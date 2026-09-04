Pedro Cateriano, expremier peruano: “Uno de los retos de Keiko Fujimori es dar muestras de respeto a la libertad de expresión”

Pedro Cateriano es un reconocido abogado y político peruano. Fue primer ministro durante el gobierno de Ollanta Humala y durante esa misma administración también ejerció como ministro de Defensa. El 15 de julio de 2020, durante la pandemia por Covid-19 en Perú, juró por segunda vez como Presidente del Consejo de Ministros en el gobierno de Martín Vizcarra.

Ha escrito cuatro libros, siendo el último de ellos Vargas Llosa: Su otra gran pasión, lanzado en 2025 y donde realiza una biografía política dedicada al premio Nobel de Literatura.

El abogado conversó con La Tercera sobre la situación en Perú. Visitará Santiago para participar el 9 de septiembre del conversatorio “Libertad de Expresión y Cultura de la Cancelación” organizado por el Instituto para una Sociedad Libre y Faro UDD.

Pedro Cateriano aparece dando declaraciones a la prensa.

¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta la presidenta Keiko Fujimori?

El principal reto que tiene es gobernar democráticamente. Es decir, respetando el orden constitucional. La coyuntura, desde el punto de vista económico, es favorable, es decir, su elección ha sido bien vista por el empresariado extranjero y nacional, y eso es importante y se ve reflejado, por ejemplo, en la estabilidad monetaria. No se ha disparado el dólar, por el contrario, ha bajado más el tipo de cambio, las expectativas, y hay grandes posibilidades.

Perú, en los 10 últimos años, debido a la anarquía política, no ha podido llevar adelante proyectos mineros, petroleros y gasíferos. Entonces, ese es otro gran reto, desbloquear todas estas inmensas posibilidades de desarrollo económico. Si hay algo que podría matizar, es que la izquierda ha tenido un gran éxito en el Perú bloqueando los proyectos mineros. En cambio, ha sido sorda, ciega y muda ante el avance incontenible de la minería ilegal que creo que es uno de los grandes problemas asociados a la delincuencia en el país.

En el ámbito exterior también se abren muchas posibilidades para continuar con los mecanismos de integración económica y del libre comercio. Creo que ahora hay una oportunidad de oro para los países miembros de la Alianza del Pacífico para relanzar este importante mecanismo de integración económica y que de una vez tenga ya un desarrollo positivo, y creo que la tarea no solo es de los gobiernos, sino también de los empresarios, de la academia, de las universidades.

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori. Foto: @presidenciaperu en X

¿Cómo evalúa la relación bilateral con Chile?

La relación bilateral entre Perú y Chile la veo muy positiva. Hay posibilidades también de un mayor acercamiento. Por ejemplo, la interconexión ferroviaria, el ferrocarril Tacna-Arica, se podría ampliar vía concesión o a través de un mecanismo en el que dialoguen los gobiernos. También tenemos las posibilidades de la interconexión eléctrica. Y de otro lado, garantizar la estabilidad política para continuar con la inversión chilena en el Perú. No hay que olvidar que en los procesos de desarrollo económico en el Perú ha participado la inversión chilena. Y eso es este positivo. Y si se da dentro del contexto de la Alianza del Pacífico, mejor aún.

¿Cómo evalúa el rol de la oposición peruana hasta ahora y qué perspectivas ve en este sentido?

No me gusta especular en política. El gobierno asumió funciones el 28 de julio y ya la oposición de izquierda ha anunciado que piensa interpelar a tres ministros. Entonces, yo creo que uno de los grandes problemas que ha padecido el Perú en los últimos años ha sido la anarquía política. Esta altísima rotación de ministros, de cambios, de caídas, de renuncias de ministros, sin duda alguna, ha afectado la gestión pública del país. Entonces, si vamos a continuar con esta escalada de caídas, de interpelaciones y censuras de ministros en ese aspecto, la oposición podría poner en una situación complicada a la presidenta.

Ahora, hay algunos casos, por ejemplo, en los que algunos de los miembros del gabinete incurren en cosas que se deben aclarar. Por ejemplo, el ministro de Educación ha viajado en tres oportunidades con una exparlamentaria fujimorista al exterior y ha acudido a imponerle la medalla en su ceremonia de colegiación y además la ha nombrado en un directorio de la institución que maneja los fondos previsionales de los maestros. Entonces esto naturalmente no solo genera un escándalo en el Perú, sino en cualquier país. Creo que también hay que exigirles responsabilidad a quienes asumen funciones, más aún cuando, vergonzosamente, en el pasado algunos ministros han caído por cometer este tipo de actos.

Calle en Lima. Foto: La Tercera

¿Cómo evalúa el retorno a la bicameralidad del Congreso en Perú?

Soy partidario del bicameralismo. El Congreso con una sola cámara, experiencia acontecida después del golpe de Estado del 5 de abril de 1992 de Alberto Fujimori, ha sido realmente nefasta. Si bien es cierto que hay un debate, porque la configuración del Senado refleja lo que fue el resultado de las elecciones, en las que Keiko ganó agónicamente e implica también esfuerzos de diálogo democrático, debate, intercambio de ideas. No va a ser una tarea fácil. La segunda cámara por lo menos va a permitir que no se aprueben leyes sin mayor debate, sin participación de los medios de comunicación, de la academia en términos generales, tal como ha venido ocurriendo en el país.

En cuanto a la libertad de expresión, ¿existen instituciones independientes en Perú para resolver conflictos relacionados con este derecho?

En el Perú está garantizada la libertad de información, de opinión, de prensa y de expresión. Nosotros hemos tenido etapas muy negras, por ejemplo, durante la dictadura de Juan Velasco Alvarado (1968-1975), cuando los medios de comunicación estuvieron sometidos los siete años que él gobernó y los cinco años siguientes que el dictador que lo sucedió, Francisco Morales Bermúdez, los mantuvo bajo control político también.

Luego, mucho tiempo después, cuando retornó Fernando Belaúnde Terry, su primer acto fue restituir los medios de comunicación a sus legítimos propietarios. Alan García, con todos sus defectos, con su calamitoso gobierno, respetó la libertad de expresión, de prensa, de opinión, de información.

Pero hay que decirlo claramente también: Alberto Fujimori, durante su dictadura, no necesitó asaltar, como Velasco, los medios de comunicación, sino que a través de su asesor los sobornó. No se los compró. Esos son hechos históricos que no se deben volver a repetir. Y yo creo que este es otro de los grandes retos del actual gobierno: dar muestras de respeto a las libertades de expresión, información, opinión y de prensa.

¿Cómo evalúa la calidad del debate público en Perú? ¿Se ha visto afectado por la polarización?

Estamos viendo la polarización en democracias sólidas como las europeas. La polarización no permite un intercambio civilizado de ideas. Estamos ahora en lo que Vargas Llosa llamaba la “civilización del espectáculo”. El ataque, el insulto, el escándalo son lo que lamentablemente está predominando. Y en los últimos años esto ha crecido también por las redes sociales, que permiten una libertad de información. Pero también son armas que han ayudado a la polarización y en el Perú esto se ha visto reflejado dramáticamente también en los ajustadísimos resultados electorales que hemos tenido desde Pedro Pablo Kuczynski hasta Keiko Fujimori.