los hechos.

Inducido a coma

Rojas Vade cobró notoriedad como uno de los personajes más relevantes del estallido social, ya que reivindicaba la necesidad de mejorar la salud en Chile basado en una enfermedad que él mismo padecía: cáncer. Fue esa misma historia la que lo llevó a ser elegido convencional durante el primer fallido proceso para cambiar la Constitución de 1980.

Pero seis meses antes de que el “Rechazo” triunfara en las urnas, el 4 de septiembre de 2022, Rojas Vade tuvo que renunciar a la Convención. Un reportaje de La Tercera develó que no padecía cáncer y, junto con el escarnio público, debió enfrentar una causa penal por el delito de estafa.

Rodrigo Rojas Vade en la comvención.

Luego de este episodio, poco se sabía de él. Su refugio fue su familia, que habita el sector en el que fue hallado. Las primeras diligencias dan cuenta de que tenía amarras de plástico y un golpe en su cabeza a la altura de la ceja izquierda, lo que lo dejó inconsciente. Fue trasladado por carabineros hasta el Hospital de Melipilla, pero debido a su gravedad en las últimas horas fue internado en el Hospital San Juan de Dios. Ahí los médicos decidieron inducir un coma para tratar las lesiones que tiene.

Gabriel Rojas, padre de la víctima, comentó a la policía que su hijo no contaba con amenazas. De hecho, a eso de las 22.00 horas salió de su domicilio asegurando que regresaría pronto. “Voy a comprar cigarros”, le habría dicho, para luego no volver.