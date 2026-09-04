Encuentran a funcionario de Gendarmería fallecido al interior de dependencias de la institución en la Región Metropolitana

Santiago, 4 de Septiembre de 2026. Por razones que se investigan, un Gendarme fue encontrado fallecido al interior de un recinto de Servicios de Gendarmeria de Chile ubicada a un costado de la Carcel Santiago 1 y el Centro de Justicia en Santiago Diego Martin /Aton Chile

Un funcionario del subdepartamento de Servicio Especializados de Gendarmería fue encontrado fallecido la mañana de este viernes al interior de dependencias de la institución en la región Metropolitana.

Este recinto se encuentra al costado de la Cárcel Santiago 1 y el Centro de Justicia en Santiago.

Según detallaron desde la institución en un comunicado, el Servicio Médico Legal (SML) fue al lugar para determinar la causa de su deceso.

Desde Gendarmería presumen que su muerte habría sido por causas naturales y sin intervención de terceros. Sin embargo, todavía falta la confirmación oficial de la institución pertinente.

La institución penitenciaria también instruyó la realización de una investigación interna para esclarecer los hechos, además de entregar los antecedentes conocidos hasta el minuto al Ministerio Público para el desarrollo de la investigación correspondiente.

“Junto con lamentar lo sucedido, profesionales del área psicosocial de Gendarmería, comunicaron lo ocurrido a los familiares del funcionario, entregándoles contención y apoyo en este difícil momento”, detallaron desde Gendarmería.