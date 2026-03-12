Internado en la UCI: actualizan estado de salud de Rodrigo Rojas Vade tras brutal ataque en Melipilla

El Hospital San Juan de Dios entregó actualizaciones del estado de salud del exconvencional constituyente Rodrigo Rojas Vade tras el grave ataque que sufrió la madrugada de este jueves.

Rojas Vade fue encontrado maniatado, inconsciente y con lesiones en su cuerpo, tendido en el suelo junto a su vehículo en la Ruta 78, a la altura del kilómetro 59, en la comuna de Melipilla. Además, tenía sus brazos rayados con alusiones políticas y según los primeros reportes, su cuerpo fue rociado con bencina.

En consecuencia, fue llevado hasta el Hospital de Melipilla. Sin embargo, producto de la gravedad de sus lesiones, debió ser trasladado hasta el Hospital San Juan de Dios en Santiago.

Desde el centro asistencial informaron que el paciente fue evaluado por su equipo médico y “se le realizaron los procedimientos y exámenes correspondientes”.

“Actualmente se encuentra hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) para mantener un monitoreo permanente y brindar el manejo pertinente”, indicaron.

Respecto a su estado, precisaron que “el paciente se encuentra estable dentro de su gravedad, bajo observación del equipo clínico” .

Rojas Vade alcanzó gran notoriedad pública luego de confesar que no padecía cáncer, enfermedad que utilizó como bandera de lucha y que le ayudó a obtener un cupo en la primera Convención Constitucional de 2021.

En el último tiempo se dedicaba al transporte de pasajeros a través de aplicaciones de vehículos.