Gobierno oficializa el permiso para producir vinos de menos de 8,5°: Contraloría tomó razón del decreto

“Les comunico que anoche la Contraloría General de la República me informó que ya tomó razón del decreto, de manera que a partir de mañana va a ser norma permanente de la República”, anunció este viernes el ministro de Agricultura, Jaime Campos. Con esto, las viñas podrán producir vinos de baja graduación alcohólica, lo que hasta el momento no estaba permitido.

En el Día Nacional del Vino, el ministro Campos dio este anuncio en un evento en el que asistió la Subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez; la directora de Prochile, Lorena Sepúlveda; y el presidente del gremio Vinos de Chile, Alfonso Undurraga.

El decreto había generando anteriormente controversia en la industria. El ministro afirmó que “advertimos en un momento determinado que había una tendencia mundial que apuntaba al consumo de vino con menor graduación alcohólica y no estábamos llegando, desde un punto de vista económico y eficiente, a ese tipo de mercado. Nuestro deber como Ministerio de Agricultura era abrir esa posibilidad para quien quiera ocuparla. Porque ahí hay una posibilidad de negocios”.

“Sé que es una materia controvertida. Hay quienes son partidarios y que son contrarios, y sé todas las razones a favor de uno y a favor de otro. El que quiere seguir produciendo vino de 11,5° para arriba, lo va a seguir produciendo. Nadie lo impide. Pero en un mundo económicamente tan complejo como el mundo vitivinícola actual no podíamos cerrarnos a esa posibilidad", declaró.

“Vienen ahora muchas decisiones complejas que la industria va a tener que adoptar. Estos no son tiempos fáciles. Este no es solamente un problema de los productores chilenos. Esta misma discusión está en Europa, está en California. Es muy probable que aquí ocurra una readecuación de la industria. Yo espero que nuestros productores tengan la capacidad y la visión suficiente para entender estos nuevos vientos. Y así como lo aprovecharon en el pasado, bueno, también va a existir la posibilidad de que lo hagan hoy”, añadió Campos.

Apertura de nuevos mercados

Paula Estévez destacó que “nuestro vino chileno es parte esencial de nuestra marca Chile”. La subsecretaria aseguró que “el vino chileno está presente en las conversaciones”, con distintos gobiernos.

“El sector vitivinícola chileno además ha salido a evolucionar junto con los mercados y los consumidores manteniendo una fuerte vocación exportadora y una reconocida presencia internacional. Esa capacidad de adaptación sumada a la calidad y diversidad de nuestro sector nos permite seguir ampliando los destinos para nuestros vinos y proyectando nuevas oportunidades de crecimiento. Desde la Subrei estamos trabajando para seguir fortaleciendo las condiciones de acceso de nuestros productos en los mercados internacionales y al mismo tiempo profundizamos en la estrategia de diversificación que permita ampliar las oportunidades de nuestros exportadores”, expuso la subsecretaria.

De esta forma, detalló los avances en la búsqueda de nuevos mercados. “Estamos concluyendo durante este año la negociación del acuerdo de la Asociación Económica Integral con India. El vino chileno en la India entra en un 150% de arancel. Cuando cerremos nuestro acuerdo con la India vamos a ser muy competitivos en un país que tiene 1.400 millones de personas, con una clase media que está sofisticándose”, afirmó.

Además, “hemos cerrado las negociaciones con Filipinas fortaleciendo nuestra presencia en el sudeste asiático. Estamos iniciando conversaciones con Bangladesh y avanzando también en nuestro acercamiento con Marruecos, la puerta de entrada hacia el África. Esos cuatro ejemplos nos acercan cada vez más a un total de 2.000 millones de personas, nuevos mercados, y a una clase media de más de 570 millones que pueden beneficiarse de cada producto que Chile exporta al mundo”.

“Como gobierno seguiremos apoyando y trabajando junto a las viñas, los productores, los trabajadores, los gremios y las regiones para impulsar aún más su desarrollo”, aseguró Estévez.

En esa misma línea, la subsecretaria anunció que, gracias al trabajo de representantes de la industria vitivinícola, Chile será sede de la la octava edición de Vinexpo Explorer en noviembre de este año.

La instancia consiste en un encuentro de más de 50 compradores internacionales, que tendrán la posibilidad conocer valles y viñas destinadas a la producción vinícola en Chile.

Sobre esto, Alfonso Undurraga declaró que “esta instancia nos permitirá mostrar en terreno la diversidad de nuestros valles, la calidad de nuestros vinos y el trabajo que realiza toda la cadena productiva para seguir posicionando a Chile entre los principales referentes vitivinícolas del mundo”.